Всё о Санто-Доминго

Полезная информация о Санто-Доминго

Что нужно знать о Санто-Доминго: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 1 экскурсия
Местное время в Санто-Доминго
15:2507
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаСанто-Доминго
По-английскиSanto Domingo
Это столицаСанто-Доминго является столицей Доминиканы
Население города2 201 941 чел.
АэропортыИзабелла Интернешнл JBQ, Лас-Америкас SDQ, Santo Domingo Herrera HEX
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Санто-Доминго на карте

Календарь низких цен на туры в Санто-Доминго

Санто-Доминго фото города
Санто-Доминго

Популярные экскурсии в Санто-Доминго

В Санто-Доминго из Пунта-Каны
В Санто-Доминго из Пунта-Каны
3.7
3 отзыва
85
за чел.
Обзорная экскурсия по столице Доминиканы: пещера «Три глаза», маяк Колумба и колониальный квартал

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Санто-Доминго

Расписание авиа-рейсов