Каир (по-арабски Аль-Ка́хира — «Победитель») — это эпицентр египетской культуры, где мы проведем для вас атмосферную экскурсию по миру древнего Египта.
Вы совершите не одно путешествие во времени, оказавшись среди тысячи экспонатов в залах Египетского музея, прокатитесь на лодке по Нилу, наслаждаясь колоритом нашей столицы, познакомитесь с богатым наследием фараонов.
Вы совершите не одно путешествие во времени, оказавшись среди тысячи экспонатов в залах Египетского музея, прокатитесь на лодке по Нилу, наслаждаясь колоритом нашей столицы, познакомитесь с богатым наследием фараонов.
Описание экскурсии
Величественные пирамиды в Гизе Мы посетим величайшее в мире погребальное сооружение, единственное сохранившееся из Семи чудес света – пирамиду Хеопса. Поездка подарит вам шанс собственноручно прикоснуться к великой загадке земли. Вы сможете исследовать величественные строения и снять красивые фотографии на фоне сразу трёх пирамид. После посетим стража всего захоронения – Сфинкса.
Египетский национальный музей
По богатству произведений древнего искусства музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр, и Британский музей. Более 1700 экспонатов от гранитных скарабеев в размере кончика пальца до десятиметровых статуй. Однозначно удивит вас сокровищница Тутанхамона из чистого золота.
Крепость Саладина
Внешне выглядит как чисто военная архитектура Средневековья. С момента её постройки служила резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. На территории имеется три мечети, из них посетим красивейшую – Мухаммеда Али, построенную по стилю мечети Султана Ахмеда в Станбуле. Цитадель знаменита множеством дворцов и музеев внутри.
О специфике проведения экскурсии
Благодаря гибкой программе вы можете выбрать интересные для себя места — наш гид учтет ваши пожелания и с радостью подскажет, какие локации лучше посетить, чтобы вы получили максимум удовольствия от экскурсии. Экскурсии ведут профессиональные гиды-египтологи. Наша цель — сделать ваш отдых увлекательным и комфортным, познакомить с цивилизацией Египта, рассказать о культуре и истории наших великих предков. Вы ни секунды не потратите на походы по магазинам! Мы хотим, чтобы вы, приехав в Египет в следующий раз, снова выбрали нас и рекомендовали друзьям, поэтому на экскурсии будет только интересная и полезная информация, а еще комфортная и дружелюбная атмосфера. Важная информация:
- Отправимся в 05:00, закажите завтрак с собой (сухой паёк);
- Дорога до Каира занимает 3 часов, у нас будет одна санитарная остановка и ещё другая, если понадобится (15-20 минут) на завтрак и туалет;
- Экскурсия заканчивается в Каире в 15:00, будем в Эль-Аламейне ориентировочно к 18:00;
- В программе не предусмотрены заезды в магазины;
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки.
- Экскурсию в индивидуальном формате для вас и вашей компании до 8 человек проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды. Вниманию туристов! В свази с открытием Нового Большого Музея, с 5-го ноября маршрут будет органозован по следующему порядку: Новый Большой Музей + район пирамид в Гизе и Большого Сфинкса. Будет доплата 15$/взр. за билет в музей. В зависимости от длительности экскурсионной программы, по договоренности с гидом на месте сможете добавить другие места для посещения как Старый Квартал Каира или прогулку по Нилу на лодке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественные пирамиды в Гизе
- Пирамида Хеопса
- Сфинкс
- Египетский национальный музей
- Крепость Саладина
- Нил
Что включено
- Частный трансфер:
- - Для группы до 2 человек (Возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- - Для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2025 с кондиционером.
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека):
- - Пирамиды Гизы и Сфинкс (16$)
- - Вход внутрь пирамиды Хеопса (30$) (по желанию)
- - Египетский национальный музей (14$)
- - Крепость Саладина с посещением мраморной мечети Мухамеда Али (14$). (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
- Прогулка по Нилу - по желанию путешественников (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
- Обед (10$)
Место начала и завершения?
Место Вашего пребывания в в Эль-Аламейне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Отправимся в 05:00, закажите завтрак с собой (сухой паёк)
- Дорога до Каира занимает 3 часов, у нас будет одна санитарная остановка и ещё другая, если понадобится (15-20 минут) на завтрак и туалет
- Экскурсия заканчивается в Каире в 15:00, будем в Эль-Аламейне ориентировочно к 18:00
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
- Экскурсию в индивидуальном формате для вас и вашей компании до 8 человек проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды
- Вниманию туристов! В свази с открытием Нового Большого Музея, с 5-го ноября маршрут будет органозован по следующему порядку: Новый Большой Музей + район пирамид в Гизе и Большого Сфинкса. Будет доплата 15$/взр. за билет в музей. В зависимости от длительности экскурсионной программы, по договоренности с гидом на месте сможете добавить другие места для посещения как Старый Квартал Каира или прогулку по Нилу на лодке
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Эль-Аламейн
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
$293 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
$272
$286 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
$284
$333 за всё до 8 чел.