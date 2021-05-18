Полезная информация о Санто-Доминго
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Местное время в Санто-Доминго
15:2507
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Санто-Доминго
|По-английски
|Santo Domingo
|Это столица
|Санто-Доминго является столицей Доминиканы
|Население города
|2 201 941 чел.
|Аэропорты
|Изабелла Интернешнл JBQ, Лас-Америкас SDQ, Santo Domingo Herrera HEX
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Санто-Доминго на карте
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Санто-Доминго
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