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Полезная информация о Черногории

Что нужно знать о Черногории: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 99 экскурсий
Флаг Черногории
Флаг Черногории
НазваниеЧерногория
Эмодзи флаг🇲🇪
Полное названиеРеспублика Черногория
По-английскиMontenegro
СтолицаПодгорица
Статья о странеСтатья о Черногории
ГородаСписок городов
Фотографии39 фото
ВалютаЕвро
Площадь14 026 км²
Население622 218 чел.
Телефонный код+382
Код ISOME
Основной домен.ME
Соседние страны🇦🇱 Албания🇧🇦 Босния и Герцеговина🇷🇸 Сербия🇭🇷 Хорватия

Подробная статья

Черногория
Черногория – что нужно знать для отдыха, или полюби Черногорию так, как полюбили её мы
Монтенегро (так она называется на многих языках) – известная страна для отдыха жителей из СНГ и Европы, для большинства стран виза не нужна, поэтому просто найдите на карте Черногория, посмотрите погоду, купите билет на любой день и добро пожаловать в райский славянский уголок

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БудваИгало

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