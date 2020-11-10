Как добраться до Джиджиги на самолёте

В Джиджиге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jigiga Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джиджиги

Джиджига JIJ Jigiga Airport

Самые дешёвые билеты в Джиджигу из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇪🇹 Аддиса-Абебы 11 821 1ч 15м из 🇸🇪 Стокгольм 43 256 10ч 15м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 50 100 44ч 30м (⇵2) из 🇩🇪 Гамбурга 51 040 17ч 55м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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