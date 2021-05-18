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Полезная информация о Джиджиге

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Местное время в Джиджиге
23:2531
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаДжиджига
По-английскиJijiga
Столица регионаДжиджига является столицей региона
Население города56 821 чел.
АэропортДжиджига JIJ
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота1 646 м. от уровня моря

Где находится Джиджига на карте

Джиджига фото города
Джиджига

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