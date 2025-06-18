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На машине 10 часов 15% Индивидуальная до 5 чел. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Эль-Аламейна) Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории Начало: В вашем отеле $425 $500 за всё до 5 чел. На машине 13 часов Индивидуальная Из Эль-Аламейна - в Каир За 1 день увидеть пирамиды Гизы, рассмотреть экспонаты Египетского музея и прокатиться по Нилу Начало: По договорённости с организатором от $290 за человека На машине 10 часов 15% Индивидуальная до 3 чел. Каир - город чудес (из Эль-Аламейна) Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу Начало: У вашего отеля $408 $480 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Эль-Аламейн

Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «На весь день»

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