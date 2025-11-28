Город тысячи минаретов и медресе Современный облик центра Каира во многом сформирован французским и английским влиянием, что придаёт ему сходство с Парижем и Лондоном. Колониальный Каир – это воплощение элегантности и красоты. Город разделён Нилом на две части: западный берег – Гиза, город мёртвых, где расположены знаменитые пирамиды и храмы, а восточный берег – Каир, город живых, с его римскими, исламскими и христианскими памятниками. «Каир по гибкому маршруту» – это настраиваемая экскурсионная программа, позволяющая вам самостоятельно формировать свой опыт. Мы отобрали наиболее интересные достопримечательности и скомпоновали их в 6 различных вариантов. Вы можете выбрать наиболее привлекательный для вас: Вариант 1: «Каир – город чудес»:

Национальный музей Египта.

Круиз по Нилу (опционально, за дополнительную плату).

• Пирамиды Гизы: Хеопса, Хефрена, Микерина, храм мумификации и Большой Сфинкс. Вариант 2: «Аутентичный Каир и Музей цивилизации»:

Музей египетской цивилизации с мумиями в Фустате.

• Коптский христианский квартал:

Подвесная церковь Девы Марии.

Монастырь Святого Георгия Победоносца, его тюрьма и музей пыток.

Историческая церковь Абу Серга, где, по преданию, укрывалось Святое семейство.

Еврейский храм Бен-Изра.

Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть Мохаммеда Али.

• Город мусорщиков и монастырь Святого Симона Кожевника в скале. Вариант 3: «Пирамиды + Средневековый Каир»:

Пирамиды Гизы: Хеопса, Хефрена, Микерина и Большой Сфинкс.

• Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть, либо Христианский Каир, либо рынок Ханили Халили и улица Алмоаз. Вариант 4: «Обзорная экскурсия по Каиру»:

Христианский коптский квартал.

Город мусорщиков и монастырь в скале.

Цитадель.

Средневековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханили Халили. Вариант 5: «Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис»: Это более углубленная археологическая экскурсия, посвященная эволюции строительства пирамид.

Гиза: Хеопс, Хефрен, Микерин и Большой Сфинкс.

Некрополь в Саккаре, ступенчатая пирамида, таинственный Серапеум, пирамиды V династии.

• Мемфис и статуя Рамзеса II. Вариант 6:

• Пирамиды + большой музей (GEM) Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида • полицейские разрешения Туристы оплачивают самостоятельно:

• комфортабельный транспорт: седан (1-2 чел) 200$, микроавтобус (3-8 чел) 250$ • входные билеты на исторические объекты • напитки, обед 15$ с человека Важная информация: