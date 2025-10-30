Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить главные достопримечательности Александрии, включая крупнейшее римское захоронение Египта - катакомбы Ком-эль-Шукафа, единственный в стране римский амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей, построенную на месте легендарного Александрийского маяка. Символ культурного возрождения - Александрийская библиотека - также входит в маршрут. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой древнего города в комфортной обстановке
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в античную историю
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 📚 Посещение современной библиотеки
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, здесь жарко, но это не мешает наслаждаться экскурсиями, особенно если вы предпочитаете проводить время в помещении. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто избегает толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа
- Римский амфитеатр
- Крепость Кайт-Бей
- Александрийская библиотека
Описание экскурсии
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа — крупнейшее римское захоронение Египта.
- Римский амфитеатр — единственный подобный памятник в стране.
- Крепость Кайт-Бей — на месте знаменитого Александрийского маяка.
- Александрийская библиотека — символ культурного возрождения.
Организационные детали
Тайминг
- Старт экскурсии — в 8:00, заберём вас из любого отеля в Эль-Аламейне.
- Поездка до Александрии занимает около 1 ч. 50 мин.
- На каждой локации вы проведёте примерно по 40–45 минут.
- Возвращении в отель примерно в 16:00.
Важные детали
- Транспорт: комфортабельный автомобиль (до 3 человек), для группы 4–10 человек — микроавтобус.
- Просим подтвердить бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени.
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
Дополнительно оплачивается:
- трансфер для группы 4–10 человек — $50.
- обед — от $15.
- билет в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4 взрослый, $2 детский.
- билет в амфитеатр — $4 взрослый, $2 детский.
- билет в крепость Кайт-Бей — $4 взрослый, $2 детский.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Мухаммед — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1142 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
30 окт 2025
Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!
Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!

Нам очень понравился формат экскурсии: все в логической последовательности! По времени отлично спланировано- мы начали наше знакомство с городом до туристических
Нам очень понравился формат экскурсии: все в логической последовательности! По времени отлично спланировано- мы начали наше знакомство с городом до туристических
А
Андрей
24 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!
Е
Екатерина
17 окт 2025
Понравилась экскурсия. Водитель забрал из отеля на комфортном авто. Аккуратное вождение. На месте нас встретил гид, Мохаммад, рассказал вступительную часть и потом уже продолжили экскурсию на месте. Было легко и весело
Татьяна
9 окт 2025
Экскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. Началась экскурсия в катакомбах, завершилась - в цитадели. С гидом Мустафой было весело. Все изменения в программе можно обсудить с гидом, также как и посещение отдельных объектов.
Д
Диляра
30 сен 2025
Экскурсия была насыщенной, гид все увлекательно рассказывал. Машина была комфортной, водитель вез аккуратно. Очень понравился оператор с которым переписывалась по поводу экскурсии, оперативно отвечал на все вопросы и переживал за комфорт, отдельное ему спасибо.

Если не захотите заходить во внутрь всех объектов лучше заранее обсудить этот вопрос с гидом, чтобы не было недопониманий.
Если не захотите заходить во внутрь всех объектов лучше заранее обсудить этот вопрос с гидом, чтобы не было недопониманий.
Если не захотите заходить во внутрь всех объектов лучше заранее обсудить этот вопрос с гидом, чтобы не было недопониманий.
Екатерина
17 сен 2025
Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.
A
Alexey
16 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Вначале сомневались брать ли у местных организаторов, или у оператора, решили попробовать и не прогадали.
МариЯ
22 авг 2025
Спасибо за организованную поездку. У нас был гид Мустафа, позитивный, интересный. Рассказал много нового интересного, все друзья остались довольны поездкой. Водитель замечательный
М
Михаил
19 авг 2025
Экскурсия нам понравилась! Из отеля нас забрал микроавтобус, водитель вел аккуратно, в Александрии встретились с гидом и начали нашу экскурсию. Гид рассказывал интересно и понятно, отвечал на вопросы, учитывал наши
M
Maksim
11 авг 2025
Отличная экскурсия! Все четко по времени, комфортный трансфер до Александрии. Ни минуты не стояли в очередях, гид сам покупал билеты. Отдельные слова благодарности гиду, прекрасный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, и просто очень располагающий человек! Ездили семьей, понравилось всем, даже подростку. Спасибо!!!
О
Олег
4 авг 2025
Хотим выразить благодарность Мухаммеду за отличную организацию экскурсии в Александрию из Аль-Аламейн. Всё началось и закончилось точно по расписанию, гид очень хорошо говорит по русски, очень эрудирован и внимателен к туристам. За время экскурсии узнали очень много фактов из истории древнего и современного Египта. Будем рекомендовать друзьям Мухаммеда для знакомства с этой замечательной страной!
Маргарита
30 июл 2025
Очень интересно и познавательно!
И главное- безопасно! В отеле пугали, что с экскурсией не от туроператора могут быть проблемы с полицией или куда-то не пустят. А мы паспорта даже ни разу не показывали- наш гид Саид сам все разруливал на ходу!

Саид прекрасно владеет русским и много шутит)

Знает с какого ракурса надо делать красивые фото!
Саид прекрасно владеет русским и много шутит)
Знает с какого ракурса надо делать красивые фото!
И главное- безопасно! В отеле пугали, что с экскурсией не от туроператора могут быть проблемы с полицией или куда-то не пустят. А мы паспорта даже ни разу не показывали- наш гид Саид сам все разруливал на ходу!
Саид прекрасно владеет русским и много шутит)
Знает с какого ракурса надо делать красивые фото!
Алла
30 июл 2025
Замечательная экскурсия. Понравились все локации. Очень эрудированный гид. Прекрасный водитель. Все прошло на отлично. Рекомендую.
Д
Дмитрий
21 июл 2025
Все прошло очень хорошо.
