Батискаф Seascope

Это идеальная поездка для самых маленьких

Это идеальная поездка для самых маленьких или людей, которые не любят быть мокрым. Батискаф Seascope наблюдает за кораллами и рыбой в течение 45 минут. И 45 минут подводного плавания. Нет лучшего способа исследовать подводные чудеса Красного моря, чем эта поездка в Хургаду.
Батискаф Seascope
Батискаф Seascope
Батискаф Seascope
Батискаф Seascope
Батискаф Seascope
Батискаф Seascope
Батискаф Seascope
Ближайшие даты:
23
сен
25
сен
27
сен
30
сен
2
окт
4
окт
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окт
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Батискаф Seascope.
  • Приготовьтесь исследовать Красное море! Батискаф Seascope помещает посетителей в безопасную зону с кондиционером. Благодаря большим панорамным окнам и персональным поворотным стульям вы ничего не захотите пропустить. Вы увидите кораллы, рыбу и морских обитателей, которых вы, возможно, никогда раньше не видели.
  • Плавание в маске.
  • Затем плавайте в маске и тюбике среди декоративных кораллов, следуйте за своим гидом по рифу и наблюдайте за экзотическими рыбами и морскими обитателями. Мы рекомендуем взять с собой полотенца — вы никогда не знаете, когда захотите выбраться из воды.

Воскресенье, вторник, пятница, в 09:45 из отеля, обратно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель туда и обратно на автомобиле с кондиционером
  • Безалкогольные напитки
  • Одна остановка на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
  • Оборудование для снорклинга
  • Профессиональный гид-снорклинг
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник, пятница, в 09:45 из отеля, обратно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
  • Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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