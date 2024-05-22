1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«Комфортный трансфер доставит вас к причалу, откуда отправляется наш батискаф»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«А еще мы предлагаем исследовать подводный мир с комфортом — на батискафе в компании 10-15 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
«Это комфортная подводная лодка с мягкими вращающимися сиденьями и панорамными окнами»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€13 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Начало: Место проживания клиента в Хургаде
«Батискаф имеет 40 панорамных окон, через которые, вы сможете увидеть всю подводную красоту с близкого расстояния»
Расписание: Каждый день в 10:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $12 за человека
Групповая
3 часа
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
«Проходите на борт нашего батискафа»
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
Групповая
3 часа
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на борт подводной лодки»
Расписание: Ежедневно с 09:00 или по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
Групповая
2 часа
Батискаф Sea Lion
Начало: Ваши отели в Хургаде
«Батискаф Sea Lion помещает посетителей в безопасную зону»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$11 за человека
Групповая
2 часа
Подводная лодка Sea Scope
Начало: Забираем из отелей
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$13 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Батискаф Seascope
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Что вас ожидает: Батискаф Seascope Приготовьтесь исследовать Красное море»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 09:45 (обратно — в 12:00).
Завтра в 09:45
11 июня в 09:45
$15 за человека
Групповая
2.5 часа
Батискаф Sea Scope
«Подводное путешествие на батискафе Sea Scope позволит Вам познакомиться с волшебным миром Красного моря, комфортно наблюдая за жителями моря из окошка подводного корабля»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
от $14 за человека
Групповая
2.5 часа
Подводная лодка Sindbad
«Приглашаем Вас отправиться в подводное плавание на настоящей подводной лодке»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
от $63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 мая 2024Все очень понравилось Рыбки классные Поставлю один минус, в лодке душно очень
- ЮЮлия29 апреля 2024От данной экскурсии просто в восторге! Очень понравилась. Недолгая по времени,но достаточно насыщенная. За 2.5 часа успеваешь насладиться красотой моря,увидеть
- KKseniya17 апреля 2024Все понравилось, трансфер из отеля и обратно, большие иллюминаторы и все хорошо видно, при желании можно понырять с маской.
- AAleksandra13 апреля 2024Планируйте к заявленным 2м часам развлечения еще до 2х часов на трансфер туда-обратно. Подводный мир выглядит через иллюминатор не так красочно,
- ММихаил26 марта 2024Отличная организация экскурсии. Очень интересный подводный мир.
- ММихаил24 марта 2024Всё понравилось. Что можно было б улучшить: 1) русскоязычный гид на самом батискафе. 2) никакой еды нет, даже за деньги (есть только напитки).
- ДДарья21 марта 2024Морская прогулка классная, по времени в море около 2 часов, не затянуто. Правда за организацию поставила бы 3 звезды: заранее
- ААльфия19 марта 2024Все как описано в экскурсии, подводный мир Красного моря. Для норклинга выдавали спец маски и тщательно следили за безопасностью пассажиров.
- VValeria3 марта 2024Экскурсия в Эль-Гуну - прогулка на батискафе, снорклинг и дельфиныЗа 60$ и 8 часов времени Вы получаете: ✓ трансфер от отеля до Эль-Гуны, от Эль-Гуны до катера, от катера до
- ННаталия1 февраля 2024Классная лёгкая экскурсия, совмещает морскую прогулку и просмотр красот подводного мира. Организация отличная, всё очень комфортно. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Подводная лодка»
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