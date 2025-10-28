Мои заказы

Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей

Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Эта экскурсия подойдёт и тем, кто впервые в Египте, и тем, кто возвращается, чтобы рассмотреть его ближе.

Мы отправимся к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей — чтобы вы почувствовали дыхание истории, а не просто увидели её со стороны. Без спешки, в уютной компании, с акцентом не на количество локаций, а на глубину впечатлений.
5
11 отзывов
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

Три Великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина
Каменные колоссы, которые поражают не только масштабом, но и точностью исполнения. Вы подойдёте настолько близко, насколько захотите, почувствуете их масштаб и узнаете, что делает каждую из них особенной.
Великого Сфинкса — статую, о которой спорят учёные всего мира
Он хранит молчание тысячелетиями, и всё ещё заставляет гадать: кто его создал и зачем?
Большой Египетский музей
Один из крупнейших археологических музеев мира. Здесь собраны тысячи артефактов, включая сокровища Тутанхамона.

Вы узнаете:

  • Какие инструменты были у древних египтян и как им удалось возвести пирамиды.
  • Истории Хеопса, Хефрена, Тутанхамона — как они правили и что оставили после себя.
  • Что значили храмы, жертвоприношения и погребальные обряды египтян.
  • Зачем Сфинкса вырубили из скалы и как он связан с солнечными культами.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле (до 3 чел.).
  • Возможно проведение экскурсии на микроавтобусе или минивэне с кондиционером (до 8 чел.) за доплату — $60.
  • С доплатой можем забрать вас из Дабаа или Мерса-Матрух: $60 за 1-3 чел., $80 — если вас больше.
  • Вас будет сопровождать я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты по программе
    — Пирамиды $14
    — Музей $13
    — Большой музей $25
    — Саккара $12.
  • Питание (по желанию) — $25 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 236 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
28 окт 2025
Махмуд, вы влюбляете туристов в историю и культуру Египта! Прекрасный день,мы много всего посмотрели,но при этом,мы никуда не бежали,наслаждались вашими рассказами! Материал очень структурирован, прогулка по Нилу очень романтичная! Спасибо,что бонусом делаете фотографии и кормите вкусным обедом! Обязательно будем всем рекомендовать! День прошёл великолепно!
Т
Татьяна
22 окт 2025
Это была незабываемая экскурсия! Невероятная концентрация полезной информации, позитива, юмора и внимания со стороны Махмуда.
Масса впечатлений: пирамиды, гробницы, волшебный оазис в деревне, где нас очень душевно приняли, вкусно накормили.
Огромное спасибо! ♥️♥️♥️
Рекомендую!
С
София
13 окт 2025
Махмуд,спасибо за проведенную экскурсию по Каиру. Вы очень интересно и живо рассказываете об истории Древнего Египта, стараетесь донести все, очень подробно отвечаете на все вопросы)
Но помимо профессионализма у вас есть
еще более важное качество — внимательность к своим туристам. Кофе, классные фотографии — то, что создают настроение. Эмоции переполняют!
Поездка к пирамидам была запланирована на наш последний день отдыха. Нельзя представить финального аккорда ярче, чем этот насыщенный день в Каире. Экскурсия, даже несмотря на достаточно длинную дорогу, оказалась совсем не выматывающей.
За день мы смогли познакомиться с шумным мегаполисом, прикоснуться к древнейшей истории, узнать много нового о жизни и традициях египтян.
Следующую информацию пишу для тех, кто ищет надежного гида. Во время экскурсии моей подруге стало плохо (скорее всего из-за жары). Махмуд помог привести её в чувство, весь оставшийся день водил под руку, очень искренне переживал за её состояние.
Махмуд, вы — Человек с большой буквы! Спасибо вам огромное за ваше доброе и внимательное отношение к своим туристам.
До скорых встреч! В следующий раз в Египет только с вами)

А
Анастасия
12 окт 2025
Провели замечательно день! Организация тура достойная, микроавтобус комфортный, кондиционер работает, водитель аккуратный! Гид наш - Махмуд рассказал интересную информацию о пирамидах, о «жителях» музея, составил маршрут согласно нашим пожеланиям, экскурсией все довольны.
Любовь
Любовь
7 сен 2025
Если ехать в Каир, то только из Эль-Аламейна. Мы 3 раз в Египте, и раньше отдыхали в Хургаде. Брали экскурсию в Луксор. И это было далеко, но оно того стоило.
Про пирамиды у ребят, которые с нами отдыхали были неоднозначно впечатления. Все смазывалось дорогой. Долго, много народа, жарко и тд.
Поэтому если и решаться брать экскурсии на Пирамиды и в Каир, то только из Эль-Аламейна.
И конечно, если есть возможность, то индивидуальные.
Мы были только своей семьёй. Водитель забрал нас из отеля в 8 утра (не в 5, как забирают общие экскурсии, и не в 2 ночи, как если бы мы поехали из Хургады). 2,40 примерно мы ехали на минивэне и Гид Махмуд встретил нас в Каире.
Вежливый, общительный, с понятным русским языком. Это важно:).
На пирамидах мы тоже оценили преимущество индивидуальной экскурсии. Сами пирамиды мне понравились, мужа разочаровали, а дочку оставили в полном восторге. Махмуд ещё сделал нам фото с интересных ракурсов, за что ему отдельное спасибо. Помогает торговаться с местным населением, нам внезапно понадобилась арафатка, для фото. Цену сбили в 2 раза😅. Впечатлений добавила прогулка на верблюдах. Очень красивые фото, антуражные. Для меня ещё и экстрим.
После пирамиды мы посетили каирский музей, очень интересный. Особенно мужу. Вот там бы хотелось быть подольше. Но, в 16:30 музей закрывается. Мы одни из последних от туда вышли. Украсила нашу экскурсию прогулка по Нилу на лодке. Прохладно, живописно, очень приятно поговорили с гидом про жизнь в Египте. Это всегда интересно, как живут люди в других странах.
Сразу скажу, что мы не тратили время на обед. Планировали, но так вышло, что Махмуд угостил нас мороженым, аппетит сбился, плюс жара. В общем, семьёй решили уже поужинать в отеле. Махмуд нам его не навязывал, что приятно. Нет, значит нет.
В отель мы вернулись примерно в 19:30.
По итогу: экскурсию рекомендую. Именно в камерном индивидуальном формате. Чтобы гид подстроился под вашу компанию. Махмуда рекомендуем.
Задавайте вопросы, он с удовольствием обшается не только на исторические темы.

Э
Эльвира
24 авг 2025
Экскурсия потрясающая, всё очень информативно и понятно, спасибо большое! Рекомендую к посещению 👍🏻 нам очень понравилось💫
Иван
Иван
21 авг 2025
С самого утра Махмуд был очень дружелюбным, и буквально с первой минуты я почувствовал, что он стал моим другом. Экскурсия в Каир, к пирамидам и в музей прошла великолепно —
Махмуд рассказал много интересного и увлекательно делился историей Египта. Он заботился обо мне, помогал во всём и сделал день по-настоящему тёплым и незабываемым. Для меня он остался настоящим золотым человеком! Рекомендую от всей души! Кстати он очень-очень красиво делает фотографии

Е
Екатерина
18 авг 2025
Огромное спасибо нашему экскурсоводу за блестящую экскурсию! Все прошло на высшем уровне и оставило самые яркие впечатления, особенно у моего 10-летнего сына Ильи.

Гид сумел по-настоящему увлечь Илью! Объяснял сложные вещи
просто, задавал вопросы, вовлекал – сын не заскучал ни на минуту.
- Все четко, комфортно, темп идеальный, учли наши пожелания.

Что особенно запомнилось:
1. Три Великие Пирамиды:
Гид рассказал не только о масштабе, но и о технологиях и тайнах. Возможность подойти близко – мощные ощущения.
2. Великий Сфинкс:Погрузил в атмосферу загадки! Интригующие теории о его создании заворожили и меня, и сына.
3. Большой Египетский Музей: Стал нашим гидом-проводником в море артефактов. Сфокусировался на главном (сокровища Тутанхамона – потрясли!), подача идеальная для ребенка.

Экскурсия – лучшая часть поездки! Гид не просто показал достопримечательности, а зажег в Илье искренний интерес к истории. Искренне рекомендую, особенно семьям с детьми!

В
Вячеслав
7 авг 2025
Хотел бы оставить отзыв о нашей семейной экскурсии к пирамидам Гизы и большой музей Египта - проводил нам эту семейную экскурсию замечательный экскурсовод и человек Махмуд!
Еще до поездки на отдых
про Махмуда я узнал на ресурсе Tripster, все отзывы были отличные - и это был а самом деле так! Махмуд организовал нам индивидуальную экскурсию с трансфером из отеля в Каир на комфортабельном микроавтобусе, поездка туда и обратно прошла незаметно, Махмуд нас встретил в Гизе и мы отправились к пирамидам, далее была прогулка на верблюдах, сами пирамиды, после нам был организован обед в приличном месте с вкусной едой, после этого мы отправились в большой музей. Хотелось бы отметить что Махмуд живет своим делом и относится к нему очень тщательно - человек горит этим, знание русского языка на высоте! С первых минут знакомства у нас сложились отличные отношения - Я бы сказал что это была дружеская экскурсия!
Однозначно рекомендую Махмуда как специалиста своего дела и отличного человека!
Я считаю что деньги потраченные на индивидуальную экскурсию для семьи из четырех человек нисколько не жалко и цены я считаю что они более чем приемлемы! Желаем Махмуду только роста в этом направлении и в других сферах его интересов

О
Олег
1 авг 2025
Хотим сказать огромное спасибо Махмуду и водителю за экскурсию! Организовано всё было на высшем уровне! Махмуд, очень доброжелательный и эрудированный человек. Весь день мы были окружены заботой и узнали очень много нового! После сегодняшней экскурсии захотелось подробнее изучить историю Египта! Обязательно будем рекомендовать Махмуда своим друзьям!
А
Антон
13 июл 2025
У нас была замечательная поездка с гидом по имени Махмуд из Эль-Аламейна, и я искренне рекомендую его всем, кто ищет комфорт, надёжность и тёплое отношение.

Что особенно порадовало — искренность и
доброжелательность. Чувствуется, что он не просто работает, а любит своё дело и уважает гостей. Было очень комфортно и спокойно всю дорогу.

Большое спасибо, Махмуд! Успехов вам, здоровья и только хороших людей на пути!

