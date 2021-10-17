Очень классная экскурсия! Красивые виды, замечательные лошади и потрясающий гид! Рекомендую всем. Фото потрясающие, с видом на пустыню и закат и гид подскажет как лучше выбрать ракурс. Получаешь удовольствие и от прогулки по пустыне на закате и от потрясающих фото, которые будут напоминать о путешествии в пустыне верхом на лошадях.

Максимально дружественная команда, во время всей прогулки с нами был русскоговорящий гид. Куча положительных эмоций и просто 100500 крутых фото с OrangeBay, посмотрели кораллы, понежились на Египетских *мальдивах*. Это не экскурсия, а просто морская прогулка. P.s. с собой берите ведро крема от загара)

Бронировали конную прогулку в пустыню. Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать. Всё замечательно. Лошадки все ухоженные, видно, что живут в любви и заботе, легко идут на контакт с людьми. Мы получили массу положительных эмоций. А какие фото получились на закате в пустыне, это просто сказка. Спасибо большое Ирине, обязательно ещё вернёмся, всем рекомендую.

Д Дмитрий 4

Первое что не понравилось, это то что группа была смешанная, русско-английская. Гид всю дорогу до Каира молчал. В Каире начал рассказывать что-то. Если сравнивать экскурсию в Луксор и в Каир, то это небо и земля. По пути в Луксор гид всё время рассказывал историю про этот древний город, было очень интересно. А тут всю дорогу молчал. И для тех, кто английский понимает только со словарем, было не очень. Скудная по содержанию, но великолепная по эмоциям.