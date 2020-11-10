Летим в Джиджигу

Как добраться до Джиджиги на самолёте

В Джиджиге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jigiga Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джиджиги

  1. Джиджига JIJ
    Jigiga Airport

Самые дешёвые билеты в Джиджигу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы11 8211ч 15м
22.11.2020из 🇸🇪Стокгольм43 25610ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Москвы50 10044ч 30м (⇵2)
15.01.2021из 🇩🇪Гамбурга51 04017ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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