Все экскурсии в Хургаде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хургаде – доступно 51 экскурсия на 2021 год, 261 ⭐ отзыв, цены от $10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хургаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
20ч
$150
за 1 чел.
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Приглашаем вас отправиться к истокам древней цивилизации
пон-к, среда, субб-а 1:30 утра (в зависимости от местоположения отеля)
19ч
$65
за 1 чел.
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых Пирамид
Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
€40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
3ч
$42
за 1 чел.
Подводная лодка «Синдбад» : погружение в Красное море
Приглашаем вас на борт подводной лодки
Ежедневно с 09:00
2ч
€25
за 1 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
ежедневно в 10:00
4ч
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Почувствуйте себя настоящим гонщиком, исследуя пустыню Хургады на квадроцикле
Ежедневно в 8:00
7ч
€25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
ежедневно в 12:00
8ч
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00
3ч
€20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
ежедневно в 08:00
8ч
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
13ч
€55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
2ч
$15
за 1 чел.
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Для тех, кто не планирует заниматься дайвингом, экскурсия на батискафе - прекрасная возможность...
Каждый день в 10:30
7ч
€30
за 1 чел.
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
ежедневно в 08:00
6ч
$22
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах,...
Ежедневно около 13:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Индивидуальный трансфер
1ч
€30
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
2д
$160
за 1 чел.
В Луксор на 2 дня из Хургады
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта
По договоренности
13ч
€50
за 1 чел.
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
во вторник, четверг и воскресенье в 04:30
5ч
$10
за 1 чел.
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
6ч 30м
€33
за 1 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
ежедневно в 08:00
2д
$145
за 1 чел.
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
С нами вы покинете берег Красного моря на два дня и отправитесь в путешествие по Каиру и Александрии
Каждый день кроме ПТ в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)
7ч 30м
26€24
за 1 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Поплавать бок о бок с прекрасными созданиями в дикой среде и порадовать себя водными развлечениями
ежедневно в 08:00
2ч
$20
за 1 чел.
Хамам и программа «Клеопатра»
Если у вас накопилась усталость и вы полностью погрязли в стрессе - приходите в хамам
Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
8ч
€40
за 1 чел.
Развлечения на острове Утопия
Заняться снорклингом или порыбачить, позагорать на пляже и прокатиться на банане или таблетке
во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
3ч
$20
за 1 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
Ежедневно с 07:30
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Последние отзывы «Экскурсии Хургады»
- Отзыв на: Парасейлинг в ХургадеЛЛюдмила17 октября 2021Приехали, полетали и довольны остались полностью!
- ИИрина5 октября 2021Очень классная экскурсия! Красивые виды, замечательные лошади и потрясающий гид! Рекомендую всем. Фото потрясающие, с видом на пустыню и закат и гид подскажет как лучше выбрать ракурс. Получаешь удовольствие и от прогулки по пустыне на закате и от потрясающих фото, которые будут напоминать о путешествии в пустыне верхом на лошадях.
- ЕЕкатерина15 сентября 2021Максимально дружественная команда, во время всей прогулки с нами был русскоговорящий гид. Куча положительных эмоций и просто 100500 крутых фото с OrangeBay, посмотрели кораллы, понежились на Египетских *мальдивах*. Это не экскурсия, а просто морская прогулка. P.s. с собой берите ведро крема от загара)
- ттатьяна30 июля 2021Замечательная поездка. Восторг и море впечатлений! Ребёнок (13 лет) счастлив и просит повторить экскурсию.
- ЕЕвгения1 июля 2021Бронировали конную прогулку в пустыню. Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать. Всё замечательно. Лошадки все ухоженные, видно, что живут в любви и заботе, легко идут на контакт с людьми. Мы получили массу положительных эмоций. А какие фото получились на закате в пустыне, это просто сказка. Спасибо большое Ирине, обязательно ещё вернёмся, всем рекомендую.
- ДДмитрий1 июля 2021Первое что не понравилось, это то что группа была смешанная, русско-английская. Гид всю дорогу до Каира молчал. В Каире начал рассказывать что-то. Если сравнивать экскурсию в Луксор и в Каир, то это небо и земля. По пути в Луксор гид всё время рассказывал историю про этот древний город, было очень интересно. А тут всю дорогу молчал. И для тех, кто английский понимает только со словарем, было не очень. Скудная по содержанию, но великолепная по эмоциям.
- Отзыв на: Из Хургады в древний ЛуксорДДмитрий28 июня 2021Спасибо. Такая содержательная экскурсия. И в Карнакском храме были в тех залах, где не бывает туристов) Экскурсоводу Бесаме большое спасибо!
- ААида3 января 2020Все прошло хорошо.