Полезная информация о Подгорице
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Местное время в Подгорице
22:2314
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇪 Черногория
|Название города
|Подгорица
|По-английски
|Podgorica
|Это столица
|Подгорица является столицей Черногории
|Население города
|236 852 чел.
|Аэропорт
|Подгорица TGD
|Часовой пояс
|Europe/Podgorica
|Средняя высота
|49 м. от уровня моря
Где находится Подгорица на карте
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Подгорица
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€
150
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