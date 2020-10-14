Летим в Бахр-Дар

Как добраться до Бахр-Дара на самолёте

В Бахр-Даре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bahar Dar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бахр-Дара

  1. Бахар-Дар BJR
    Bahar Dar Airport

Самые дешёвые билеты в Бахр-Дар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы9 083
20.10.2020из 🇪🇹Джиммы16 36523ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне40 26514ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇮🇳Дели318 73527ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Бахр-Дара