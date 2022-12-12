С нами вы отправитесь в пустыню на один день.
Мы будем исследовать песчаные барханы на всевозможных видах транспорта — джипы, багги, квадроциклы и верблюды. Не бойтесь если вы ни разу не водили — перед поездкой вас ждет инструктаж. Также вы побываете в бедуинской деревне, попробуете местные блюда и насладитесь шоу-программой.
Мы будем исследовать песчаные барханы на всевозможных видах транспорта — джипы, багги, квадроциклы и верблюды. Не бойтесь если вы ни разу не водили — перед поездкой вас ждет инструктаж. Также вы побываете в бедуинской деревне, попробуете местные блюда и насладитесь шоу-программой.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Что вас ожидает:
- Деревня бедуинов
- Пустыня
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы отправимся в пустыню, исследовать которую будем на всевозможных видах транспорта:
джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:.
джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:.
• джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:
- трансфер, • обучение по управлению квадроциклом, • катание на квадроциклах, • катание на джипах, • посещение деревни бедуинов, знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов, • катание на верблюдах, • угощение бедуинским чаем Туристы оплачивают самостоятельно:.
- фото, видео.
Ежедневно в 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня бедуинов
- Пустыня
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида,
- Трансфер,
- Обучение по управлению квадроциклом,
- Катание на квадроциклах,
- Катание на джипах,
- Посещение деревни бедуинов, знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов,
- Катание на верблюдах,
- Угощение бедуинским чаем
Что не входит в цену
- Фото, видео. трансфер из макади и сахл хашиш и сафага за доплату
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 дек 2022
Экскурсия в целом хорошая,на всем покатались понемногу. Но на
квадриках интересно было бы подольше,на багах ещё раз не поехали бы,на верблюдах только один круг! Мы с мужем собственно не первый
квадриках интересно было бы подольше,на багах ещё раз не поехали бы,на верблюдах только один круг! Мы с мужем собственно не первый
С
Сафронова
17 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась. Покатались и на квадроциклы, и на Багги, и на верблюдах. Встретили красивый закат в деревне бедуинов. Закончили вкусным ужином и красивым концертом. Спасибо организаторам!
А
Алексей
1 ноя 2022
А
Анастасия
7 окт 2022
Экскурсия в целом понравилось, но хотелось бы побольше покататься на квадроциклах. Катание происходило по укатанной пустыне, рядом с цивилизацией и с больших количеством других групп туристов. Багги слишком убитые, еле едут. Посещение деревни впечатлило только из-за самой пустыни, а так она выглядела как специально построенное туристическое место
В
Виктория
30 сен 2022
П
Позмогов
20 сен 2022
Заявленная программа соответствует действительности, однако сразу говорю вас везут не в деревню к бедуинам, а на "созданную" деревушку под видом деревни бедуинов, обязательно с собой берите воду, так как кружечки чая размером с детскую руку. А так рекомендую, классный вид активного отдыха!
Т
Татьяна
4 мар 2022
Очень круто!
И
Илона
4 мар 2022
A
Anastasiia
25 фев 2022
В целом, экскурсия интересная, насыщенная, хорошо организованная. Катание на квадриках и баги мало по времени и скорости. Но посмотреть пустыню интересно, плюс верблюды, ужин с концертом. Рекомендую.
И
Ирина
17 фев 2022
Супер!!!
K
Kate
16 фев 2022
Слабовато, понравилось только катание на багги и квадроциклах.
А теперь по порядку. В описании к экскурсии указано:
1)"мы покинем побережье Красного моря и отправимся на исследование песчаных барханов" - никаких песчаных барханов
А теперь по порядку. В описании к экскурсии указано:
1)"мы покинем побережье Красного моря и отправимся на исследование песчаных барханов" - никаких песчаных барханов
В
Вячеслав
3 фев 2022
Шикарная экскурсия!
Сначала мы прошли инструктаж покатались на баги, потом были квадроциклы…. пересев на джипы мы поехали в деревню бедуинов останавливаясь по пути в интересных местах для того чтобы насладиться пейзажем
Сначала мы прошли инструктаж покатались на баги, потом были квадроциклы…. пересев на джипы мы поехали в деревню бедуинов останавливаясь по пути в интересных местах для того чтобы насладиться пейзажем
A
Aleksey
11 янв 2022
У нас был очень классный водитель, всю дорогу с нами разговаривал, травил шутки, рассказывал много полезного о городе и предстоящем отдыхе
Н
Наталья
13 окт 2021
Интересно, многое входит в экскурсию
Е
Елена
22 сен 2021
Разносторонняя насыщенная программа, не скучно, интересно и познавательно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
11 июня в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека