31 отзыв оставили туристы

Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
Забудьте на один день датские музеи, сказочника Андерсена и мощеные улочки! Прокатитесь на велосипедах по интересным современным районам Копенгагена, рассмотрите шедевры скандинавского дизайна и поговорите о менталитете самой счастливой нации читать дальшеуменьшить
в мире. Экскурсия пройдет в стороне от исторического центра, где можно увидеть жизнь города изнутри.
Вы проедете по модным районам с кораблями-домами и барами на воде, познакомитесь с датской Венецией и шедеврами архитектуры.
Контрасты Копенгагена поразят вас: рядом с современными зданиями расположены оазисы сельской жизни с огородами и пасущимися животными. Вы увидите, как живут обычные датчане, и узнаете о датском образе жизни и знаменитом «хюгге».
Прогулка подойдет путешественникам старше 12 лет, уверенно ездящим на велосипеде, а также семьям с маленькими детьми при условии, что родители могут управлять велосипедом с коробом (ladcykel). На таких велосипедах можно перевозить и взрослого пассажира. Для детей школьного возраста участие бесплатно при участии двух взрослых. Если один взрослый, скидка на ребенка 50%
Лучшее время для велосипедной экскурсии по Копенгагену - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, дожди редки, а температура идеально подходит для активного отдыха на свежем воздухе. Апрель и октябрь также могут быть подходящими, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы из-за холода и возможных осадков поездка может быть менее комфортной, но всё же возможной для тех, кто не боится прохлады.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Датская Венеция
Модный островок с кораблями-домами
Трендовые бары на воде
Портовые районы
Описание экскурсии
🚴 Современная скандинавская архитектура Наш маршрут пройдет в стороне от исторического центра по интересным районам, где можно увидеть жизнь Копенгагена изнутри. Вы проедете по самому модному островку с кораблями-домами и трендовыми барами на воде. Познакомитесь с датской Венецией и бесчисленными шедеврами скандинавской архитектуры. Промчитесь вдоль живописных каналов и узнаете историю новых районов старого Копенгагена.
🚴 Контрасты Копенгагена Во время поездки вы поразитесь органичному сочетанию городской и деревенской атмосферы в Копенгагене. Рядом с современными зданиями, лауреатами мировых конкурсов архитектуры, здесь расположились оазисы размеренной сельской жизни с огородными грядками, пасущимися лошадьми и курочками. Мы проедем по портовым районам, которые постепенно становятся жилыми и фешенебельными уголками столицы, и конечно, сделаем огромное количество снимков Копенгагена с неожиданных и интересных ракурсов!
🚴 Особенности жизни в Дании Вы посетите места в стороне от туристических маршрутов и увидите, как живут обычные датчане. Мы поговорим о современной истории города и датском образе жизни, увидим район, где живут художники и музыканты. Я расскажу вам, как горожане относятся к экологии, чем интересен скандинавский менталитет и что такое знаменитое датское «хюгге».
Кому подойдет эта прогулка
Путешественникам старше 12 лет, которые любят знакомиться с городом изнутри и уверенно ездят на велосипеде. Также прогулка подойдет семьям с маленькими детьми при условии, что родители могут управлять велосипедом с коробом (датский ladcykel). Кроме того, на велосипедах ladcykel можно перевозить и взрослого пассажира (актуально, если в семье не все умеют ездить на велосипеде).
Организационные детали
Для детей школьного возраста участие бесплатно при участии 2-х взрослых. Если один взрослый, скидка на ребенка 50%.
В стоимость экскурсии не входит аренда велосипеда: от 15 евро с человека.
Взять велосипед в прокат нужно самостоятельно или с помощью гида. Предупредите в переписке заранее, пожалуйста.
В случае сильного дождя экскурсия отменяется или, если это возможно, переносится на другой день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Under Krystallen, Puggaardsgade 1562 Copenhagen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 187 туристов
Я прожила в Копенгагене много лет, перемещаясь по городу на велосипеде. Езда на велосипеде - это независимость (от парковки, проложенных маршрутов, подходящих дорог), хорошая скорость передвижения и свобода перемещения.
Я увлекаюсь читать дальшеуменьшить
фотографией, мои снимки попадают в газеты и я выиграла несколько фотоконкурсов - благодаря этому городу, который я люблю и знаю лучше, чем многие местные жители.
Мне 50 +, но не думаю, что кто-то сможет обогнать меня на велосипеде. Давайте попробуем наперегонки!:-)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
3
–
2
–
1
–
Олег
Необычная экскурсия и конечно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Где ещё кататься на велосипеде как не в Копенгагене? Этот город благоволит тому, чтобы отправиться именно на велосипедную экскурсию и увидеть как можно больше прекрасных мест, за один день. Экскурсия читать дальшеуменьшить
с Людмилой прошла очень интересно, отдельно хотелось бы отметить, что Людмила очень внимательна к пожеланиям гостей, можно скорректировать маршрут, в зависимости от предпочтений или просто остановиться выпить кофе в типичном Датском кафе. Эта экскурсия позволила сформировать объёмного впечатление города, то, каким он является подальше от туристического центра. Архитектура Копенгагена заслуживает отдельного внимания и восхищения! Я крайне рекомендую эту экскурсию, особенно если вы не планируете долго находиться в городе, но у вас есть желание его почувствовать.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Экскурсия по непопулярным локациям Копенгагена оставила очень приятные впечатления! Мы взяли велосипеды через Donkey Republic — отличный способ передвигаться по городу, особенно в такую хорошую погоду.
Отдельно хочется отметить нашего гида читать дальшеуменьшить
— Людмилу. Видно, что она искренне любит своё дело: рассказывает интересно, с душой, с большим знанием и увлечённостью. На все вопросы отвечала подробно и с удовольствием, делилась не только историческими фактами, но и личными наблюдениями, что сделало экскурсию особенно живой.
После экскурсии Людмила посоветовала отличное место, где можно пообедать, а также дала рекомендации, что ещё стоит посмотреть в Копенгагене. Чувствуется, что она давно живёт в этом городе и очень любит Данию.
Огромное спасибо за душевную, познавательную и нестандартную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила живет больше 30 лет в Копенгагене и как местный житель знает все о нем. Если вы хотите узнать о быте и жизни читать дальшеуменьшить
современного Копенгагена и факты которые вы не прочитаете в обычном путеводителе, то даже не задумывайтесь и берите велосипедную экскурсию, которая значительно увеличит количество просматриваемых достопримечательностей. Мой муж, две дочки (16 и 8 лет) и я даже не заметили как проехали 22 км. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
Мы взяли индивидуальную велосипедную экскурсию с Людмилой по современным районам Копенгагена. Сейчас-это одно из самых запоминающихся впечатлений от города. Я не очень хорошо катаюсь на велосипеде, поэтому были легкие опасения, но читать дальшеуменьшить
все прошло очень гладко. Людмила-потрясающий гид, очень интересный рассказчик. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. На мой взгляд, эта лучшая экскурсия для знакомства с городом. Именно на ней понимаешь,как живут датчане,особенности их менталитета. Помимо самой экскурсии Людмила помогла нам общими рекомендациями по городу и была на связи. Я бы всем рекомендовала приобретать эту экскурсию!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Состоявшаяся велосипедная экскурсия - наше самое яркое впечатление от Копенгагена! Даже 4-хчасовой дождь не отменил наши планы и не смог испортить настроение. Людмиле огромное спасибо - за смелость показать город читать дальшеуменьшить
безбашенным)) туристам в такую погоду, за интересные факты, открытость и помощь, взгляд местного человека на такие детали, которые никогда не узнаешь в групповом туре или экскурсии. Промокшие до нитки, усталые и довольные мы с сыном дали слово обязательно вернуться и снова вместе с Людмилой окунуться в космополитичный мир Копенгагена. Я рекомендую только так начинать свое знакомство со столицей Дании! Людмиле желаю успехов, благодарных туристов, благополучной погоды:) Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Копенгагена
Похожие экскурсии на «На велосипеде по Копенгагену»