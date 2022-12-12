Что вас ждет Мы отправимся в пустыню, исследовать которую будем на всевозможных видах транспорта:

джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:.

джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:.

• джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено: