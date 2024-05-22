Экскурсии с подводной лодкой в Хургаде

Найдено 11 экскурсий в категории «Подводная лодка» в Хургаде, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«Комфортный трансфер доставит вас к причалу, откуда отправляется наш батискаф»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«А еще мы предлагаем исследовать подводный мир с комфортом — на батискафе в компании 10-15 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
«Это комфортная подводная лодка с мягкими вращающимися сиденьями и панорамными окнами»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Групповая
2 часа
61 отзыв
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Начало: Место проживания клиента в Хургаде
«Батискаф имеет 40 панорамных окон, через которые, вы сможете увидеть всю подводную красоту с близкого расстояния»
Расписание: Каждый день в 10:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $12 за человека
Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
Групповая
3 часа
41 отзыв
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
«Проходите на борт нашего батискафа»
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
Групповая
3 часа
31 отзыв
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на борт подводной лодки»
Расписание: Ежедневно с 09:00 или по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
Батискаф Sea Lion
Групповая
2 часа
3 отзыва
Батискаф Sea Lion
Начало: Ваши отели в Хургаде
«Батискаф Sea Lion помещает посетителей в безопасную зону»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$11 за человека
Подводная лодка Sea Scope
Групповая
2 часа
12 отзывов
Подводная лодка Sea Scope
Начало: Забираем из отелей
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$13 за человека
Батискаф Seascope
Мини-группа
2.5 часа
Батискаф Seascope
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Что вас ожидает: Батискаф Seascope Приготовьтесь исследовать Красное море»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 09:45 (обратно — в 12:00).
Завтра в 09:45
11 июня в 09:45
$15 за человека
Батискаф Sea Scope
Групповая
2.5 часа
Батискаф Sea Scope
«Подводное путешествие на батискафе Sea Scope позволит Вам познакомиться с волшебным миром Красного моря, комфортно наблюдая за жителями моря из окошка подводного корабля»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
от $14 за человека
Подводная лодка Sindbad
Групповая
2.5 часа
Подводная лодка Sindbad
«Приглашаем Вас отправиться в подводное плавание на настоящей подводной лодке»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
от $63 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
    Все очень понравилось Рыбки классные Поставлю один минус, в лодке душно очень
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
    От данной экскурсии просто в восторге! Очень понравилась. Недолгая по времени,но достаточно насыщенная. За 2.5 часа успеваешь насладиться красотой моря,увидеть
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    жизнь под его поверхностью, возможно нам повезло,рыбок было очень много,кораллы всех цветов и оттенков,детишки просто визжали от восторга,хлопали в ладоши,команда дружелюбная,внимательная,старались угодить всем и каждому, внимательно следили за безопасностью во время купания в море. Однозначно данную экскурсию рекомендуем,она не может не впечатлить.

  • K
    Kseniya
    17 апреля 2024
    Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
    Все понравилось, трансфер из отеля и обратно, большие иллюминаторы и все хорошо видно, при желании можно понырять с маской.
  • A
    Aleksandra
    13 апреля 2024
    Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
    Планируйте к заявленным 2м часам развлечения еще до 2х часов на трансфер туда-обратно. Подводный мир выглядит через иллюминатор не так красочно,
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    как на рекламых фото, не обольщайте детей, чтобы не разочаровывать. Рыб запретили прикармливать, поэтому их не оч много и по виду не особо экзотично. Заявленное общение на русском языке отсутствовало. Нужно хотя бы минимальное знание английского для понимания того, что говорят гиды. Наш трансфер опоздал в отель на 30 мин, спасибо, администратор по Ватсапу держалла связь, иначе мы просто решили бы, что уже ничего не состоится и ушли. Берите полотенце и свою маску. На борту дают бесплатную маску, помыв ее в общей бочке с фэйри))) Кто боится, плавает в желете. За 27 евро на двоих вполне годная экскурсия, чтобы выбраться из отеля и увидеть что-то новое.

  • М
    Михаил
    26 марта 2024
    Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
    Отличная организация экскурсии. Очень интересный подводный мир.
  • М
    Михаил
    24 марта 2024
    Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
    Всё понравилось. Что можно было б улучшить: 1) русскоязычный гид на самом батискафе. 2) никакой еды нет, даже за деньги (есть только напитки).
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    Было бы здорово добавить снеки, чипсы, шоколадки в ассортимент (пусть и за деньги). 3) предупреждать туристов, перед экскурсией, что на верхней палубе может быть довольно прохладно и что надо брать с собой кофты/куртки.

  • Д
    Дарья
    21 марта 2024
    Морская прогулка на батискафе
    Морская прогулка классная, по времени в море около 2 часов, не затянуто. Правда за организацию поставила бы 3 звезды: заранее
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    уточнила возможность оплаты в египетских фунтах и спросила стоимость в этой валюте, а на месте в день экскурсии человек стал ругаться на меня и говорить, что не возьмет в местной валюте, только $. Расстроил нас, а самое главное ребенка, задержал всех людей в группе. Не могу понять, как такое вобще могло произойти, ведь я специально заранее все согласовала, и в сумме не было ошибки - по курсу обмена получалось тоже самое, что и должно быть в $. Неприятный осадок от неуважительного обращения вобщем, но прогулка, лодка и команда на лодке - все хорошие.

  • А
    Альфия
    19 марта 2024
    Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
    Все как описано в экскурсии, подводный мир Красного моря. Для норклинга выдавали спец маски и тщательно следили за безопасностью пассажиров.
  • V
    Valeria
    3 марта 2024
    Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфины
    За 60$ и 8 часов времени Вы получаете: ✓ трансфер от отеля до Эль-Гуны, от Эль-Гуны до катера, от катера до
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    отеля ✓ прогулку по каналам Эль-Гуны 30 минут ✓ прогулку на катере ~5 часов в открытом море ✓ обед на катере ✓ погружение на батискафе 30 минут ✓ плавание в открытом море с предоставлением маски и ласт ✓"рыбалку" ✓ безалкогольные напитки ✓ вкусные фрукты Если у Вас есть выбор: день в отеле или данная экскурсия, выбирайте экскурсию! Очень красиво, спокойно, настоящий relax 💫

  • Н
    Наталия
    1 февраля 2024
    Батискаф Sea Lion
    Классная лёгкая экскурсия, совмещает морскую прогулку и просмотр красот подводного мира. Организация отличная, всё очень комфортно. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Подводная лодка»

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  3. Морская прогулка на батискафе
  4. Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
  5. Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Подводная лодка" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 11 до 63. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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