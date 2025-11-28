Каир, египетская столица, предстаёт как многоликий мегаполис с богатой 5000-летней историей.
В эпоху Древнего Египта он носил имя Гелиополис, город солнца, а в греко-римский период был известен как Вавилон. В христианской
В эпоху Древнего Египта он носил имя Гелиополис, город солнца, а в греко-римский период был известен как Вавилон. В христианской
Описание экскурсии
Город тысячи минаретов и медресе Современный облик центра Каира во многом сформирован французским и английским влиянием, что придаёт ему сходство с Парижем и Лондоном. Колониальный Каир – это воплощение элегантности и красоты. Город разделён Нилом на две части: западный берег – Гиза, город мёртвых, где расположены знаменитые пирамиды и храмы, а восточный берег – Каир, город живых, с его римскими, исламскими и христианскими памятниками. «Каир по гибкому маршруту» – это настраиваемая экскурсионная программа, позволяющая вам самостоятельно формировать свой опыт. Мы отобрали наиболее интересные достопримечательности и скомпоновали их в 6 различных вариантов. Вы можете выбрать наиболее привлекательный для вас: Вариант 1: «Каир – город чудес»:
- Национальный музей Египта.
- Круиз по Нилу (опционально, за дополнительную плату).
• Пирамиды Гизы: Хеопса, Хефрена, Микерина, храм мумификации и Большой Сфинкс. Вариант 2: «Аутентичный Каир и Музей цивилизации»:
Музей египетской цивилизации с мумиями в Фустате.
• Коптский христианский квартал:
- Подвесная церковь Девы Марии.
- Монастырь Святого Георгия Победоносца, его тюрьма и музей пыток.
- Историческая церковь Абу Серга, где, по преданию, укрывалось Святое семейство.
- Еврейский храм Бен-Изра.
- Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть Мохаммеда Али.
• Город мусорщиков и монастырь Святого Симона Кожевника в скале. Вариант 3: «Пирамиды + Средневековый Каир»:
Пирамиды Гизы: Хеопса, Хефрена, Микерина и Большой Сфинкс.
• Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть, либо Христианский Каир, либо рынок Ханили Халили и улица Алмоаз. Вариант 4: «Обзорная экскурсия по Каиру»:
- Христианский коптский квартал.
- Город мусорщиков и монастырь в скале.
- Цитадель.
- Средневековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханили Халили. Вариант 5: «Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис»: Это более углубленная археологическая экскурсия, посвященная эволюции строительства пирамид.
- Гиза: Хеопс, Хефрен, Микерин и Большой Сфинкс.
- Некрополь в Саккаре, ступенчатая пирамида, таинственный Серапеум, пирамиды V династии.
• Мемфис и статуя Рамзеса II. Вариант 6:
• Пирамиды + большой музей (GEM) Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида • полицейские разрешения Туристы оплачивают самостоятельно:
• комфортабельный транспорт: седан (1-2 чел) 200$, микроавтобус (3-8 чел) 250$ • входные билеты на исторические объекты • напитки, обед 15$ с человека Важная информация:
- Возьмите с собой: паспорт, сухой завтрак (закажите его на ресепшене), солнцезащитный крем, головной убор и воду.
- Для самобытной программы необходима: одежда ниже колен и покрытыми плечами, кроссовки.
- Входные билеты оплачиваются только по банковской карте, поможем получить, если Ваша карта не работает.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
Что не входит в цену
- Комфортабельный транспорт: седан (1-2 чел) 200$, микроавтобус (3-8 чел) 250$
- Входные билеты на исторические памятники
- Обед 15$ c человека
Место начала и завершения?
Ваш отель в Эль-Аламейн
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: паспорт, сухой завтрак (закажите его на ресепшене), солнцезащитный крем, головной убор и воду
- Для самобытной программы необходима: одежда ниже колен и покрытыми плечами, кроссовки
- Входные билеты оплачиваются только по банковской карте, поможем получить, если Ваша карта не работает
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Эль-Аламейн
Похожие экскурсии из Эль-Аламейн
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$333 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$272 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$293 за всё до 8 чел.