1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278€195 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320€224 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352€247 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
30€18 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325€195 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€80 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€18 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €59 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270€216 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
7 часов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Групповая
13 часов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€53 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
3 часа
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Групповая
8 часов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
13 часов
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
€475 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€13 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€35 за человека
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
- ННиколай4 июня 2024Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
- ААлина4 июня 2024Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
- ГГеоргий4 июня 2024Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ЮЮлия3 июня 2024Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
- ССветлана1 июня 2024Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ЕЕкатерина30 мая 2024Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
- ААлександр30 мая 2024Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Можно с детьми»
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