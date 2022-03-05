в среду в 05:30

🚌 Путевая экскурсия. Дорога в одну сторону вместе с остановкой займет 3-4 часа. За это время вы узнаете о Доминикане: об истории Республики, ее устройстве и природе. Услышите, как и чем живут местные, а также получите ответы на любые вопросы об этой карибской стране.
🌿 Водопад Сальтадеро. В заповеднике вы полюбуетесь каскадом и посмотрите небольшое шоу от местных жителей: они прыгают в водопад с высоты 14 метров и выполняют трюки.
🐋 Встреча с китами. Катер или катамаран будет рассекать воды залива Самана. Это Атлантика, поэтому будьте готовы к качке. Именно сюда зимой приплывают большие горбатые киты для брачных игр, рождения и выкармливания детенышей. Они показываются из воды примерно каждые полчаса. Мы гарантируем, что вы увидите китов, но будет это хвост, горбик или кит выпрыгнет из воды — зависит только от настроения животного:)
🍹 Отдых на острове Бакарди. Вы пообедаете в ресторанчике на берегу моря, а после расслабитесь на пляже. По желанию оцените лучшие тропические коктейли и лангустов Доминиканы. А еще пофотографируетесь с морскими звездами — мы расскажем, как сделать это, не навредив удивительным созданиям.
⭐ Заброшенный причал, или мост в никуда. На обратном пути вы пройдете по мостикам над водой и вновь посмотрите на морских звезд, которые обитают только в Доминикане — терракотовых, пятнистых, звезд-альбиносов.
05:30-06:30 — выезд из отеля на автобусе
08:00-08:30 — шоу на водопаде
10:30-11:30 — отправление на лодке в Атлантический океан; фотопогоня за китами (в течение 2-3 часов)
13:00-14:00 — обед
14:00-16:00 — свободное время на острове Бакарди; в 15:00 по желанию фотосессия с морским звездами
16:00 — отправление на лодке обратно
17:00 — отправление на автобусе в отель
20:00-21:00 — ориентировочное возвращение в отель