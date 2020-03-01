31 отзыв оставили туристы

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На велосипеде по Копенгагену

Архитектурный модерн, дикая природа и современная жизнь города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
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От 95 за экскурсию

У этой экскурсии31 отзыв
4.94
Ljudmila
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Ljudmila – Гид в Копенгагене
Забудьте на один день датские музеи, сказочника Андерсена и мощеные улочки! Мы прокатимся на велосипедах по интересным современным районам города, рассмотрим шедевры скандинавского дизайна и поговорим о менталитете самой счастливой нации в мире.

Я помогу вам найти самые необычные уголки Копенгагена и почувствовать себя местным жителем!
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену

Что вас ожидает

🚴 Современная скандинавская архитектура
Наш маршрут пройдет в стороне от исторического центра по интересным районам, где можно увидеть жизнь Копенгагена изнутри. Вы проедете по самому модному островку с кораблями-домами и трендовыми барами на воде. Познакомитесь с датской Венецией и бесчисленными шедеврами скандинавской архитектуры. Промчитесь вдоль живописных каналов и узнаете историю новых районов старого Копенгагена.

🚴 Контрасты Копенгагена
Во время поездки вы поразитесь органичному сочетанию городской и деревенской атмосферы в Копенгагене. Рядом с современными зданиями, лауреатами мировых конкурсов архитектуры, здесь расположились оазисы размеренной сельской жизни с огородными грядками, пасущимися лошадьми и курочками. Мы проедем по портовым районам, которые постепенно становятся жилыми и фешенебельными уголками столицы, и конечно, сделаем огромное количество снимков Копенгагена с неожиданных и интересных ракурсов!

🚴 Особенности жизни в Дании
Вы посетите места в стороне от туристических маршрутов и увидите, как живут обычные датчане. Мы поговорим о современной истории города и датском образе жизни, увидим район, где живут художники и музыканты. Я расскажу вам, как горожане относятся к экологии, чем интересен скандинавский менталитет и что такое знаменитое датское «хюгге».

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам старше 12 лет, которые любят знакомиться с городом изнутри и уверенно ездят на велосипеде. Также прогулка подойдет семьям с маленькими детьми при условии, что родители могут управлять велосипедом с коробом (датский ladcykel). Кроме того, на велосипедах ladcykel можно перевозить и взрослого пассажира (актуально, если в семье не все умеют ездить на велосипеде).

Организационные детали

  • Для детей школьного возраста участие бесплатно при участии 2-х взрослых. Если один взрослый, скидка на ребенка 50%.
  • В стоимость экскурсии не входит аренда велосипеда: от 15 евро с человека
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ljudmila
Ljudmila
Я прожила в Копенгагене много лет, перемещаясь по городу на велосипеде. Езда на велосипеде - это независимость (от парковки, проложенных маршрутов, подходящих дорог), хорошая скорость передвижения и свобода перемещения. Я увлекаюсь фотографией, мои снимки попадают в газеты и я выиграла несколько фотоконкурсов - благодаря этому городу, который я люблю и знаю лучше, чем многие местные жители. Мне 50 +, но не думаю, что кто-то сможет обогнать меня на велосипеде. Давайте попробуем наперегонки! :-)
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31 отзыв оставили туристы

1 марта 2020
Мы взяли индивидуальную велосипедную экскурсию с Людмилой по современным районам Копенгагена. Сейчас-это одно из самых запоминающихся впечатлений от города. Я не очень хорошо катаюсь на велосипеде, поэтому были легкие опасения, но все прошло очень гладко. Людмила-потрясающий гид, очень интересный рассказчик. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. На мой взгляд, эта лучшая экскурсия для знакомства с городом. Именно на ней понимаешь, как живут датчане, особенности их менталитета. Помимо самой экскурсии Людмила помогла нам общими рекомендациями по городу и была на связи. Я бы всем рекомендовала приобретать эту экскурсию!!!
12 октября 2019
Состоявшаяся велосипедная экскурсия - наше самое яркое впечатление от Копенгагена! Даже 4-хчасовой дождь не отменил наши планы и не смог испортить настроение. Людмиле огромное спасибо - за смелость показать город безбашенным)) туристам в такую погоду, за интересные факты, открытость и помощь, взгляд местного человека на такие детали, которые никогда не узнаешь в групповом туре или экскурсии. Промокшие до нитки, усталые и довольные мы с сыном дали слово обязательно вернуться и снова вместе с Людмилой окунуться в космополитичный мир Копенгагена. Я рекомендую только так начинать свое знакомство со столицей Дании! Людмиле желаю успехов, благодарных туристов, благополучной погоды :) Спасибо!
11 сентября 2019
Замечательный гид, очень интересная экскурсия. Велосипеды-лучший вариант для данной экскурсии.
7 сентября 2019
Большая благодарность Людмиле за прекрасную пешую, неожиданную, импровизационную экскурсию по необычным местам Копенгагена! Фотоматериала и впечатлений было море. Всем советуем!
3 сентября 2019
Гид Людмила - потрясающий рассказчик! Отличное знание города, интересные детали, внимание к клиентам. Экскурсия произвела незабываемое впечатление. Рекомендую всем смотреть Копенгаген на велосипеде с Людмилой
21 августа 2019
Превосходно!Очень активная, познавательная экскурсия. Всем рекомендую!!!!!
20 августа 2019
Очень хорошая и оригинальная экскурсия!Людмила пошла на встречу и немного скорректировала экскурсию под нас, ведь у нас маленький ребенок, 1г10мес и ей пока тяжело высидеть долгое время на одном месте(велокресле). Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень много интересных фактов узнали о городе, о жителях и местных обычаях. Однозначно рекомендуем!
19 августа 2019
Очень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо. За эти 4 часа увидели и узнали больше чем за остальные три дня, которые провели в Копенгагене. Всем советую 🚴 :)
15 августа 2019
Людмила потрясающий человек и гид! Ответственная, жизнерадостная, очень интересно преподносит информацию. Было ощущение, что приехала в гости к другу. Спасибо Вам за эту прекрасную прогулку!
12 августа 2019
Экскурсия фантастическая! Мы с мужем получили от нее огромное удовольствие, она помогла нам узнать и полюбить Копенгаген. Благодаря экскурсоводу Людмиле, ее рассказам и рекомендациям, наше короткое путешествие в столицу Дании сложилось увлекательным и незабываемым. Велосипед - идеальный вид транспорта для того, чтобы узнать характер города, прочувствовать его ритм. После экскурсии мы выбирали для прогулок по городу только велосипед. Экскурсия подойдет всем, кто хочет познакомиться и с историей города, и с современным укладом жизни датчан. Проходит она в стороне от шумных туристических мест, в очень теплой дружеской атмосфере. Особенно будет интересна прогулка любителям и знатокам архитектуры. И хотя мы к знатокам не относимся, фантазия датских архитекторов нас восхитила.
Ещё 21 отзыв

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