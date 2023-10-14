Увидеть «живую» морскую энциклопедию и понаблюдать за её героями
Чтобы насладиться подводным миром, Жак-Иву Кусто нужен был батискаф, вам — только билет в крупнейший в Египте океанариум.
Сотни морских обитателей, привычных и экзотических, мирно проплывут мимо вас, пока вы будете восторгаться их необычной красотой.
А все организационные вопросы мы возьмём на себя: купим билеты в Гранд Аквариум, заберём вас из отеля и привезём обратно.
Сотни морских обитателей, привычных и экзотических, мирно проплывут мимо вас, пока вы будете восторгаться их необычной красотой.
А все организационные вопросы мы возьмём на себя: купим билеты в Гранд Аквариум, заберём вас из отеля и привезём обратно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Морские обитатели и не только
Вы словно окажетесь в сердце подводного мира: увидите игривых рыбок, степенных черепах, удивительных скатов, мурен, медуз, осьминогов и даже … огромных зубастых акул. А ещё вас ждут подвесные мосты (как будто из фильмов про поиски сокровищ), гроты, водоёмы, лестницы и даже скелет древнейшего гигантского кита длиной 21 метр.
Другие братья наши меньшие
Насладившись подводным миром, можно перейти к общению с жителями зоопарка и террариума. Кого вы там найдёте? Пеликанов и фламинго, страусов и павлинов, крокодилов и обезьян, ящериц гигантских размеров, похожих на драконов, и многих других животных. С собой увезёте много ярких фото, которые не встретишь в учебниках по зоологии.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер и билеты на всю территорию Гранд Аквариума (аквариум, зоопарк, террариум, зал с древними ископаемыми, музей скелета гигантского кита)
- Посещение Гранд Аквариума не предполагает сопровождение гида
- Оставшуюся сумму можно оплатить переводом на карту Сбербанка России
- Водитель заберёт вас из отеля и привезёт обратно
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и трансфер из удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей, Эль Гуна — $5, Сума Бей, Сафага — $7 за автомобиль
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 946 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!
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