Наслаждайтесь максимальным адреналином во время мото сафари по бездорожью. Посетите деревню бедуинов, выпейте бедуинский чай. Тур в деревню бедуинов, чтобы узнать больше о жизни бедуинов. Возвращайтесь в мотоклуб уже с опытом вождения в пустынной местности.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Сафари на мотоциклах по пустыне идеально подходят для туристов, желающих попробовать что-то новое на свежем воздухе в Египте. Прямиком из отеля вас доставят на точку начала приключения, где вы пройдете оперативный инструктаж и получите инструкции по технике безопасности. Прокатитесь по дюнам до деревни бедуинов и попробуйте местный чай. Испытайте интересное приключение в Египте и проведите день вдали от городской суеты!
Важная информация:
Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем).
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на мотоцикле (1 час)
- Посещение деревни бедуинов
- Чаепитие в деревне
- Что не входит
- Фото
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом
- Закрытую обувь
- Шарф-арафатку
- Головной убор
- Солнечные очки со стеклянными стеклами
- Лекарства первой необходимости
- Средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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