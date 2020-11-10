Как добраться до Джиджиги на самолёте
В Джиджиге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jigiga Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джиджиги
- Джиджига JIJJigiga Airport
Самые дешёвые билеты в Джиджигу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|11 821
|1ч 15м
|22.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|43 256
|10ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|50 100
|44ч 30м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|51 040
|17ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону