Про пирамиды у ребят, которые с нами отдыхали были неоднозначно впечатления. Все смазывалось дорогой. Долго, много народа, жарко и тд.

Поэтому если и решаться брать экскурсии на Пирамиды и в Каир, то только из Эль-Аламейна.

И конечно, если есть возможность, то индивидуальные.

Мы были только своей семьёй. Водитель забрал нас из отеля в 8 утра (не в 5, как забирают общие экскурсии, и не в 2 ночи, как если бы мы поехали из Хургады). 2,40 примерно мы ехали на минивэне и Гид Махмуд встретил нас в Каире.

Вежливый, общительный, с понятным русским языком. Это важно:).

На пирамидах мы тоже оценили преимущество индивидуальной экскурсии. Сами пирамиды мне понравились, мужа разочаровали, а дочку оставили в полном восторге. Махмуд ещё сделал нам фото с интересных ракурсов, за что ему отдельное спасибо. Помогает торговаться с местным населением, нам внезапно понадобилась арафатка, для фото. Цену сбили в 2 раза😅. Впечатлений добавила прогулка на верблюдах. Очень красивые фото, антуражные. Для меня ещё и экстрим.

После пирамиды мы посетили каирский музей, очень интересный. Особенно мужу. Вот там бы хотелось быть подольше. Но, в 16:30 музей закрывается. Мы одни из последних от туда вышли. Украсила нашу экскурсию прогулка по Нилу на лодке. Прохладно, живописно, очень приятно поговорили с гидом про жизнь в Египте. Это всегда интересно, как живут люди в других странах.

Сразу скажу, что мы не тратили время на обед. Планировали, но так вышло, что Махмуд угостил нас мороженым, аппетит сбился, плюс жара. В общем, семьёй решили уже поужинать в отеле. Махмуд нам его не навязывал, что приятно. Нет, значит нет.

В отель мы вернулись примерно в 19:30.

По итогу: экскурсию рекомендую. Именно в камерном индивидуальном формате. Чтобы гид подстроился под вашу компанию. Махмуда рекомендуем.

Задавайте вопросы, он с удовольствием обшается не только на исторические темы.