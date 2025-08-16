Ветер в парусах, Черногория в сердце: яхт-тур по Адриатическому морю
Погулять по старинным городкам, искупаться в лазурных бухтах и потренироваться в управлении яхтой
Начало: Тиват, 16:00
«Яхта оборудована всем необходимым для комфортного путешествия по морю»
16 авг в 16:00
13 сен в 16:00
€1100 за человека
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Марина Jamb Marina, точное время - по договорённос...
«Парусная яхта Jeanneau Sun Odyssey 35»
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
350 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Адриатическому морю на яхте: от Тивата до Пераста
Погулять по старинным городкам, искупаться в тихих бухтах и полюбоваться Скадарским озером
Начало: Тиват, 13:00
«Перед посадкой на катамаран можно насладиться прогулкой по стильной марине, заглянуть в бутики мировых брендов, выпить кофе с видом на яхты»
16 авг в 13:00
13 сен в 13:00
€1990 за человека
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