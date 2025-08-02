Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Jamb Marina, точное время - по договорённости
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
350 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Адриатическому морю на яхте: от Тивата до Пераста
Погулять по старинным городкам, искупаться в тихих бухтах и полюбоваться Скадарским озером
Начало: Тиват, 13:00
16 авг в 13:00
13 сен в 13:00
€1990 за человека
В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено)
Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула
Начало: Аэропорт Тивата, время - по договорённости
30 авг в 10:00
€2000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Котор»
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