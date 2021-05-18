Полезная информация о Бахр-Даре
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Местное время в Бахр-Даре
20:4301
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Бахр-Дар
|По-английски
|Bahir Dar
|Столица региона
|Бахр-Дар является столицей региона
|Население города
|168 899 чел.
|Аэропорт
|Бахар-Дар BJR
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|1 799 м. от уровня моря
Где находится Бахр-Дар на карте
Бахр-Дар