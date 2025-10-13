Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, которые до сих пор остаются загадкой для археологов.
В Каирском музее вы увидите золотую маску Тутанхамона и другие артефакты, а прогулка по Нилу откроет новый ракурс на столицу. Гид поделится интересными фактами и легендами, делая ваше путешествие незабываемым. Возможность корректировки маршрута делает поездку ещё более персонализированной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть Великие пирамиды Гизы
- 🗿 Загадочный Большой Сфинкс
- 🎨 Артефакты в Каирском музее
- 🚤 Прогулка по Нилу
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно избежать жары и насладиться приятной погодой. Май и сентябрь также подходят, но могут быть более жаркими. Летом, с июня по август, посещение возможно, но следует быть готовым к высоким температурам и большому количеству туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Великие пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
- Египетский музей в Каире
Описание экскурсии
- Великие пирамиды Гизы — узнаете, как их строили, кто и зачем, какие гипотезы до сих пор вызывают споры. При желании сможете зайти внутрь.
- Большой Сфинкс — поговорим о загадках, которые до сих пор будоражат умы археологов, и сделаем кадры с легендарным профилем.
- Египетский музей в Каире — один из самых масштабных и современных музеев страны: золотая маска Тутанхамона, артефакты из гробниц, статуэтки, папирусы, монеты, предметы быта и культовые находки.
- Прогулка по Нилу — с лодки-фелуки (или моторной — по желанию) вы увидите столицу с нового ракурса и ощутите масштаб великой реки.
- Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри постройки 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в 8 утра.
- Дорога занимает около 2 ч. 30 мин.
- Время на локациях: музей — около 2 ч., пирамиды — до 3 ч.
- Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды.
- Возможна корректировка маршрута по вашим пожеланиям.
- Обед — по желанию (оплачивается отдельно).
Трансфер:
- Для группы до 3 человек — легковой автомобиль.
- При группе более 3 человек — микроавтобус с кондиционером (доплата $60).
Билеты оплачиваются отдельно:
- Музей — 550 египетских фунтов (≈ $11) на человека.
- Пирамиды — 700 египетских фунтов (≈ $14,6) на человека.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаммед — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1145 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
13 окт 2025
Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, но главное можно сделать: посмотреть маску и саркофаг Тутанхамона, прокатиться по Нилу, выпить кофе на
Оксана
8 окт 2025
У нас был прекрасный день в Каире и на пирамидах! С Мухаммедом было интересно и взрослым, и парню 11лет. Отличный гид, умеет грамотно преподнести информацию. Рассказывает увлекательно, видно что много
В
Вадим
7 окт 2025
Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей: 7;10;14 лет. Брали индивидуальную экскурсию на пирамиды, музей, прогулка по Нилу. Нашем гидом был
D
Denis
5 окт 2025
Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.
Мохамед хороший рассказчик, хорошо говорит по русски. Все понятно и интересно.
Никакой усталости после экскурсии.
Спасибо.
М
Михаил
3 окт 2025
Очень грамотный, вежливый и внимательный гид, оперативно решал все возникающие вопросы, сделал день незабываемым в плане впечатлений от Каира и Гизы!
А
Анастасия
18 сен 2025
Мухаммед отличный гид, с прекрасным чувством юмора, очень хорошим отношением к детям. Экскурсия прошла быстро и легко. Спасибо за поездку)
О
Оксана
16 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно! Мохамед организовал всё очень чётко и интересно: продуманный маршрут, увлекательная информация, атмосфера лёгкой и дружеской. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за отличный день!
В
Владимир
7 сен 2025
Добрый день!
Ездили в Каир и Гизу из Эль- Аламейна. Бронировали через Tripster. Из отеля забрал автомобиль, дорога до Каира примерно 3 часа. В Каире нас встретил наш гид Мухаммед. Очень
С
Сергей
20 авг 2025
Огромная благодарность нашему гиду за отличную организацию экскурсии!
Подход Мухаммеда позволил увидеть все достопримечательности!
На лодке по Нилу мы катались утром - лодка была только для нас, отличные виды и рассказ о
Входит в следующие категории Эль-Аламейн
