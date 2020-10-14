Как добраться до Бахр-Дара на самолёте
В Бахр-Даре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bahar Dar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бахр-Дара
- Бахар-Дар BJRBahar Dar Airport
Самые дешёвые билеты в Бахр-Дар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|9 083
|1ч
|20.10.2020
|из 🇪🇹Джиммы
|16 365
|23ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|40 265
|14ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|318 735
|27ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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