На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Авторский тур в Асуане

Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле

Приглашаем вас познакомиться с Египтом на комфортабельном лайнере, не уступающем по уровню 5-звёздочному отелю. За время круиза вы пройдёте путь по главной водной артерии страны — Нилу — от Асуана до Луксора.

Вы услышите древние мифы о богах, увидите сохранившиеся до наших дней храмы и гробницы фараонов, прикоснётесь к статуям, которым тысячи лет.

В завершение утра желающие смогут полюбоваться достопримечательностями с высоты, поднявшись к облакам на воздушном шаре
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
8
мая
10
мая
13
мая
15
мая
17
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€560
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Размещение на борту 5* круизного корабля в двухместных каютах.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужины на борту лайнера, одна бутылка воды на человека ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Асуанская плотина, незаконченный обелиск и храм Филе

Утром встретимся в Асуане и начнём знакомство с местными достопримечательностями. Первой посетим одну из крупнейших в мире плотин, которую видно даже из космоса.

Затем осмотрим незаконченный обелиск, который начали высекать по приказу царицы Хатшепсут из розового гранита, но забросили. После заглянем в храм на островке Филе посреди Нила, где, по древнеегипетской легенде, покоится бог загробного мира Осирис.

В 12:00 взойдём на борт нашего 5* лайнера и начнём круиз по Нилу. После регистрации пообедаем с видом на главную реку Египта. Оставим свободное время для отдыха, вечером будет подан ужин. На ночь корабль останется в Асуане.

Асуанская плотина, незаконченный обелиск и храм ФилеАсуанская плотина, незаконченный обелиск и храм ФилеАсуанская плотина, незаконченный обелиск и храм ФилеАсуанская плотина, незаконченный обелиск и храм Филе
2 день

Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо

Сегодня после завтрака побываем в древнем храме Абу-Симбел, возведённом в 13-м веке до н. э. и входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После обеда на корабле заедем в храм Ком-Омбо, посвящённый сразу двум богам — Себеку и Гору. К вечеру вернёмся на лайнер и двинемся в сторону Эдфу.

Храмы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-Омбо
3 день

Храмы в Эдфу, Карнаке и Луксоре

Позавтракав, съездим во второй по величине в Египте храм Эдфу. По возвращении на корабль направимся в сторону Луксора, куда прибудем вечером. Посетим крупнейший в стране Карнакский храм и развалины величественного Луксорского храма. К ужину нас будут ждать на борту.

Храмы в Эдфу, Карнаке и ЛуксореХрамы в Эдфу, Карнаке и ЛуксореХрамы в Эдфу, Карнаке и ЛуксореХрамы в Эдфу, Карнаке и Луксоре
4 день

Полёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона

Желающие смогут встретить рассвет на воздушном шаре. В полёте есть возможность увидеть достопримечательности Луксора с высоты и услышать подробный рассказ о них от нашего гида.

Продолжим тур, посетив погребальный храм царицы Хатшепсут, высеченный в скале. Затем восхитимся величием Колоссов Мемнона — массивных каменных статуй, изображающих сидящего фараона Аменхотепа III. Во второй половине дня завершим поездку, вернувшись в Асуан.

Полёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы МемнонаПолёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы МемнонаПолёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы МемнонаПолёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на круизном лайнере
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • 1 бутылка воды на человека ежедневно
  • Сборы и налоги за обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд до Асуана и обратно
  • Входные билеты на все достопримечательности (Асуанская плотина - 5 $, храм Филе - 15 $, храм Ком-Омбо - 12 $, храм Эдфу - 15 $, Луксорский храм - 13 $, Карнакский храм - 15 $, Долина царей - 20 $, храм Хатшепсут - 12 $)
  • Полёт на воздушном шаре - 100 $
  • Стоимость тура при размещении в трёхместном номере составит 450 $ с человека, в одноместном номере - 750 $ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное время и место встречи - по договорённости
Завершение: Асуан, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваш отель, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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