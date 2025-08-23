Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Jamb Marina, точное время - по договорённости
«После прогулки вернёмся на яхту и возьмём курс к живописной марине Луштица Бэй — настоящего райского уголка, где природные красоты Адриатики сочетаются с комфортом мирового уровня»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
350 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ветер в парусах, Черногория в сердце: яхт-тур по Адриатическому морю
Погулять по старинным городкам, искупаться в лазурных бухтах и потренироваться в управлении яхтой
Начало: Тиват, 16:00
«Мы побываем в Которе, где за каждым поворотом скрывается прошлое, и на полуострове Луштица, знаменитом чистейшими пляжами и нетронутой природой»
8 сен в 10:30
€1200 за человека
В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено)
Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула
Начало: Аэропорт Тивата, время - по договорённости
«Капитан и шеф-повар позаботятся о безопасности и питании, а вам останется лишь наслаждаться морем, солнцем и сменой пейзажей»
30 авг в 10:00
€2000 за человека
