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Экскурсии в Хургаде

Найдено 210 экскурсий в Хургаде, цены от $12, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
На машине
На верблюдах
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
10 авг в 18:00
от $98 за человека
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
340 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $287$477 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
На машине
2 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:00
от $27 за всё до 10 чел.
По Красному морю - на дайверской яхте
На яхте
Круизы
7 часов
42 отзыва
Индивидуальная
По Красному морю - на дайверской яхте
Всё включено: трансфер из Хургады, два погружения у коралловых рифов и обед на борту
Начало: От вашего отеля
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от $95 за человека
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
153 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
10 авг в 02:00
11 авг в 02:00
от $326$543 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
На машине
13 часов
-
45%
176 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от $299$542 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
На машине
12 часов
-
45%
87 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $290$527 за всё до 8 чел.
Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды
На машине
13 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды
Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
10 авг в 02:00
от $325 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
На машине
13 часов
246 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
На автобусе
13 часов
19 отзывов
Групповая
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник, среду и субботу в 01:00
11 авг в 01:00
12 авг в 01:00
$80 за человека
Из Хургады - к 9 пирамидам
На машине
13 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
Да, придётся пожертвовать сном, но как иначе увидеть легендарные Гизу, Саккару и Дахшур?
Сегодня в 14:00
Завтра в 02:00
от $325 за всё до 3 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
На машине
4.5 часа
-
9%
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
$50$55 за человека
В Луксор из Хургады в мини-группе
На автобусе
13 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В Луксор из Хургады в мини-группе
Понять, как устроен древний город по обе стороны Нила - от храмов до некрополей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 03:30
10 авг в 03:30
12 авг в 03:30
$100 за человека
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
На лодке
7 часов
53 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$95 за человека
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
На яхте
7 часов
5 отзывов
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$17 за человека
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
На квадроциклах
На верблюдах
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Пески, скорость и магия Египта вне туристических маршрутов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
В Красном море верхом на лошади
Конные прогулки
1 час
23 отзыва
Индивидуальная
В Красном море верхом на лошади
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $17 за человека
Парасейлинг в Хургаде
На машине
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 13:30
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$35 за человека
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
На машине
13 часов
181 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
от $323 за всё до 3 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 14:00, 14:30 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
На лодке
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
На яхте
7.5 часов
-
25%
38 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Морская прогулка на целый день с отдыхом на острове, снорклингом на рифах и обедом из морепродуктов
Начало: У вашего отеля. Обязательно напишите нам название ...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $357$475 за всё до 5 чел.
Из Хургады - в Луксор
На машине
13 часов
-
45%
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Начало: В любом месте Хургады
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
от $285$518 за всё до 8 чел.
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Конные прогулки
На верблюдах
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $44 за человека
Трансфер из аэропорта в Хургаду
На машине
1 час
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 04:00
10 авг в 01:00
от $30 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
На машине
12 часов
-
30%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от $342$488 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
На машине
13 часов
-
40%
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады в Каир: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
Увидеть всё самое главное и окунуться в историю Египта
Начало: В отеле
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
от $318$530 за всё до 3 чел.
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
На машине
На верблюдах
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $76 за человека
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
На машине
3.5 часа
-
10%
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $72$80 за всё до 2 чел.
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
На машине
На квадроциклах
7 часов
-
10%
29 отзывов
Групповая
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
Уникальная возможность провести вечер в пустыне, катаясь на квадроциклах и наблюдая за звёздами. Вкусный ужин и атмосферный закат сделают вечер незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
10 авг в 14:30
12 авг в 14:30
$82$91 за человека

Что посмотреть в Хургаде на экскурсиях?

Для семей отличным подспорьем будет посещение аквапарка «Джангл», который расположился в окрестностях отеля Albatros Jungle Aqua Park. Готям доступны многочисленные горки, обилие искусственных водопадов, рафтинг с реками, а также несколько аттракционов для самых юных детей. Немаловажным будет прогуляться по туристической улице Шератон. Она расположилась в центральном районе Саккала. Можно пробежаться по рыбным ресторанам или посетить местный фаст фуд. Наиболее популярным и излюбленным местом отдыхающих по праву считается клуб Papas Beach. Здесь среди тематических вечеринок собирается большинство местных жителей и туристов. Рекомендуется прогуляться по дворцу «Тысяча и одна ночь», который относится к развлекательному семейному центру. Каждого гостя здесь ожидают красочные шоу и программы согласно восточным традициям. Отдельно выступает – театр, цирк и свадебные обряды. Вечерняя программа покажет несколько поющих и танцующих фонтанов. Территорию украсили скульптуры со сказочными героями, неподалеку располагается кафе, кальянная и сувенирная лавка. Для маленьких гостей доступны катания на лошади и верблюде

Местные экскурсоводы

Этот чудесный курорт, как и любой приморский город, будет отличным местом отдыха и морских прогулок. Туристов ожидает масса приключений, а еще можно с легкостью арендовать катер, лодку, современный катамаран или целую пиратскую шхуну. Яхта позволит любоваться не только морским бризом, но и отправиться на рыбалку, а то и окунуться в теплые воды бирюзового моря

Последние отзывы на экскурсии

А
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Дата посещения: 2 июл 2026
Всем привет. Хочу выразить огромную благодарность организатору прогулке Роме. Прогулка была великолепная, всей семье очень понравилось. Дети увидели дельфинов вблизи,
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покормили чаек арбузом, покупались в прозрачном красном море, посмотрели рыбок. Посетили белый остров, это как Мальдивы. Получили максимум положительный эмоций. Я конечно изначально переживал, что предоплата, куда то уйдёт, но зря, как оплатил, сразу пришли контакты Романа, мы с ним списались и обо всём договорились. Нас забрали от отеля в назначенное время. После этой прогулки. Спасибо огромное организатору и его команде, за позитив, отдых, и хорошее настроение

Всем привет. Хочу выразить огромную благодарность организатору прогулке Роме. Прогулка была великолепная, всей семье очень понравилось.
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Р
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Дата посещения: 3 июл 2026
Это была самая великолепная экскурсия за всю поездку. Тепло, атмосферно, очень заботливо. Ирина с дочкой замечательные девушки, подарили незабываемые впечатления. Фотографии были приятным бонусном, очень потрясающие
Это была самая великолепная экскурсия за всю поездку. Тепло, атмосферно, очень заботливо. Ирина с дочкой замечательные
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Е
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии.
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Незабываемые впечатления. Поездка была подарком мужу на его День рождение. Никогда ранее не только не катались, но и не общались с верблюдами. Какие же они классные! Большие, но такие трогательные. Мой верблюд при почесывании за ушками стал мурлыкать как кошка. Ирина сделала отличные фото. После поездки были фрукты, чай на костре, разговоры и еще много всего приятного. Посмотрели ферму. У Ирины там много разных животных, практически все спасенные, сейчас живут в любви и заботе. Очень трогательно. Ну и отдельное спасибо Ирине за помощь в наших личных проблемах. Ирина, вы прелесть. Обязательно будем советовать экскурсию всем друзьям и знакомым, и сами бы хотели еще раз вернуться в этот Эдем для животных

Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
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Н
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Дата посещения: 3 мая 2026
Очень красивое место. Прекрасное время провождение. Море, закат, красивая архитектура.
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Н
Из Хургады на остров Озиреа: снорклинг и пляжный отдых (всё включено)
Дата посещения: 1 мая 2026
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей энергией и был всегда начеку. Пляж 🏝️ шикарен, море ну просто восторг. Езжайте отдыхать не пожалеете!!!!
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей
Впечатления на целый день!!! Все прошло замечательно, начиная от организации, до каких-то мелочей. Махмуд зарядил своей
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Е
Дендера и Луксор за 1 день
Дата посещения: 10 фев 2026
Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического факультета института. С таким
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человеком экскурсия сразу приобретает особую ценность.

Программа была отлично организована: всё проходило по плану, но без жёстких рамок и спешки — именно то, за что мы ценим индивидуальный формат. Нас забрали в 4 утра, и благодаря раннему выезду мы оказались у храма одними из первых, смогли насладиться тишиной и полностью прочувствовать величественную атмосферу этого места.

Шаркави — не только настоящий профессионал с глубокими знаниями истории страны, но и прекрасный рассказчик с тонким чувством юмора, поэтому слушать его было легко и невероятно интересно.

Обед был организован в формате шведского стола, напитки — за дополнительную плату, как это обычно бывает на экскурсиях. Без особых гастрономических изысков. Отдельным удовольствием стал живописный вид на реку Нил, который сделал этот перерыв приятнее.

Итог: экскурсия оставила исключительно тёплые впечатления. Отличная организация, комфортный темп и гид высочайшего уровня сделали эту поездку в Луксор по-настоящему незабываемой.

Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического
Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического
Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического
Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического
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А
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Дата посещения: 22 ноя 2025
Нам очень все понравилось!
Забрали из отеля и привезли к отелю вовремя, ждать нигде не пришлось, хоть мы и наслышаны, что
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у египтян понятие о времени несколько отличается от нашего))
Команда на яхте очень приветливая, сразу со всеми нами познакомились, включая детишек, и все внимание было уделено только нам: с нами плавал капитан, матрос, гид и фотограф.
Снорклинг - это просто волшебно! Никто из нас ранее с трубкой не плавал, нам выдали трубки и маски, рассказали\показали как дышать (оказалось, это очень просто!). Плавать я не очень умею, но у нас был спасательный круг, плюс вода очень хорошо держит, так что совсем не страшно.
Рыбки супер! Фотограф как настоящая акула спускался на дно, снимал нас со всех сторон, остались классные кадры и видео на память.
Обед на яхте оценили все, включая детей: рис, макароны, наггетсы, креветки (оч вкусные!), салат, рыба, колбаски.
Остров Магавиш нам тоже понравился, но с рыбками плавать больше) В следующий раз подольше поплаваем и поменьше потусуемся на острове)
Нас было 5 человек, трое взрослых и двое детей 7 и 8 лет, дети тоже в восторге от рыбок и от команды яхты! Говорят, теперь у нас есть свои собственные друзья в Египте!
Уже с нетерпением ждем следующего года, чтобы поплавать с вашей командой ещё, спасибо за незабываемые впечатления!

Нам очень все понравилось!
Нам очень все понравилось!
Нам очень все понравилось!
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И
От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде
Дата посещения: 16 авг 2025
Ездили вдвоем с сыном. После этой экскурсии решил по возможности всегда брать индивидуальные. Гид Екатерина - очень интеллигентная и приятная
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в общении. Без спешки, суеты, в комфортном автомобиле с кондиционером посетили основные знаковые места Хургады - набережную, мечеть, старый город, христианский храм. Посмотрели рыбный и мясной рынки, куда сами мы бы никогда не догадались сходить - а посмотреть там есть на что, и не обязательно что-то покупать. Получили много информации о местном быте, как живут и местные и приезжие и т.п.
Нисколько не устали. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Екатерине огромный респект и искренняя благодарность!!!

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Е
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Если планируете покупать какие то экскурсии,то только через этих ребят. Замечательная команда Ваэль и Екатерина. комфортные условия всю поездку,начиная с
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трансфера,манерой вождения и постоянной приятной беседой. Ребята расскажут не только про то куда вы едите,но и про все интересующие Вас вопросы жизни Египта. лучшие гиды. Экскурсия очень интересная,красочная. Фото получаются как из сказки. Очень довольны и очень советуем!

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Н
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
5 августа нас встретили в аэропорту с табличкой. Довезли в район Сафаги, отельSeven Seas Jolie Bay быстро,аккуратно и даже заехали
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в магазин и водитель купил по нашей просьбе воду в дорогу. При общении потребовался переводчик, наш английский не очень)))
Очень рады, что нам порекомендовали этот трансфер!

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Всего 5427 отзывов в Хургаде

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Ответы на вопросы о экскурсиях в Хургада

Поездка к пирамидам Гизы: какие варианты бывают и сколько это обычно стоит?
Поездки к пирамидам Гизы из Хургады стоят от $51.9. Обычно программы различаются форматом (групповой или индивидуальный), темпом и уровнем комфорта в дороге — отсюда разница в цене и длительности. Если важны спокойный ритм и больше внимания гида, чаще выбирают индивидуальный вариант.
Сколько обычно стоят экскурсии и почему цены на похожие программы могут отличаться?
Цены на экскурсии в Хургаде в каталоге — от $12 до $1500. Разница у похожих программ чаще всего связана с форматом (группа или индивидуально), длительностью и уровнем комфорта, а также тем, что входит в стоимость. Ещё влияет сезон и доступность мест на выбранную дату.
Экскурсия в Луксор: чем отличаются программы и сколько длится поездка?
Экскурсии в Луксор из Хургады различаются насыщенностью и темпом: есть программы «максимум за день» и варианты поспокойнее. По длительности разброс большой — от 4 до 18 часов, в среднем около 13,5 часов. Стоимость начинается от $50.9 и зависит, в том числе, от формата (группа или индивидуально) и длительности.
Экскурсии на 2026 год: как найти варианты с актуальными датами и ценами?
Экскурсии в Хургаде на 2026 год удобнее подбирать по конкретной дате: укажите день и количество участников, и вы увидите актуальные варианты и цену на выбранный день. Стоимость и наличие мест меняются в зависимости от сезона и загрузки. После оформления бронирования приходит подтверждение и детали по встрече.
Сафари: какие бывают форматы и как выбрать по длительности и уровню экстрима?
Сафари в Хургаде — 15 экскурсий, по длительности примерно 3–13 часов (в среднем около 5). По уровню экстрима формат обычно задаёт транспорт: динамичнее — квадроциклы или багги, спокойнее — прогулки на верблюдах. Если едете впервые, выбирайте короткую программу и умеренный темп.
Какие условия возврата?

Комфортные условия возврата предоплаты. Если до начала экскурсии остается более 48 часов — 100% возврат предоплаты. При отмене организатором или из-за форс-мажора — так же 100% возврат предоплаты. Полные условия возврата можно прочитать в оферте, а так же на страницах экскурсий.

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