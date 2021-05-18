Всё о Пуэрто-Наталесе

Полезная информация о Пуэрто-Наталесе

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Местное время в Пуэрто-Наталесе
17:2338
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаПуэрто-Наталес
По-английскиPuerto Natales
Население города20 000 чел.
АэропортTeniente J. Gallardo PNT
Часовой поясAmerica/Punta_Arenas
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Наталес на карте

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