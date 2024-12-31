Представьте, что вы плывете среди коралловых рифов, наблюдая за игрой рыбок и медленным плаванием черепах, не покидая суши. Экскурсия в Гранд Аквариум Хургады предоставит вам эту уникальную возможность.Мы позаботимся о

вашем комфорте, предоставив удобный трансфер из отеля и обратно, а также заранее приобретем билеты, чтобы вы могли без забот насладиться великолепием подводного мира. Откройте для себя мир морских глубин, где вас ждут встречи с акулами, скатами, муренами и множеством других обитателей океана. После, пройдитесь по зоопарку и террариуму, где вас встретят пеликаны, фламинго, крокодилы и многие другие животные. Ваше путешествие будет наполнено яркими впечатлениями и фотографиями, которые станут прекрасным напоминанием о посещении одного из крупнейших океанариумов Египта

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морские обитатели и не только

Вы словно окажетесь в сердце подводного мира: увидите игривых рыбок, степенных черепах, удивительных скатов, мурен, медуз, осьминогов и даже … огромных зубастых акул. А ещё вас ждут подвесные мосты (как будто из фильмов про поиски сокровищ), гроты, водоёмы, лестницы и даже скелет древнейшего гигантского кита длиной 21 метр.

Другие братья наши меньшие

Насладившись подводным миром, можно перейти к общению с жителями зоопарка и террариума. Кого вы там найдёте? Пеликанов и фламинго, страусов и павлинов, крокодилов и обезьян, ящериц гигантских размеров, похожих на драконов, и многих других животных. С собой увезёте много ярких фото, которые не встретишь в учебниках по зоологии.

Организационные детали