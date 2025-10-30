Мои заказы

Из Эль-Аламейна - в Александрию

Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить главные достопримечательности Александрии, включая крупнейшее римское захоронение Египта - катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в стране римский амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей, построенную на месте легендарного Александрийского маяка. Символ культурного возрождения - Александрийская библиотека - также входит в маршрут. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой древнего города в комфортной обстановке
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в античную историю
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 📚 Посещение современной библиотеки
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, здесь жарко, но это не мешает наслаждаться экскурсиями, особенно если вы предпочитаете проводить время в помещении. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто избегает толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Эль-Аламейна - в Александрию© Мухаммед
Из Эль-Аламейна - в Александрию© Мухаммед
Из Эль-Аламейна - в Александрию© Мухаммед

Что можно увидеть

  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа
  • Римский амфитеатр
  • Крепость Кайт-Бей
  • Александрийская библиотека

Описание экскурсии

  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — крупнейшее римское захоронение Египта.
  • Римский амфитеатр — единственный подобный памятник в стране.
  • Крепость Кайт-Бей — на месте знаменитого Александрийского маяка.
  • Александрийская библиотека — символ культурного возрождения.

Организационные детали

Тайминг

  • Старт экскурсии — в 8:00, заберём вас из любого отеля в Эль-Аламейне.
  • Поездка до Александрии занимает около 1 ч. 50 мин.
  • На каждой локации вы проведёте примерно по 40–45 минут.
  • Возвращении в отель примерно в 16:00.

Важные детали

  • Транспорт: комфортабельный автомобиль (до 3 человек), для группы 4–10 человек — микроавтобус.
  • Просим подтвердить бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени.
  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.

Дополнительно оплачивается:

  • трансфер для группы 4–10 человек — $50.
  • обед — от $15.
  • билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4 взрослый, $2 детский.
  • билет в амфитеатр — $4 взрослый, $2 детский.
  • билет в крепость Кайт-Бей — $4 взрослый, $2 детский.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1142 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
30 окт 2025
Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!
Нам очень понравился формат экскурсии: все в логической последовательности! По времени отлично спланировано- мы начали наше знакомство с городом до туристических
читать дальше

групп
Яша сделал нам много красивых фотографий! Но главное,что он так мастерски, по нашей просьбе, добавил посещение Греко-Римского музея,что мы все равно успели посмотреть все локации из описания и даже пообедать! И главное,что это было все структурировано и неторопливо. В музее он так интересно рассказал про историю, жизнь и быть, что даже ребёнок 9 летет была в восторге от услышанного! Мумии в музее потрясающие.
Спасибо большое за интересный день в Александрии

Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!
А
Андрей
24 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!
Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!
Е
Екатерина
17 окт 2025
Понравилась экскурсия. Водитель забрал из отеля на комфортном авто. Аккуратное вождение. На месте нас встретил гид, Мохаммад, рассказал вступительную часть и потом уже продолжили экскурсию на месте. Было легко и весело
Татьяна
Татьяна
9 окт 2025
Экскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. Началась экскурсия в катакомбах, завершилась - в цитадели. С гидом Мустафой было весело. Все изменения в программе можно обсудить с гидом, также как и посещение отдельных объектов.
Экскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. НачаласьЭкскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. НачаласьЭкскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. НачаласьЭкскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. Началась
Д
Диляра
30 сен 2025
Экскурсия была насыщенной, гид все увлекательно рассказывал. Машина была комфортной, водитель вез аккуратно. Очень понравился оператор с которым переписывалась по поводу экскурсии, оперативно отвечал на все вопросы и переживал за комфорт, отдельное ему спасибо.
Если не захотите заходить во внутрь всех объектов лучше заранее обсудить этот вопрос с гидом, чтобы не было недопониманий.
Екатерина
Екатерина
17 сен 2025
Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.
Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.
A
Alexey
16 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Вначале сомневались брать ли у местных организаторов, или у оператора, решили попробовать и не прогадали.
МариЯ
МариЯ
22 авг 2025
Спасибо за организованную поездку. У нас был гид Мустафа, позитивный, интересный. Рассказал много нового интересного, все друзья остались довольны поездкой. Водитель замечательный
Спасибо за организованную поездку. У нас был гид Мустафа, позитивный, интересный. Рассказал много нового интересного, всеСпасибо за организованную поездку. У нас был гид Мустафа, позитивный, интересный. Рассказал много нового интересного, все
М
Михаил
19 авг 2025
Экскурсия нам понравилась! Из отеля нас забрал микроавтобус, водитель вел аккуратно, в Александрии встретились с гидом и начали нашу экскурсию. Гид рассказывал интересно и понятно, отвечал на вопросы, учитывал наши
читать дальше

пожелания и выделял время на самостоятельную прогулку по локации. На обед приехали в проверенное гидом место, немного дороговато для такого, но там был кондиционер и красивый вид на город. После поехали тоже в специальный сувенирный магазин, но там не очень понравилось и мы попросили отвезти нас к сувенирным палаткам на берегу, которые мы увидели в дороге, и это пожелание было учтено!
В общем и целом мы остались довольны экскурсией, атмосферой и новыми знаниями!
*после внесения предоплаты, вдруг изменилась цена на доплату за микроавтобус, после того, как все было оговорено, не очень приятная ситуация, но мы доплатили эту разницу, потому что нам была интересна экскурсия.

Экскурсия нам понравилась! Из отеля нас забрал микроавтобус, водитель вел аккуратно, в Александрии встретились с гидомЭкскурсия нам понравилась! Из отеля нас забрал микроавтобус, водитель вел аккуратно, в Александрии встретились с гидомЭкскурсия нам понравилась! Из отеля нас забрал микроавтобус, водитель вел аккуратно, в Александрии встретились с гидом
M
Maksim
11 авг 2025
Отличная экскурсия! Все четко по времени, комфортный трансфер до Александрии. Ни минуты не стояли в очередях, гид сам покупал билеты. Отдельные слова благодарности гиду, прекрасный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, и просто очень располагающий человек! Ездили семьей, понравилось всем, даже подростку. Спасибо!!!
О
Олег
4 авг 2025
Хотим выразить благодарность Мухаммеду за отличную организацию экскурсии в Александрию из Аль-Аламейн. Всё началось и закончилось точно по расписанию, гид очень хорошо говорит по русски, очень эрудирован и внимателен к туристам. За время экскурсии узнали очень много фактов из истории древнего и современного Египта. Будем рекомендовать друзьям Мухаммеда для знакомства с этой замечательной страной!
Маргарита
Маргарита
30 июл 2025
Очень интересно и познавательно!
И главное- безопасно! В отеле пугали, что с экскурсией не от туроператора могут быть проблемы с полицией или куда-то не пустят. А мы паспорта даже ни разу не показывали- наш гид Саид сам все разруливал на ходу!
Саид прекрасно владеет русским и много шутит)
Знает с какого ракурса надо делать красивые фото!
Очень интересно и познавательно!Очень интересно и познавательно!Очень интересно и познавательно!
Алла
Алла
30 июл 2025
Замечательная экскурсия. Понравились все локации. Очень эрудированный гид. Прекрасный водитель. Все прошло на отлично. Рекомендую.
Замечательная экскурсия. Понравились все локации. Очень эрудированный гид. Прекрасный водитель. Все прошло на отлично. Рекомендую.Замечательная экскурсия. Понравились все локации. Очень эрудированный гид. Прекрасный водитель. Все прошло на отлично. Рекомендую.Замечательная экскурсия. Понравились все локации. Очень эрудированный гид. Прекрасный водитель. Все прошло на отлично. Рекомендую.
Д
Дмитрий
21 июл 2025
Все прошло очень хорошо.
Все прошло очень хорошо.Все прошло очень хорошо.Все прошло очень хорошо.Все прошло очень хорошо.

Входит в следующие категории Эль-Аламейн

Похожие экскурсии из Эль-Аламейн

Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$293 за всё до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
На машине
10 часов
-
15%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$284$333 за всё до 8 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Эль-Аламейна
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Эль-Аламейна
Путешествие в Александрию из Эль-Аламейна откроет перед вами древние катакомбы, форт Кайт-Бей и мечеть Абу-ль-Аббаса. Узнайте больше о городе с гидом-историком
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 06:00
18 ноя в 06:00
$350 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Эль-Аламейн. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Эль-Аламейн