Максим проводит ещё 5 экскурсий

Если вы хотите узнать о Копенгагене больше, чем пешая прогулка 👣 или тур по центру города на автобусе 🚌, если вы умеете ездить на велосипеде 🚲, то велосипедная экскурсия ⛳ — это для вас!

Велосипед — самый популярный вид транспорта в Копенгагене. Непомерно дорогие парковки для автомобилей в центре города и дорогой общественный транспорт — всё направлено на то, чтобы человек пересел с транспорта на велосипед. Велосипедом пользуются почти все жители, даже те, у кого по 2 машины, даже министры, показывая пример горожанам.

Потому пробки на дорогах — это редкость, а воздух чист даже в центре города. Для велосипедистов здесь рай: удобные велодорожки, свои светофоры, парковки у каждого дома, метро 🚇 или магазина. Велосипедист чувствует себя уверенно и защищённо в Дании. Для туристов есть бесплатные городские велосипеды.

Хотите стать на денёк копенгагенцем? Тогда в велопуть по Земле викингов! Наша экскурсия начнётся с небольшого обзора центральной части города: ратушная площадь, здание Ратуши, пешеходная улица, памятник Андерсену, парк 🌳 развлечений Тиволи, Клиптотека Карлсберга.

Затем мы переместимся на набережную Исландс Брюгге (Islands Brygge) с её необычными жилыми домами «Гемини», проедем по пешеходному мосту к зданию-лодке «Аллер» и элитному району жилых домов Хавенхольмен.

Далее, на набережной Кальвеборд, можно разглядеть поближе ещё один шедевр современной архитектуры — «Кристалл», известный своими новейшими техническими и технологическими решениями. Датчане не скупятся на постройки по последнему слову техники.

Далее нас ждёт набережная Кристианс брюгге, где расположилась королевская библиотека с её новым зданием «Чёрный алмаз».

Мы проедем по набережной Хаунпроменаде к туристической мекке города — набережной канала Нюхавн, где построились в ряд нарядные домики, на первых этажах которых издавна поселились кафе и ресторанчики — излюбленное место отдыха горожан и путешественников.

Мы заглянем на минутку в дом, где жил когда-то Андерсен, и помчимся к памятнику, который с самого своего появления стал символом Дании — Русалочке. После встречи с Русалочкой мы узнаем захватывающую историю 📖 происхождения острова Шеланд и познакомимся с богиней Гефион.

Чуть позже нас встретит дворцовый ансамбль Амалиенборг, где проживает королевская семья. В завершение экскурсии 🧭 мы проедем сквозь Королевскую площадь к зданию парламента Кристианборгу, Бирже и памятнику основателю города. Здесь мы обменяемся впечатлениями и пожелаем друг другу чудесных путешествий по Земле Викингов.

Велосипедная экскурсия — расширенная версия. Если путешествовать на велосипеде для вас легко и просто, то экскурсия может быть расширена в двух вариантах.

Первый вариант: вы узнаете всё что есть в стандартной версии, плюс проедем к DR byen (ДР-бюен) — комплекс зданий датских массмедиа, посетим архитектурные шедевры — здания Bikuben (Бикубен) коллегиум и Tietgenkollegiet (Тьетген) коллегиум, которые (вы не поверите!) предназначены для проживания студентов университета.

Познакомившись с оригинальными студенческими общежитиями, мы устремимся в одно из самых спорных мест Копенгагена — Кристианию — город 🏙️ хиппи и любителей вольной жизни, раскинувшийся на 32 гектарах земли в 2x километрах от датского парламента. Здесь я покажу вам парочку знаковых мест, поведаю историю создания Кристиании, а заодно покажу вам самый лучший в мире ресторан — Нома, столик в котором надо заказывать минимум за 3 месяца.

Далее мы проедем к Оперному театру Копенгагена и полюбуемся набережной Langlinje. Мы прокатимся на пароме к этой набережной, чтобы познакомиться поближе с символом Копенгагена — Русалочкой, фонтаном Гефион и дворцовым ансамблем Амалиенборг, где проживает королевская семья.

Под конец экскурсии мы прогуляемся по набережной отводного канала Нюхавн, где узкие четырёхэтажные дома плотно прижались друг другу и радуют глаз каждый своим цветом, где любят отдохнуть в одной из многочисленных кафешек горожане и путешественники, и где жил в своё время известный сказочник Г. Х. Андерсен.

Второй вариант расширенной версии предполагает посещение элитного района Эрестад (Ørestad). 15 лет назад его не было на карте Копенгагена, 3 года назад его ещё не было на картах Google, а сейчас — это центр современной архитектуры. Здесь мы рассмотрим танцующие башни отеля Bella Sky и объедем здание VM Mountain — квартиры-сады, где у каждой квартиры есть свой собственный сад.

Самый лучший в мире жилищный комплекс «8 TALLET» также располагается в районе Эрестад, но включён только в экскурсию Архитектурный Копенгаген. Широкие велосипедные дорожки, отличные пейзажи и красивая архитектура гарантированы вам на этом отрезки пути. После Эрестада мы прокатимся с ветерком на поезде 🚂 к последней части экскурсии от Русалочки до Нюхавн.

Обратите внимание: второй вариант исключает посещение Кристиании и оригинальных общежитий.

Оба расширенных варианта велосипедной экскурсии обещают быть увлекательными для путешественников по Земле Викингов и включают в себя поезду на замечательном общественном транспорте Копенгагена. Всем путешественникам желательно запастись бутылочкой воды и надеть удобную обувь для езды на велосипеде.

Стоимость экскурсии 160 евро стандартный вариант для 1 — 2 человек, и 200 евро раширенный. Либо 180 евро стандартный вариант для группы до 4 человек, и 230 евро раширенный.

В цену экскурсии не входит аренда велосипеда. Об этом вам надо будет позаботиться самим, как правило, все отели, даже хостелы предлагают такую услугу своим постояльцам. Либо можете походить по городу, присмотреть бесплатные велосипеды, которые власти города предоставляют в безвозмездное пользование в летнее время для приежающих туристов.

Особенности экскурсии: предстоит много ездить на велосипеде, познакомимся с городом и его легендами. Отличные пейзажи, красивая архитектура, осмотр большого количества местных достопримечательностей 🏛️ в предельно сжатые сроки гарантирован. Если с вами будут дети до 12 лет, то лучше брать в аренду «кристианбайк» — велосипед, оборудованный большой корзиной, где может сидеть даже взрослый.