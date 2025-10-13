Мои заказы

Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна

Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, которые до сих пор остаются загадкой для археологов.

В Каирском музее вы увидите золотую маску Тутанхамона и другие артефакты, а прогулка по Нилу откроет новый ракурс на столицу. Гид поделится интересными фактами и легендами, делая ваше путешествие незабываемым. Возможность корректировки маршрута делает поездку ещё более персонализированной
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть Великие пирамиды Гизы
  • 🗿 Загадочный Большой Сфинкс
  • 🎨 Артефакты в Каирском музее
  • 🚤 Прогулка по Нилу
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно избежать жары и насладиться приятной погодой. Май и сентябрь также подходят, но могут быть более жаркими. Летом, с июня по август, посещение возможно, но следует быть готовым к высоким температурам и большому количеству туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна© Мухаммед
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна© Мухаммед
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна© Мухаммед

Что можно увидеть

  • Великие пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс
  • Египетский музей в Каире

Описание экскурсии

  • Великие пирамиды Гизы — узнаете, как их строили, кто и зачем, какие гипотезы до сих пор вызывают споры. При желании сможете зайти внутрь.
  • Большой Сфинкс — поговорим о загадках, которые до сих пор будоражат умы археологов, и сделаем кадры с легендарным профилем.
  • Египетский музей в Каире — один из самых масштабных и современных музеев страны: золотая маска Тутанхамона, артефакты из гробниц, статуэтки, папирусы, монеты, предметы быта и культовые находки.
  • Прогулка по Нилу — с лодки-фелуки (или моторной — по желанию) вы увидите столицу с нового ракурса и ощутите масштаб великой реки.
  • Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри постройки 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 8 утра.
  • Дорога занимает около 2 ч. 30 мин.
  • Время на локациях: музей — около 2 ч., пирамиды — до 3 ч.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды.
  • Возможна корректировка маршрута по вашим пожеланиям.
  • Обед — по желанию (оплачивается отдельно).

Трансфер:

  • Для группы до 3 человек — легковой автомобиль.
  • При группе более 3 человек — микроавтобус с кондиционером (доплата $60).

Билеты оплачиваются отдельно:

  • Музей — 550 египетских фунтов (≈ $11) на человека.
  • Пирамиды — 700 египетских фунтов (≈ $14,6) на человека.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1145 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
13 окт 2025
Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, но главное можно сделать: посмотреть маску и саркофаг Тутанхамона, прокатиться по Нилу, выпить кофе на
читать дальше

рынке в старом городе и, конечно, посмотреть пирамиды вблизи. Огромное спасибо нашему гиду Мухаммеду за то, что мы смогли увидеть все основные достопримечательности, и ещё осталось время на сувениры.
Мухаммед рассказывает понятно и интересно, а ещё делает отличные фотографии;))

Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, ноЭта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, ноЭта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, ноЭта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, но
Оксана
Оксана
8 окт 2025
У нас был прекрасный день в Каире и на пирамидах! С Мухаммедом было интересно и взрослым, и парню 11лет. Отличный гид, умеет грамотно преподнести информацию. Рассказывает увлекательно, видно что много
читать дальше

знает и умеет заинтересовать, вовлечь в тему.
Мы узнали много нового о Египте, его истории и о людях!
Тронуло его внимательное отношение к нам. Мухаммед все время старался (и успешно!) чтобы нам было комфортно, мог избавить от очереди, выбирал удобные места в тени, делал фото с самых удачных ракурсов. Он не только показал себя профессионалом, он был нам добрым товарищем!
Однозначно рекомендуем!

В
Вадим
7 окт 2025
Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей: 7;10;14 лет. Брали индивидуальную экскурсию на пирамиды, музей, прогулка по Нилу. Нашем гидом был
читать дальше

СУПЕР парень Мухамед👍👍👍. Мало того, что он прекрасно говорит на Русском языке, так он еще и глубоко увлечен историей, что для гида очень важно ☝️. Нас забрал трансфер из отеля в 7.00 (жили в Риксосе). Отличная машина, прекрасный водитель! Мухамед встретил нас у музея, быстренько- без очередей купил билеты, провел по музею, показал и рассказал про основные достопримечательности. Далее взяли индивидуальную лодку, прокатились по Нилу. Потом заехали покушали и на пирамиды. Все посмотрели, он отлично про все рассказал, ответил на все вопросы, накупили разных сувениров, причем сооовсем!!! за разумные деньги(пол пакета разного добра за 20$) у подножья пирамид!!! Далее была возможность заехать где папирус, но мы уже не поехали. В 19.00 вернулись в отель. Задача выполнена на 100000% Рекомендуем гида 👌👌👌 Парень любит свое дело!
Мухамед Спасибо 🤝

Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей:Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей:
D
Denis
5 окт 2025
Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.
Мохамед хороший рассказчик, хорошо говорит по русски. Все понятно и интересно.
Никакой усталости после экскурсии.
Спасибо.
Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.
М
Михаил
3 окт 2025
Очень грамотный, вежливый и внимательный гид, оперативно решал все возникающие вопросы, сделал день незабываемым в плане впечатлений от Каира и Гизы!
А
Анастасия
18 сен 2025
Мухаммед отличный гид, с прекрасным чувством юмора, очень хорошим отношением к детям. Экскурсия прошла быстро и легко. Спасибо за поездку)
О
Оксана
16 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно! Мохамед организовал всё очень чётко и интересно: продуманный маршрут, увлекательная информация, атмосфера лёгкой и дружеской. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за отличный день!
В
Владимир
7 сен 2025
Добрый день!
Ездили в Каир и Гизу из Эль- Аламейна. Бронировали через Tripster. Из отеля забрал автомобиль, дорога до Каира примерно 3 часа. В Каире нас встретил наш гид Мухаммед. Очень
читать дальше

добродетельный, позитивный молодой человек. Посетили Каирский музей, проплыли на кораблике по Нилу, Мухамед провёл нас по старому городу и рынку, а потом мы поехали в Гизу на пирамиды. Учитывая, что везде мы были вдвоём, всё было очень быстро, Мухаммед заранее купил часть билетов, поэтому не пришлось стоять в очередях. Конечно рассказать всю историю Египта за один день невозможно, но информация предоставленная гидом была интересна и познавательна. Что очень радует, что не навязывались к посещению никакие лавки и магазины (только по желанию). Ну и цена получилась ниже, чем у туроператора при групповой экскурсии. Спасибо Мухаммеду, за интересный и насыщенный день!

С
Сергей
20 авг 2025
Огромная благодарность нашему гиду за отличную организацию экскурсии!

Подход Мухаммеда позволил увидеть все достопримечательности!
На лодке по Нилу мы катались утром - лодка была только для нас, отличные виды и рассказ о
читать дальше

Каире.
Время посещения музея он подобрал так, чтобы мы не пересеклись с большим количеством туристов, это позволило увидеть основные экспонаты без спешки и очередей!

Отличная прогулка по историческим улицам и конечно же пирамиды!
Замечательный день, наполненный незабываемыми впечатлениями!
Спасибо, Мухаммед!

Входит в следующие категории Эль-Аламейн

Похожие экскурсии из Эль-Аламейн

Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
На машине
10 часов
-
15%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$284$333 за всё до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
На машине
10 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$272$286 за всё до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Каир
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Из Эль-Аламейна - в Каир
Погрузитесь в историю Египта за один день: пирамиды Гизы, Сфинкс, национальный музей и прогулка по Нилу ждут вас
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 04:00
20 ноя в 04:30
от $290 за человека
У нас ещё много экскурсий в Эль-Аламейн. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Эль-Аламейн