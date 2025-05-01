Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель

Исследовать Нил на байдарках, увидеть нубийское шоу и рассмотреть иероглифы на Стеле голода
Остров Сехель — это малоизвестное сокровище в разливах Нила.

Тысячи лет назад здесь располагался важный храмовый комплекс, посвящённый создателю человечества Хнуму, крупный каменный карьер, испещрённый иероглифами, и многие другие археологические памятники.

Мы
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отправимся сюда за перезагрузкой: будем жить в палатках, просыпаться под пение птиц и шум священной реки и неспешно исследовать окрестности.

А также покатаемся на байдарках, посмотрим нубийское шоу, съездим на соседний остров Филе и шумный асуанский рынок — это будет настоящее погружение в аутентичный Египет!

Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Ближайшие даты:
1
мая8
мая15
мая22
мая29
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Размещение в палатке с матрасами и подушками по 3-4 человека на территории кемпинга с общими удобствами и электричеством. За доплату возможно 1- и 2-местное проживание.

Питание. Включены завтраки и ужины, безалкогольные напитки, бутилированная вода. Обеды — за доплату.

Транспорт. Лодка.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Программа тура по дням

1 день

Прогулка на байдарках, нубийское шоу

Утром встретимся в Асуане и доберёмся до острова Сехель. После завтрака разместимся в палатках. Во второй половине дня на байдарках исследуем труднодоступные уголки Нила. Это безопасно: крокодилы тут не водятся. А вечером посмотрим нубийское шоу.

Прогулка на байдарках, нубийское шоуПрогулка на байдарках, нубийское шоуПрогулка на байдарках, нубийское шоуПрогулка на байдарках, нубийское шоу
2 день

Прогулки по острову

Позавтракаем и отправимся гулять по Сехелю. На острове сохранились руины каменоломен, храма богини Анукет и других древних архитектурных памятников. К ужину вернёмся в лагерь, поужинаем и отдохнём.

Прогулки по островуПрогулки по островуПрогулки по островуПрогулки по острову
3 день

Погружение в древнюю историю

Продолжим погружение в прошлое Египта. Осмотрим храм Исиды на острове Филе и незаконченный обелиск. При желании можем посетить Нубийский музей и обязательно заглянем на шумный рынок Асуана. Вечером — возвращение в кемпинг, ужин.

Погружение в древнюю историюПогружение в древнюю историюПогружение в древнюю историюПогружение в древнюю историю
4 день

Стела голода

Утром позавтракаем и прогуляемся к Стеле голода, на которой иероглифами рассказана история семилетней засухи в 3 веке до н. э. Вернёмся в лагерь за вещами, а затем доберёмся в Асуан и попрощаемся.

Стела голодаСтела голодаСтела голодаСтела голода

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$168
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по 3-4 человека в палатке
  • Двухразовое питание, безалкогольные напитки, вода
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Прогулка на байдарках
  • Вечернее нубийское шоу
  • Помощь в приобретении билетов на самолёт или поезд из Каира в Асуан и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты в Асуан и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Входной билет в Нубийский музей
  • Аренда спального мешка (при необходимости)
  • Виза
  • Доплата за 1 - и 2-местное размещение
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 10% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан, утро, точное место и время встречи - по договорённости
Завершение: Асуан, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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