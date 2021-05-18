Всё о Пунте Аренасе

Полезная информация о Пунте Аренасе

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Местное время в Пунте Аренасе
17:2350
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаПунта Аренас
По-английскиPunta Arenas
Столица регионаПунта Аренас является столицей региона
Население города117 430 чел.
АэропортПунта-Аренас PUQ
Часовой поясAmerica/Punta_Arenas
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Пунта Аренас на карте

Пунта Аренас фото города
Пунта Аренас

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