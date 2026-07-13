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у египтян понятие о времени несколько отличается от нашего))

Команда на яхте очень приветливая, сразу со всеми нами познакомились, включая детишек, и все внимание было уделено только нам: с нами плавал капитан, матрос, гид и фотограф.

Снорклинг - это просто волшебно! Никто из нас ранее с трубкой не плавал, нам выдали трубки и маски, рассказали\показали как дышать (оказалось, это очень просто!). Плавать я не очень умею, но у нас был спасательный круг, плюс вода очень хорошо держит, так что совсем не страшно.

Рыбки супер! Фотограф как настоящая акула спускался на дно, снимал нас со всех сторон, остались классные кадры и видео на память.

Обед на яхте оценили все, включая детей: рис, макароны, наггетсы, креветки (оч вкусные!), салат, рыба, колбаски.

Остров Магавиш нам тоже понравился, но с рыбками плавать больше) В следующий раз подольше поплаваем и поменьше потусуемся на острове)

Нас было 5 человек, трое взрослых и двое детей 7 и 8 лет, дети тоже в восторге от рыбок и от команды яхты! Говорят, теперь у нас есть свои собственные друзья в Египте!

Уже с нетерпением ждем следующего года, чтобы поплавать с вашей командой ещё, спасибо за незабываемые впечатления!