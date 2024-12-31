Представьте, что вы плывете среди коралловых рифов, наблюдая за игрой рыбок и медленным плаванием черепах, не покидая суши. Экскурсия в Гранд Аквариум Хургады предоставит вам эту уникальную возможность.
Мы позаботимся о
Мы позаботимся о
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Окунитесь в подводный мир без необходимости погружения
- 🐠 Увидите сотни морских обитателей в одном месте
- 🦩 Познакомьтесь с экзотическими животными зоопарка и террариума
- 🚗 Удобный трансфер из отеля и обратно
- 📸 Яркие фотографии на память
- 🦈 Возможность увидеть огромных акул и скелет гигантского кита
Что можно увидеть
- Гранд Аквариум
- Зоопарк
- Террариум
- Скелет гигантского кита
Описание экскурсии
Морские обитатели и не только
Вы словно окажетесь в сердце подводного мира: увидите игривых рыбок, степенных черепах, удивительных скатов, мурен, медуз, осьминогов и даже … огромных зубастых акул. А ещё вас ждут подвесные мосты (как будто из фильмов про поиски сокровищ), гроты, водоёмы, лестницы и даже скелет древнейшего гигантского кита длиной 21 метр.
Другие братья наши меньшие
Насладившись подводным миром, можно перейти к общению с жителями зоопарка и террариума. Кого вы там найдёте? Пеликанов и фламинго, страусов и павлинов, крокодилов и обезьян, ящериц гигантских размеров, похожих на драконов, и многих других животных. С собой увезёте много ярких фото, которые не встретишь в учебниках по зоологии.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер и билеты на всю территорию Гранд Аквариума (аквариум, зоопарк, террариум, зал с древними ископаемыми, музей скелета гигантского кита)
- Посещение Гранд Аквариума не предполагает сопровождение гида
- Оставшуюся сумму можно оплатить переводом на карту Сбербанка России
- Водитель заберёт вас из отеля и привезёт обратно
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и трансфер из удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей, Эль Гуна — $5, Сума Бей, Сафага — $7 за автомобиль
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Для человека если ваша группа (2-5 человек)
|$68
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети с 4 до 10 лет
|$34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3601 туриста
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали билеты, проинформировали восколько начало представления с драйвером. Место очень интересное. Людей не много - мы ездили к 14.00. Локации хорошии, животные ухоженные и чистые, практически отсутствует запах. Поездку и организатора рекомендую.;)
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В
Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу дайвера с акулами, скатами и черепахами! Для разнообразия можно посетить для знакомства с подводным царством красного моря. Пожелание: Хотелось бы расширения и территории аквариума и увеличения представителей местной фауны! Мероприятие больше подойдет для детей!
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S
Поездка прошла на отлично, была с маленьким ребёнком (4года), куча детских эмоций - родителям радость. Водитель Ахмед забрал/привез обратно без проблем, музыку на ваше усмотрение в салоне. Если вы случайно не зарядили телефон либо он резко у вас сел есть зарядный шнур в машине, меня прям выручило.
Все понравилось, спасибо
Все понравилось, спасибо
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