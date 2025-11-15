Величественные пирамиды в Гизе Мы посетим величайшее в мире погребальное сооружение, единственное сохранившееся из Семи чудес света – пирамиду Хеопса. Поездка подарит вам шанс собственноручно прикоснуться к великой загадке земли. Вы сможете исследовать величественные строения и снять красивые фотографии на фоне сразу трёх пирамид. После посетим стража всего захоронения – Сфинкса.

Египетский национальный музей

По богатству произведений древнего искусства музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр, и Британский музей. Более 1700 экспонатов от гранитных скарабеев в размере кончика пальца до десятиметровых статуй. Однозначно удивит вас сокровищница Тутанхамона из чистого золота.

Крепость Саладина

Внешне выглядит как чисто военная архитектура Средневековья. С момента её постройки служила резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. На территории имеется три мечети, из них посетим красивейшую – Мухаммеда Али, построенную по стилю мечети Султана Ахмеда в Станбуле. Цитадель знаменита множеством дворцов и музеев внутри.

О специфике проведения экскурсии

Благодаря гибкой программе вы можете выбрать интересные для себя места — наш гид учтет ваши пожелания и с радостью подскажет, какие локации лучше посетить, чтобы вы получили максимум удовольствия от экскурсии. Экскурсии ведут профессиональные гиды-египтологи. Наша цель — сделать ваш отдых увлекательным и комфортным, познакомить с цивилизацией Египта, рассказать о культуре и истории наших великих предков. Вы ни секунды не потратите на походы по магазинам! Мы хотим, чтобы вы, приехав в Египет в следующий раз, снова выбрали нас и рекомендовали друзьям, поэтому на экскурсии будет только интересная и полезная информация, а еще комфортная и дружелюбная атмосфера. Важная информация: