Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Тивате на русском языке, цены от €1100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На яхте 8 дней Ветер в парусах, Черногория в сердце: яхт-тур по Адриатическому морю Погулять по старинным городкам, искупаться в лазурных бухтах и потренироваться в управлении яхтой Начало: Тиват, 16:00 «Вы искупаетесь в уединённых бухтах, поучаствуете в уроках управления яхтой, сможете освоить работу с парусами и даже попытать удачу в морской рыбалке» €1100 за человека На яхте 7 дней Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве Начало: Марина Jamb Marina, точное время - по договорённос... «Также купим продукты на время круиза, разместимся в каютах и никуда не будем торопиться» 350 000 ₽ за всё до 4 чел. На яхте 8 дней По Адриатическому морю на яхте: от Тивата до Пераста Погулять по старинным городкам, искупаться в тихих бухтах и полюбоваться Скадарским озером Начало: Тиват, 13:00 «Катамаран Lagoon 50, 5 кают, 4 санузла» €1990 за человека Все туры Тивата

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Водные развлечения»

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