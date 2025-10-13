Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, которые до сих пор остаются загадкой для археологов.



В Каирском музее вы увидите золотую маску Тутанхамона и другие артефакты, а прогулка по Нилу откроет новый ракурс на столицу. Гид поделится интересными фактами и легендами, делая ваше путешествие незабываемым. Возможность корректировки маршрута делает поездку ещё более персонализированной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно избежать жары и насладиться приятной погодой. Май и сентябрь также подходят, но могут быть более жаркими. Летом, с июня по август, посещение возможно, но следует быть готовым к высоким температурам и большому количеству туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.