На яхте 7 дней Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве Начало: Jamb Marina, точное время - по договорённости «После прогулки вернёмся на яхту и возьмём курс к живописной марине Луштица Бэй — настоящего райского уголка, где природные красоты Адриатики сочетаются с комфортом мирового уровня» 350 000 ₽ за всё до 4 чел. На яхте 8 дней Ветер в парусах, Черногория в сердце: яхт-тур по Адриатическому морю Погулять по старинным городкам, искупаться в лазурных бухтах и потренироваться в управлении яхтой Начало: Тиват, 16:00 «Мы побываем в Которе, где за каждым поворотом скрывается прошлое, и на полуострове Луштица, знаменитом чистейшими пляжами и нетронутой природой» €1200 за человека На яхте 8 дней В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено) Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула Начало: Аэропорт Тивата, время - по договорённости «Капитан и шеф-повар позаботятся о безопасности и питании, а вам останется лишь наслаждаться морем, солнцем и сменой пейзажей» €2000 за человека Все туры Тивата

