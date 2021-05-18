Всё о Бахр-Даре

Полезная информация о Бахр-Даре

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Местное время в Бахр-Даре
20:4301
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаБахр-Дар
По-английскиBahir Dar
Столица регионаБахр-Дар является столицей региона
Население города168 899 чел.
АэропортБахар-Дар BJR
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота1 799 м. от уровня моря

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