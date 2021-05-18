Полезная информация о Пуэрто-Наталесе
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Местное время в Пуэрто-Наталесе
17:2338
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Пуэрто-Наталес
|По-английски
|Puerto Natales
|Население города
|20 000 чел.
|Аэропорт
|Teniente J. Gallardo PNT
|Часовой пояс
|America/Punta_Arenas
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Где находится Пуэрто-Наталес на карте
Пуэрто-Наталес