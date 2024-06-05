Семейные развлекательные экскурсии Хургады

Найдено 114 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Хургаде, цены от €8, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
56 отзывов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
3018 за всё до 10 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Парасейлинг в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 за человека
Трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6048 за всё до 10 чел.
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 59 за всё до 5 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Групповая
3 часа
1 отзыв
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
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    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • Г
    Георгий
    4 июня 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
    Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Можно с детьми»

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