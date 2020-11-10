Как добраться до Арбы-Мынч на самолёте

В Арбе-Мынч 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Arba Mintch Airport» вам не избежать

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Арба-Мынч AMH Arba Mintch Airport

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇪🇹 Аддиса-Абебы 9 747 1ч 5м из 🇺🇸 Сиэтла 68 333 37ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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