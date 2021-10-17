Экскурсии Хургады

Все экскурсии в Хургаде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хургаде – доступно 51 экскурсия на 2021 год, 261 ⭐ отзыв, цены от $10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хургаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Индивидуальная экскурсия
5
2
20ч
$150
за 1 чел.
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Приглашаем вас отправиться к истокам древней цивилизации
пон-к, среда, субб-а 1:30 утра (в зависимости от местоположения отеля)
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
4.6
16
19ч
$65
за 1 чел.
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых Пирамид
Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Индивидуальная экскурсия
5
4
40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Подводная лодка «Синдбад» : погружение в Красное море
4.9
11
$42
за 1 чел.
Подводная лодка «Синдбад» : погружение в Красное море
Приглашаем вас на борт подводной лодки
Ежедневно с 09:00
Парасейлинг в Хургаде
5
1
25
за 1 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
ежедневно в 10:00
На квадроциклах по пустыне
5
3
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Почувствуйте себя настоящим гонщиком, исследуя пустыню Хургады на квадроцикле
Ежедневно в 8:00
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
ежедневно в 12:00
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
4.9
9
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
ежедневно в 08:00
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
4.5
2
13ч
55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
4.9
11
$15
за 1 чел.
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Для тех, кто не планирует заниматься дайвингом, экскурсия на батискафе - прекрасная возможность...
Каждый день в 10:30
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
5
1
30
за 1 чел.
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
ежедневно в 08:00
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
4.8
11
$22
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах,...
Ежедневно около 13:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер
30
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
В Луксор на 2 дня из Хургады
$160
за 1 чел.
В Луксор на 2 дня из Хургады
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта
По договоренности
Из Хургады в древний Луксор
4
5
13ч
50
за 1 чел.
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
во вторник, четверг и воскресенье в 04:30
Знакомство с Хургадой
4.9
9
$10
за 1 чел.
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Морское путешествие на остров Парадайз
6ч 30м
33
за 1 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
ежедневно в 08:00
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
$145
за 1 чел.
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
С нами вы покинете берег Красного моря на два дня и отправитесь в путешествие по Каиру и Александрии
Каждый день кроме ПТ в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)
Морская экскурсия в бухту дельфинов
7ч 30м
26
24
за 1 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Поплавать бок о бок с прекрасными созданиями в дикой среде и порадовать себя водными развлечениями
ежедневно в 08:00
Хамам и программа «Клеопатра»
4.9
10
$20
за 1 чел.
Хамам и программа «Клеопатра»
Если у вас накопилась усталость и вы полностью погрязли в стрессе - приходите в хамам
Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Развлечения на острове Утопия
40
за 1 чел.
Развлечения на острове Утопия
Заняться снорклингом или порыбачить, позагорать на пляже и прокатиться на банане или таблетке
во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Утреннее сафари на квадроциклах
5
6
$20
за 1 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
Ежедневно с 07:30

Последние отзывы «Экскурсии Хургады»

  • Отзыв на: Парасейлинг в Хургаде
    Л
    Людмила
    17 октября 2021
    5
    Приехали, полетали и довольны остались полностью!
  • Отзыв на: Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    И
    Ирина
    5 октября 2021
    5
    Очень классная экскурсия! Красивые виды, замечательные лошади и потрясающий гид! Рекомендую всем. Фото потрясающие, с видом на пустыню и закат и гид подскажет как лучше выбрать ракурс. Получаешь удовольствие и от прогулки по пустыне на закате и от потрясающих фото, которые будут напоминать о путешествии в пустыне верхом на лошадях.
  • Отзыв на: Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Е
    Екатерина
    15 сентября 2021
    5
    Максимально дружественная команда, во время всей прогулки с нами был русскоговорящий гид. Куча положительных эмоций и просто 100500 крутых фото с OrangeBay, посмотрели кораллы, понежились на Египетских *мальдивах*. Это не экскурсия, а просто морская прогулка. P.s. с собой берите ведро крема от загара)
  • Отзыв на: Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    т
    татьяна
    30 июля 2021
    5
    Замечательная поездка. Восторг и море впечатлений! Ребёнок (13 лет) счастлив и просит повторить экскурсию.
  • Отзыв на: Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Е
    Евгения
    1 июля 2021
    5
    Бронировали конную прогулку в пустыню. Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать. Всё замечательно. Лошадки все ухоженные, видно, что живут в любви и заботе, легко идут на контакт с людьми. Мы получили массу положительных эмоций. А какие фото получились на закате в пустыне, это просто сказка. Спасибо большое Ирине, обязательно ещё вернёмся, всем рекомендую.
  • Отзыв на: Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
    Д
    Дмитрий
    1 июля 2021
    4
    Первое что не понравилось, это то что группа была смешанная, русско-английская. Гид всю дорогу до Каира молчал. В Каире начал рассказывать что-то. Если сравнивать экскурсию в Луксор и в Каир, то это небо и земля. По пути в Луксор гид всё время рассказывал историю про этот древний город, было очень интересно. А тут всю дорогу молчал. И для тех, кто английский понимает только со словарем, было не очень. Скудная по содержанию, но великолепная по эмоциям.
  • Отзыв на: Из Хургады в древний Луксор
    Д
    Дмитрий
    28 июня 2021
    5
    Спасибо. Такая содержательная экскурсия. И в Карнакском храме были в тех залах, где не бывает туристов) Экскурсоводу Бесаме большое спасибо!
  • Отзыв на: Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
    А
    Аида
    3 января 2020
    5
    Все прошло хорошо.
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