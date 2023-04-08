Что вас ожидает:

Сафари на мотоциклах по пустыне идеально подходят для туристов, желающих попробовать что-то новое на свежем воздухе в Египте. Прямиком из отеля вас доставят на точку начала приключения, где вы пройдете оперативный инструктаж и получите инструкции по технике безопасности. Прокатитесь по дюнам до деревни бедуинов и попробуйте местный чай. Испытайте интересное приключение в Египте и проведите день вдали от городской суеты!

Важная информация:

Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем).