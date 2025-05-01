Хадижа — ваша команда гидов в Асуане

Я живу в Египте 12 лет и хочу показать путешественникам, что моя страна — это не только отели и сервис «всё включено». Я фанат кемпингов и организую туры в разные уголки, от Синая до Сивы, от Марса-Матруха до Нубии. Это интересно и нетривиально, присоединяйтесь!