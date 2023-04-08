Мотокросс в Хургаде

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Наслаждайтесь максимальным адреналином во время мото сафари по бездорожью. Посетите деревню бедуинов, выпейте бедуинский чай. Тур в деревню бедуинов, чтобы узнать больше о жизни бедуинов. Возвращайтесь в мотоклуб уже с опытом вождения в пустынной местности.
Мотокросс в Хургаде
Мотокросс в Хургаде
Мотокросс в Хургаде
Мотокросс в Хургаде
Мотокросс в Хургаде
Мотокросс в Хургаде
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Сафари на мотоциклах по пустыне идеально подходят для туристов, желающих попробовать что-то новое на свежем воздухе в Египте. Прямиком из отеля вас доставят на точку начала приключения, где вы пройдете оперативный инструктаж и получите инструкции по технике безопасности. Прокатитесь по дюнам до деревни бедуинов и попробуйте местный чай. Испытайте интересное приключение в Египте и проведите день вдали от городской суеты!

Важная информация:

Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем).

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на мотоцикле (1 час)
  • Посещение деревни бедуинов
  • Чаепитие в деревне
Что не входит
  • Фото
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом
  • Закрытую обувь
  • Шарф-арафатку
  • Головной убор
  • Солнечные очки со стеклянными стеклами
  • Лекарства первой необходимости
  • Средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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