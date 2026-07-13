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Индивидуальная
Лучший выборНочная прогулка на верблюдах по-бедуински
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
10 авг в 18:00
от $98 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $287
$477 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:00
от $27 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По Красному морю - на дайверской яхте
Всё включено: трансфер из Хургады, два погружения у коралловых рифов и обед на борту
Начало: От вашего отеля
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от $95 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
10 авг в 02:00
11 авг в 02:00
от $326
$543 за всё до 3 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от $299
$542 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $290
$527 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды
Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
10 авг в 02:00
от $325 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
Групповая
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник, среду и субботу в 01:00
11 авг в 01:00
12 авг в 01:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
Да, придётся пожертвовать сном, но как иначе увидеть легендарные Гизу, Саккару и Дахшур?
Сегодня в 14:00
Завтра в 02:00
от $325 за всё до 3 чел.
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
$50
$55 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В Луксор из Хургады в мини-группе
Понять, как устроен древний город по обе стороны Нила - от храмов до некрополей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 03:30
10 авг в 03:30
12 авг в 03:30
$100 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$95 за человека
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$17 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Пески, скорость и магия Египта вне туристических маршрутов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
В Красном море верхом на лошади
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $17 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 13:30
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
от $323 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 14:00, 14:30 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Морская прогулка на целый день с отдыхом на острове, снорклингом на рифах и обедом из морепродуктов
Начало: У вашего отеля. Обязательно напишите нам название ...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $357
$475 за всё до 5 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Начало: В любом месте Хургады
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
от $285
$518 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $44 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 04:00
10 авг в 01:00
от $30 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от $342
$488 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады в Каир: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
Увидеть всё самое главное и окунуться в историю Египта
Начало: В отеле
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
от $318
$530 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $76 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $72
$80 за всё до 2 чел.
-
10%
Групповая
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
Уникальная возможность провести вечер в пустыне, катаясь на квадроциклах и наблюдая за звёздами. Вкусный ужин и атмосферный закат сделают вечер незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
10 авг в 14:30
12 авг в 14:30
$82
$91 за человека
Для семей отличным подспорьем будет посещение аквапарка «Джангл», который расположился в окрестностях отеля Albatros Jungle Aqua Park. Готям доступны многочисленные горки, обилие искусственных водопадов, рафтинг с реками, а также несколько аттракционов для самых юных детей. Немаловажным будет прогуляться по туристической улице Шератон. Она расположилась в центральном районе Саккала. Можно пробежаться по рыбным ресторанам или посетить местный фаст фуд. Наиболее популярным и излюбленным местом отдыхающих по праву считается клуб Papas Beach. Здесь среди тематических вечеринок собирается большинство местных жителей и туристов. Рекомендуется прогуляться по дворцу «Тысяча и одна ночь», который относится к развлекательному семейному центру. Каждого гостя здесь ожидают красочные шоу и программы согласно восточным традициям. Отдельно выступает – театр, цирк и свадебные обряды. Вечерняя программа покажет несколько поющих и танцующих фонтанов. Территорию украсили скульптуры со сказочными героями, неподалеку располагается кафе, кальянная и сувенирная лавка. Для маленьких гостей доступны катания на лошади и верблюде
Этот чудесный курорт, как и любой приморский город, будет отличным местом отдыха и морских прогулок. Туристов ожидает масса приключений, а еще можно с легкостью арендовать катер, лодку, современный катамаран или целую пиратскую шхуну. Яхта позволит любоваться не только морским бризом, но и отправиться на рыбалку, а то и окунуться в теплые воды бирюзового моря
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 июл 2026
Всем привет. Хочу выразить огромную благодарность организатору прогулке Роме. Прогулка была великолепная, всей семье очень понравилось. Дети увидели дельфинов вблизи,
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Р
Дата посещения: 3 июл 2026
Это была самая великолепная экскурсия за всю поездку. Тепло, атмосферно, очень заботливо. Ирина с дочкой замечательные девушки, подарили незабываемые впечатления. Фотографии были приятным бонусном, очень потрясающие
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Е
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии.
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Н
Дата посещения: 3 мая 2026
Очень красивое место. Прекрасное время провождение. Море, закат, красивая архитектура.
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Н
Дата посещения: 1 мая 2026
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей энергией и был всегда начеку. Пляж 🏝️ шикарен, море ну просто восторг. Езжайте отдыхать не пожалеете!!!!
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Е
Дата посещения: 10 фев 2026
Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического факультета института. С таким
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А
Дата посещения: 22 ноя 2025
Нам очень все понравилось!
Забрали из отеля и привезли к отелю вовремя, ждать нигде не пришлось, хоть мы и наслышаны, что
Забрали из отеля и привезли к отелю вовремя, ждать нигде не пришлось, хоть мы и наслышаны, что
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И
Дата посещения: 16 авг 2025
Ездили вдвоем с сыном. После этой экскурсии решил по возможности всегда брать индивидуальные. Гид Екатерина - очень интеллигентная и приятная
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Е
Если планируете покупать какие то экскурсии,то только через этих ребят. Замечательная команда Ваэль и Екатерина. комфортные условия всю поездку,начиная с
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Н
5 августа нас встретили в аэропорту с табличкой. Довезли в район Сафаги, отельSeven Seas Jolie Bay быстро,аккуратно и даже заехали
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Всего 5427 отзывов в Хургаде
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Ответы на вопросы о экскурсиях в Хургада
Поездка к пирамидам Гизы: какие варианты бывают и сколько это обычно стоит?
Поездки к пирамидам Гизы из Хургады стоят от $51.9. Обычно программы различаются форматом (групповой или индивидуальный), темпом и уровнем комфорта в дороге — отсюда разница в цене и длительности. Если важны спокойный ритм и больше внимания гида, чаще выбирают индивидуальный вариант.
Сколько обычно стоят экскурсии и почему цены на похожие программы могут отличаться?
Цены на экскурсии в Хургаде в каталоге — от $12 до $1500. Разница у похожих программ чаще всего связана с форматом (группа или индивидуально), длительностью и уровнем комфорта, а также тем, что входит в стоимость. Ещё влияет сезон и доступность мест на выбранную дату.
Экскурсия в Луксор: чем отличаются программы и сколько длится поездка?
Экскурсии в Луксор из Хургады различаются насыщенностью и темпом: есть программы «максимум за день» и варианты поспокойнее. По длительности разброс большой — от 4 до 18 часов, в среднем около 13,5 часов. Стоимость начинается от $50.9 и зависит, в том числе, от формата (группа или индивидуально) и длительности.
Экскурсии на 2026 год: как найти варианты с актуальными датами и ценами?
Экскурсии в Хургаде на 2026 год удобнее подбирать по конкретной дате: укажите день и количество участников, и вы увидите актуальные варианты и цену на выбранный день. Стоимость и наличие мест меняются в зависимости от сезона и загрузки. После оформления бронирования приходит подтверждение и детали по встрече.
Сафари: какие бывают форматы и как выбрать по длительности и уровню экстрима?
Сафари в Хургаде — 15 экскурсий, по длительности примерно 3–13 часов (в среднем около 5). По уровню экстрима формат обычно задаёт транспорт: динамичнее — квадроциклы или багги, спокойнее — прогулки на верблюдах. Если едете впервые, выбирайте короткую программу и умеренный темп.
Какие условия возврата?
Комфортные условия возврата предоплаты. Если до начала экскурсии остается более 48 часов — 100% возврат предоплаты. При отмене организатором или из-за форс-мажора — так же 100% возврат предоплаты. Полные условия возврата можно прочитать в оферте, а так же на страницах экскурсий.
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