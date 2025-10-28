Эта экскурсия подойдёт и тем, кто впервые в Египте, и тем, кто возвращается, чтобы рассмотреть его ближе.
Мы отправимся к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей — чтобы вы почувствовали дыхание истории, а не просто увидели её со стороны. Без спешки, в уютной компании, с акцентом не на количество локаций, а на глубину впечатлений.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
Три Великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина
Каменные колоссы, которые поражают не только масштабом, но и точностью исполнения. Вы подойдёте настолько близко, насколько захотите, почувствуете их масштаб и узнаете, что делает каждую из них особенной.
Великого Сфинкса — статую, о которой спорят учёные всего мира
Он хранит молчание тысячелетиями, и всё ещё заставляет гадать: кто его создал и зачем?
Большой Египетский музей
Один из крупнейших археологических музеев мира. Здесь собраны тысячи артефактов, включая сокровища Тутанхамона.
Вы узнаете:
- Какие инструменты были у древних египтян и как им удалось возвести пирамиды.
- Истории Хеопса, Хефрена, Тутанхамона — как они правили и что оставили после себя.
- Что значили храмы, жертвоприношения и погребальные обряды египтян.
- Зачем Сфинкса вырубили из скалы и как он связан с солнечными культами.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле (до 3 чел.).
- Возможно проведение экскурсии на микроавтобусе или минивэне с кондиционером (до 8 чел.) за доплату — $60.
- С доплатой можем забрать вас из Дабаа или Мерса-Матрух: $60 за 1-3 чел., $80 — если вас больше.
- Вас будет сопровождать я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входные билеты по программе
— Пирамиды $14
— Музей $13
— Большой музей $25
— Саккара $12.
- Питание (по желанию) — $25 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 236 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
28 окт 2025
Махмуд, вы влюбляете туристов в историю и культуру Египта! Прекрасный день,мы много всего посмотрели,но при этом,мы никуда не бежали,наслаждались вашими рассказами! Материал очень структурирован, прогулка по Нилу очень романтичная! Спасибо,что бонусом делаете фотографии и кормите вкусным обедом! Обязательно будем всем рекомендовать! День прошёл великолепно!
Т
Татьяна
22 окт 2025
Это была незабываемая экскурсия! Невероятная концентрация полезной информации, позитива, юмора и внимания со стороны Махмуда.
Масса впечатлений: пирамиды, гробницы, волшебный оазис в деревне, где нас очень душевно приняли, вкусно накормили.
Огромное спасибо! ♥️♥️♥️
Рекомендую!
С
София
13 окт 2025
Махмуд,спасибо за проведенную экскурсию по Каиру. Вы очень интересно и живо рассказываете об истории Древнего Египта, стараетесь донести все, очень подробно отвечаете на все вопросы)
Но помимо профессионализма у вас есть
А
Анастасия
12 окт 2025
Провели замечательно день! Организация тура достойная, микроавтобус комфортный, кондиционер работает, водитель аккуратный! Гид наш - Махмуд рассказал интересную информацию о пирамидах, о «жителях» музея, составил маршрут согласно нашим пожеланиям, экскурсией все довольны.
Любовь
7 сен 2025
Если ехать в Каир, то только из Эль-Аламейна. Мы 3 раз в Египте, и раньше отдыхали в Хургаде. Брали экскурсию в Луксор. И это было далеко, но оно того стоило.
Э
Эльвира
24 авг 2025
Экскурсия потрясающая, всё очень информативно и понятно, спасибо большое! Рекомендую к посещению 👍🏻 нам очень понравилось💫
Иван
21 авг 2025
С самого утра Махмуд был очень дружелюбным, и буквально с первой минуты я почувствовал, что он стал моим другом. Экскурсия в Каир, к пирамидам и в музей прошла великолепно —
Е
Екатерина
18 авг 2025
Огромное спасибо нашему экскурсоводу за блестящую экскурсию! Все прошло на высшем уровне и оставило самые яркие впечатления, особенно у моего 10-летнего сына Ильи.
Гид сумел по-настоящему увлечь Илью! Объяснял сложные вещи
В
Вячеслав
7 авг 2025
Хотел бы оставить отзыв о нашей семейной экскурсии к пирамидам Гизы и большой музей Египта - проводил нам эту семейную экскурсию замечательный экскурсовод и человек Махмуд!
Еще до поездки на отдых
О
Олег
1 авг 2025
Хотим сказать огромное спасибо Махмуду и водителю за экскурсию! Организовано всё было на высшем уровне! Махмуд, очень доброжелательный и эрудированный человек. Весь день мы были окружены заботой и узнали очень много нового! После сегодняшней экскурсии захотелось подробнее изучить историю Египта! Обязательно будем рекомендовать Махмуда своим друзьям!
А
Антон
13 июл 2025
У нас была замечательная поездка с гидом по имени Махмуд из Эль-Аламейна, и я искренне рекомендую его всем, кто ищет комфорт, надёжность и тёплое отношение.
Что особенно порадовало — искренность и
