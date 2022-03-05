в среду в 05:30

Фотопогоня за китами в Доминикане

Увидеть великолепных животных, полюбоваться водопадом и отдохнуть на острове Бакарди

4
2 отзыва
Групповая
В Доминикане с января до марта проходит захватывающее «шоу» самой природы! С нашей помощью вы увидите китов, приплывающих в залив Самана, навсегда сохраните эмоции и фото от встречи с прекрасными гигантами.

Кроме того, до вэйлвотчинга побываете у заповедного водопада, а после — отдохнете на пляже и посмотрите на ярких морских звезд.

Экскурсия проходит в группе до 40 человек.
Фотопогоня за китами в Доминикане
Фотопогоня за китами в Доминикане
Фотопогоня за китами в Доминикане
Фотопогоня за китами в Доминикане
Фотопогоня за китами в Доминикане
Фотопогоня за китами в Доминикане
Фотопогоня за китами в Доминикане
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🚌 Путевая экскурсия. Дорога в одну сторону вместе с остановкой займет 3-4 часа. За это время вы узнаете о Доминикане: об истории Республики, ее устройстве и природе. Услышите, как и чем живут местные, а также получите ответы на любые вопросы об этой карибской стране.

🌿 Водопад Сальтадеро. В заповеднике вы полюбуетесь каскадом и посмотрите небольшое шоу от местных жителей: они прыгают в водопад с высоты 14 метров и выполняют трюки.

🐋 Встреча с китами. Катер или катамаран будет рассекать воды залива Самана. Это Атлантика, поэтому будьте готовы к качке. Именно сюда зимой приплывают большие горбатые киты для брачных игр, рождения и выкармливания детенышей. Они показываются из воды примерно каждые полчаса. Мы гарантируем, что вы увидите китов, но будет это хвост, горбик или кит выпрыгнет из воды — зависит только от настроения животного:)

🍹 Отдых на острове Бакарди. Вы пообедаете в ресторанчике на берегу моря, а после расслабитесь на пляже. По желанию оцените лучшие тропические коктейли и лангустов Доминиканы. А еще пофотографируетесь с морскими звездами — мы расскажем, как сделать это, не навредив удивительным созданиям.

Заброшенный причал, или мост в никуда. На обратном пути вы пройдете по мостикам над водой и вновь посмотрите на морских звезд, которые обитают только в Доминикане — терракотовых, пятнистых, звезд-альбиносов.

Программа экскурсии

05:30-06:30 — выезд из отеля на автобусе
08:00-08:30 — шоу на водопаде
10:30-11:30 — отправление на лодке в Атлантический океан; фотопогоня за китами (в течение 2-3 часов)
13:00-14:00 — обед
14:00-16:00 — свободное время на острове Бакарди; в 15:00 по желанию фотосессия с морским звездами
16:00 — отправление на лодке обратно
17:00 — отправление на автобусе в отель
20:00-21:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С 15 января по 30 марта
  • В группе до 40 человек на двух видах транспорта: комфортабельный автобус с кондиционером и Wi-Fi; лодка (если группа меньше 25 человек — быстроходный катер; если группа больше 25 человек — катамаран)
  • С вами будут 2 гида из нашей команды — русскоговорящий и местный

В стоимость включено

  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Завтрак-перекус в автобусе (доминиканские чебуреки)
  • Обед (шведский стол: курица, рыба, салат, безалкогольные напитки)
  • Также мы всегда берем с собой воду и ром
  • Страховка

Дополнительные расходы

  • По желанию тропические коктейли (от 6$) и лангусты (от 25$)
  • Чаевые, сувениры, платные туалеты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Пуэрто-Плате, Сосуа или Кабарете
Когда и сколько длится
Когда: в среду в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду в 05:30

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
1
Р
5 мар 2022
Неясно, когда и кому понадобится этот отзыв в нынешней ситуации, но тем не менее))

Экскурсия отличная, организована хорошо, накладок не было никаких. Автобус нареканий не вызвал, интернет был но не везде, что в принципе нормально. Дорога долгая из Пуэрта Плата, но тут уж без вариантов, только если вертолетом лететь.

Места интересные и неповторимые. Водопад превзошел все ожидания, мост красив и виды с него завораживающие, киты - ну… это киты, все что я от них ожидал я получил)))) Остров Бакарди - да, суета, куча народу, но место красивое и вода отличная.

Гид Юлиана оставила двоякое впечатление.

Из плюсов - все вопросы решала быстро и на месте, все было вовремя, никто не потерялся\не пострадал, всегда шла на контакт - что до поездки, что после. Оперативно скинула кучу фоток и видео в Ватсапп, была весела и позитивна все время.

Из минусов - на мой взгляд экскурсовод из серии "Что вижу, то пою" Слабо структурированная информация, постоянное перескакивание с темы на тему и лирические отступления, мало связанные с тем что происходит вокруг. Еще напрягло то, что она - человек явно эзотерического склада ума. Рассуждения об мировых энергиях, справедливости вселенной, фразы "ученые доказали что Доминикана - это вершина Атлантиды ", "Древнейшие животные на земле - киты" и "Ребята, которые прыгают с водопада, умеют останавливать свое падение в воздухе" - все это вызывало поначалу легкое недоумение, а под конец начало уже раздражать. Хотя кому как - если у вас мистическое мышление то думаю будет вполне комфортно))))

Экскурсию в любом случае рекомендую, экскурсовода - тоже, с учетом вышеописанных особенностей)))
Е
26 фев 2022
Очень неудобный автобус, колени упирались при росте 168 см, даже в самых тесных лоукостерах обычно сижу нормально, а здесь поместиться невозможно было, а ехать в общей сложности 8 часов. Вайфай был, ловил не всегда. Автобус заполнен туристами полностью.
Водопад прикольный, хорошо, что кроме нашей группы на нем никого не было.
Лодка на китов забита до отказа, кроме нашей группы были ещё местные, очень много людей, жилеты выдали только после неоднократных просьб, естественно увидеть китов было сложно, все вставали, капитан просил всех сесть, тк ему не видно куда плыть, полный бардак. Но все-таки китов увидели, они красавчики. Плавание на лодке заняло максимум минут 40, в описании - несколько часов.
Затем приплыли на бакарди, который по количеству людей как Сочи, там был обед не съедобный, за доп плату пина коллада, кокосы. Специально кто-то выловил морских звёзд, всей толпой с ними фоткались. Потом опять на лодке обратно, люди уже начали ругаться между собой, так как сесть в этой лодке некуда, забита более чем полностью. Потом была прогулка по мосту, достаточно приятно, вокруг море. И обратно на том самом автобусе, 4 часа.
По информативной части экскурсия оставляет желать лучшего, рассказаное в лучшем случае касалось организационных моментов, либо состояло из странных сомнительных фактов и просто разговора ни о чем в очень неформальном стиле. В общем, на китов поехать стоит, но конкретно у этого предложения много недочетов.

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