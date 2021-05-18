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Местное время в Подгорице
22:2314
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇪 Черногория
Название городаПодгорица
По-английскиPodgorica
Это столицаПодгорица является столицей Черногории
Население города236 852 чел.
АэропортПодгорица TGD
Часовой поясEurope/Podgorica
Средняя высота49 м. от уровня моря

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Подгорица

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Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру
150
за чел.
Поплавать на лодке, насладиться живописными пейзажами и посетить монастырь Ком

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