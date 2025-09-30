Если Египет — это сердце истории, то Александрия — это сердце Египта. Второй по величине город страны известен всему миру как Жемчужина Средиземноморья. В Александрии вы своими глазами увидите сокровища древней цивилизации и артефакты культуры Египта. На нашей экскурсии вы исследуете город и погрузитесь в её историю и особую атмосферу.
Описание экскурсииПогружение в историю Экскурсии ведут профессиональные гиды-египтологи. Наша цель — сделать ваш отдых увлекательным и комфортным, познакомить с цивилизацией Египта, рассказать о культуре и истории наших великих предков. В нашем туре будет только интересная и полезная информация, а еще комфортная и дружелюбная атмосфера. Форт Кайт-Бей На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море. Римский амфитеатр Единственный на территории Египта римский амфитеатр перенесёт вас во времена древнеримского владычества. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами. Катакомбы Ком-Эль-Шукафа Вы пройдете по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги. Александрийская библиотека Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Важная информация:
- Дорога до Александрии занимает 2 часа, при необходимости, будет санитарная остановка.
- Обед будет по вашему выбору, в рыбном ресторане или в ресторане с местной едой, оба находятся на берегу моря.
- В программе не предусмотрены заезды в магазины.
- По вашему желанию и по предварительной договоренности с организатором возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки.
- Для группы до 8 человек экскурсия проводится на современном микроавтобусе Тойота 2025 с кондиционером. Для группы до 2 человек — нa современном легковом авто с кондиционером.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Кайт-Бей
- Римский амфитеатр
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа
- Александрийская библиотека
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входной билет в Форт Кайт-Бей - 5$
- Входной билет в Римский Амфитеатр - 5$
- Входной билет в Катакомбы Александрии - 5$
- Входной билет в Александрийскую библиотеку - 3 $
- Обед 10$/чел
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Дорога до Александрии занимает 2 часа, при необходимости, будет санитарная остановка
- Обед будет по вашему выбору, в рыбном ресторане или в ресторане с местной едой, оба находятся на берегу моря
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- По вашему желанию и по предварительной договоренности с организатором возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
- Для группы до 8 человек экскурсия проводится на современном микроавтобусе Тойота 2025 с кондиционером. Для группы до 2 человек - нa современном легковом авто с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Ваулина
30 сен 2025
Спасибо за наше путешествие в Александрию! Мустафа - наш гид познакомил нас с достопримечательностями Александрии. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Он рассказывал про свой город с теплотой и любовью. Узнали много нового. Отдельное спасибо за организацию экскурсии Мухамеду! Все организационные вопросы быстро решались, без проблем.
А
Анна
30 сен 2025
Спасибо за наше путешествие в Александрию! Мустафа - наш гид познакомил нас с достопримечательностями Александрии. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Он рассказывал про свой город с теплотой и любовью. Узнали много нового. Отдельное спасибо за организацию экскурсии Мухамеду! Все организационные вопросы быстро решались, без проблем.
Ч
Чуркина
4 сен 2025
Это была прекрасная экскурсия! Забрали из отеля нас в ровно назначенный час, без опазданий🔥. Нам повезло безумно, что нашим гидом был Мустафа настоящий профессионал, знающий, образованный с прекрасным чувством юмора,
Входит в следующие категории Эль-Аламейн
Похожие экскурсии из Эль-Аламейн
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$293 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$284
$333 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$272
$286 за всё до 3 чел.