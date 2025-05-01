Тысячи лет назад здесь располагался важный храмовый комплекс, посвящённый создателю человечества Хнуму, крупный каменный карьер, испещрённый иероглифами, и многие другие археологические памятники.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Размещение в палатке с матрасами и подушками по 3-4 человека на территории кемпинга с общими удобствами и электричеством. За доплату возможно 1- и 2-местное проживание.
Питание. Включены завтраки и ужины, безалкогольные напитки, бутилированная вода. Обеды — за доплату.
Транспорт. Лодка.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Программа тура по дням
Прогулка на байдарках, нубийское шоу
Утром встретимся в Асуане и доберёмся до острова Сехель. После завтрака разместимся в палатках. Во второй половине дня на байдарках исследуем труднодоступные уголки Нила. Это безопасно: крокодилы тут не водятся. А вечером посмотрим нубийское шоу.
Прогулки по острову
Позавтракаем и отправимся гулять по Сехелю. На острове сохранились руины каменоломен, храма богини Анукет и других древних архитектурных памятников. К ужину вернёмся в лагерь, поужинаем и отдохнём.
Погружение в древнюю историю
Продолжим погружение в прошлое Египта. Осмотрим храм Исиды на острове Филе и незаконченный обелиск. При желании можем посетить Нубийский музей и обязательно заглянем на шумный рынок Асуана. Вечером — возвращение в кемпинг, ужин.
Стела голода
Утром позавтракаем и прогуляемся к Стеле голода, на которой иероглифами рассказана история семилетней засухи в 3 веке до н. э. Вернёмся в лагерь за вещами, а затем доберёмся в Асуан и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$168
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по 3-4 человека в палатке
- Двухразовое питание, безалкогольные напитки, вода
- Все трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
- Прогулка на байдарках
- Вечернее нубийское шоу
- Помощь в приобретении билетов на самолёт или поезд из Каира в Асуан и обратно
Что не входит в цену
- Билеты в Асуан и обратно в ваш город
- Обеды
- Входной билет в Нубийский музей
- Аренда спального мешка (при необходимости)
- Виза
- Доплата за 1 - и 2-местное размещение
- Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 10% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура