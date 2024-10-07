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говорит по-русски, выдает достаточное количество информации, отвечает на вопросы. Сомневаюсь, что это круиз класса люкс. Развлекательных программ на корабле не было, только в один вечер была короткое шоу с восточными танцами. Но экскурсионная программа насыщенная, так что вечером все ложились спать. Напитки (сок, вода, чай, кофе) включены в стоимость только на завтраке и еще на день дают маленькую бутылку воды. В остальное время напитки за плату. Гид снабжал меня водой в достаточном количестве. В каюте не работал чайник. После обращения на ресепшн его как бы отремонтировали, но вскипятить воду удалось только 1 раз, после этого он снова перестал работать. Каюта комфортная, большая, есть халат, шампунь, гель для душа, кондиционер. Белье и полотенца меняли ежедневно. Кондиционер. Вайфай. На корабле есть лаунж-зона с баром, тренажерный зал, на верхней палубе - лежаки, зонты, шатры, бассейн, джакузи, бар. Питание нормальное.