Полезная информация о Джиджиге
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Местное время в Джиджиге
23:2531
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Джиджига
|По-английски
|Jijiga
|Столица региона
|Джиджига является столицей региона
|Население города
|56 821 чел.
|Аэропорт
|Джиджига JIJ
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|1 646 м. от уровня моря
Где находится Джиджига на карте
Джиджига