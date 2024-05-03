Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Вы услышите древние мифы о богах, увидите сохранившиеся до наших дней храмы и гробницы фараонов, прикоснётесь к статуям, которым тысячи лет.
В завершение утра желающие смогут полюбоваться достопримечательностями с высоты, поднявшись к облакам на воздушном шаре
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€560
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Размещение на борту 5* круизного корабля в двухместных каютах.
Питание. Включены завтраки, обеды и ужины на борту лайнера, одна бутылка воды на человека ежедневно.
Программа тура по дням
Асуанская плотина, незаконченный обелиск и храм Филе
Утром встретимся в Асуане и начнём знакомство с местными достопримечательностями. Первой посетим одну из крупнейших в мире плотин, которую видно даже из космоса.
Затем осмотрим незаконченный обелиск, который начали высекать по приказу царицы Хатшепсут из розового гранита, но забросили. После заглянем в храм на островке Филе посреди Нила, где, по древнеегипетской легенде, покоится бог загробного мира Осирис.
В 12:00 взойдём на борт нашего 5* лайнера и начнём круиз по Нилу. После регистрации пообедаем с видом на главную реку Египта. Оставим свободное время для отдыха, вечером будет подан ужин. На ночь корабль останется в Асуане.
Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо
Сегодня после завтрака побываем в древнем храме Абу-Симбел, возведённом в 13-м веке до н. э. и входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После обеда на корабле заедем в храм Ком-Омбо, посвящённый сразу двум богам — Себеку и Гору. К вечеру вернёмся на лайнер и двинемся в сторону Эдфу.
Храмы в Эдфу, Карнаке и Луксоре
Позавтракав, съездим во второй по величине в Египте храм Эдфу. По возвращении на корабль направимся в сторону Луксора, куда прибудем вечером. Посетим крупнейший в стране Карнакский храм и развалины величественного Луксорского храма. К ужину нас будут ждать на борту.
Полёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона
Желающие смогут встретить рассвет на воздушном шаре. В полёте есть возможность увидеть достопримечательности Луксора с высоты и услышать подробный рассказ о них от нашего гида.
Продолжим тур, посетив погребальный храм царицы Хатшепсут, высеченный в скале. Затем восхитимся величием Колоссов Мемнона — массивных каменных статуй, изображающих сидящего фараона Аменхотепа III. Во второй половине дня завершим поездку, вернувшись в Асуан.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на круизном лайнере
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящего гида
- 1 бутылка воды на человека ежедневно
- Сборы и налоги за обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Асуана и обратно
- Входные билеты на все достопримечательности (Асуанская плотина - 5 $, храм Филе - 15 $, храм Ком-Омбо - 12 $, храм Эдфу - 15 $, Луксорский храм - 13 $, Карнакский храм - 15 $, Долина царей - 20 $, храм Хатшепсут - 12 $)
- Полёт на воздушном шаре - 100 $
- Стоимость тура при размещении в трёхместном номере составит 450 $ с человека, в одноместном номере - 750 $ с человека