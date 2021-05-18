Полезная информация об Арба-Мынч
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Местное время в Арба-Мынч
22:2519
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Арба-Мынч
|По-английски
|Arba Minch
|Население города
|69 622 чел.
|Аэропорт
|Арба-Мынч AMH
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|1 269 м. от уровня моря
Где находится Арба-Мынч на карте
Арба-Мынч