Полезная информация о Пунте Аренасе
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Местное время в Пунте Аренасе
17:2350
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Пунта Аренас
|По-английски
|Punta Arenas
|Столица региона
|Пунта Аренас является столицей региона
|Население города
|117 430 чел.
|Аэропорт
|Пунта-Аренас PUQ
|Часовой пояс
|America/Punta_Arenas
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря
Где находится Пунта Аренас на карте
Пунта Аренас