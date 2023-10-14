Чтобы насладиться подводным миром, Жак-Иву Кусто нужен был батискаф, вам — только билет в крупнейший в Египте океанариум. Сотни морских обитателей, привычных и экзотических, мирно проплывут мимо вас, пока вы будете восторгаться их необычной красотой. А все организационные вопросы мы возьмём на себя: купим билеты в Гранд Аквариум, заберём вас из отеля и привезём обратно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морские обитатели и не только

Вы словно окажетесь в сердце подводного мира: увидите игривых рыбок, степенных черепах, удивительных скатов, мурен, медуз, осьминогов и даже … огромных зубастых акул. А ещё вас ждут подвесные мосты (как будто из фильмов про поиски сокровищ), гроты, водоёмы, лестницы и даже скелет древнейшего гигантского кита длиной 21 метр.

Другие братья наши меньшие

Насладившись подводным миром, можно перейти к общению с жителями зоопарка и террариума. Кого вы там найдёте? Пеликанов и фламинго, страусов и павлинов, крокодилов и обезьян, ящериц гигантских размеров, похожих на драконов, и многих других животных. С собой увезёте много ярких фото, которые не встретишь в учебниках по зоологии.

Организационные детали