Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить главные достопримечательности Александрии, включая крупнейшее римское захоронение Египта - катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в стране римский амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей, построенную на месте легендарного Александрийского маяка. Символ культурного возрождения - Александрийская библиотека - также входит в маршрут. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой древнего города в комфортной обстановке

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, здесь жарко, но это не мешает наслаждаться экскурсиями, особенно если вы предпочитаете проводить время в помещении. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто избегает толп.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.