Полезная информация о Черногории
Что нужно знать о Черногории: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 99 экскурсий
Флаг Черногории
|Название
|Черногория
|Эмодзи флаг
|🇲🇪
|Полное название
|Республика Черногория
|По-английски
|Montenegro
|Столица
|Подгорица
|Статья о стране
|Статья о Черногории
|Города
|Список городов
|Фотографии
|39 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|14 026 км²
|Население
|622 218 чел.
|Телефонный код
|+382
|Код ISO
|ME
|Основной домен
|.ME
|Соседние страны
|🇦🇱 Албания🇧🇦 Босния и Герцеговина🇷🇸 Сербия🇭🇷 Хорватия
Подробная статья
Черногория – что нужно знать для отдыха, или полюби Черногорию так, как полюбили её мы
Монтенегро (так она называется на многих языках) – известная страна для отдыха жителей из СНГ и Европы, для большинства стран виза не нужна, поэтому просто найдите на карте Черногория, посмотрите погоду, купите билет на любой день и добро пожаловать в райский славянский уголок
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