31 отзыв оставили туристы

Лучшее время для велосипедной экскурсии по Копенгагену - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а температура идеально подходит для активного отдыха на свежем воздухе. Апрель и октябрь также могут быть подходящими, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы из-за холода и возможных осадков поездка может быть менее комфортной, но всё же возможной для тех, кто не боится прохлады.

Забудьте на один день датские музеи, сказочника Андерсена и мощеные улочки! Прокатитесь на велосипедах по интересным современным районам Копенгагена, рассмотрите шедевры скандинавского дизайна и поговорите о менталитете самой счастливой нации

в мире. Экскурсия пройдет в стороне от исторического центра, где можно увидеть жизнь города изнутри. Вы проедете по модным районам с кораблями-домами и барами на воде, познакомитесь с датской Венецией и шедеврами архитектуры. Контрасты Копенгагена поразят вас: рядом с современными зданиями расположены оазисы сельской жизни с огородами и пасущимися животными. Вы увидите, как живут обычные датчане, и узнаете о датском образе жизни и знаменитом «хюгге». Прогулка подойдет путешественникам старше 12 лет, уверенно ездящим на велосипеде, а также семьям с маленькими детьми при условии, что родители могут управлять велосипедом с коробом (ladcykel). На таких велосипедах можно перевозить и взрослого пассажира. Для детей школьного возраста участие бесплатно при участии двух взрослых. Если один взрослый, скидка на ребенка 50%

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🚴 Современная скандинавская архитектура

Наш маршрут пройдет в стороне от исторического центра по интересным районам, где можно увидеть жизнь Копенгагена изнутри. Вы проедете по самому модному островку с кораблями-домами и трендовыми барами на воде. Познакомитесь с датской Венецией и бесчисленными шедеврами скандинавской архитектуры. Промчитесь вдоль живописных каналов и узнаете историю новых районов старого Копенгагена.

🚴 Контрасты Копенгагена

Во время поездки вы поразитесь органичному сочетанию городской и деревенской атмосферы в Копенгагене. Рядом с современными зданиями, лауреатами мировых конкурсов архитектуры, здесь расположились оазисы размеренной сельской жизни с огородными грядками, пасущимися лошадьми и курочками. Мы проедем по портовым районам, которые постепенно становятся жилыми и фешенебельными уголками столицы, и конечно, сделаем огромное количество снимков Копенгагена с неожиданных и интересных ракурсов!

🚴 Особенности жизни в Дании

Вы посетите места в стороне от туристических маршрутов и увидите, как живут обычные датчане. Мы поговорим о современной истории города и датском образе жизни, увидим район, где живут художники и музыканты. Я расскажу вам, как горожане относятся к экологии, чем интересен скандинавский менталитет и что такое знаменитое датское «хюгге».

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам старше 12 лет, которые любят знакомиться с городом изнутри и уверенно ездят на велосипеде. Также прогулка подойдет семьям с маленькими детьми при условии, что родители могут управлять велосипедом с коробом (датский ladcykel). Кроме того, на велосипедах ladcykel можно перевозить и взрослого пассажира (актуально, если в семье не все умеют ездить на велосипеде).

Организационные детали