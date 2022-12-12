Супер сафари в Хургаде

С нами вы отправитесь в пустыню на один день.

Мы будем исследовать песчаные барханы на всевозможных видах транспорта — джипы, багги, квадроциклы и верблюды. Не бойтесь если вы ни разу не водили — перед поездкой вас ждет инструктаж. Также вы побываете в бедуинской деревне, попробуете местные блюда и насладитесь шоу-программой.
4.7
19 отзывов
Супер сафари в Хургаде
Супер сафари в Хургаде
Супер сафари в Хургаде
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Что вас ожидает:

  • Деревня бедуинов
  • Пустыня

Описание экскурсии

Что вас ждет Мы отправимся в пустыню, исследовать которую будем на всевозможных видах транспорта:

джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:.
джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:.
• джипах, • квадроциклах, • верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны. Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов Важно знать При бронировании обязательно указывайте название отеля. В стоимость экскурсии включено:
  • трансфер, • обучение по управлению квадроциклом, • катание на квадроциклах, • катание на джипах, • посещение деревни бедуинов, знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов, • катание на верблюдах, • угощение бедуинским чаем Туристы оплачивают самостоятельно:.
  • фото, видео.

Ежедневно в 12:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня бедуинов
  • Пустыня
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида,
  • Трансфер,
  • Обучение по управлению квадроциклом,
  • Катание на квадроциклах,
  • Катание на джипах,
  • Посещение деревни бедуинов, знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов,
  • Катание на верблюдах,
  • Угощение бедуинским чаем
Что не входит в цену
  • Фото, видео. трансфер из макади и сахл хашиш и сафага за доплату
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
3
1
2
1
М
12 дек 2022
Экскурсия в целом хорошая,на всем покатались понемногу. Но на
квадриках интересно было бы подольше,на багах ещё раз не поехали бы,на верблюдах только один круг! Мы с мужем собственно не первый
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раз в пустынях,нас уже сложно удивить,хотели сыну 8 лет показать,а ему всё понравилось,мы и рады! Ещё и накормили в конце,да под шоу- программу! Так что экскурсия однозначно стоит своих денег, особенно интересно будет тем,кто первый раз в Египте! Всем добра и интересных впечатлений!

С
17 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась. Покатались и на квадроциклы, и на Багги, и на верблюдах. Встретили красивый закат в деревне бедуинов. Закончили вкусным ужином и красивым концертом. Спасибо организаторам!
А
1 ноя 2022
А
7 окт 2022
Экскурсия в целом понравилось, но хотелось бы побольше покататься на квадроциклах. Катание происходило по укатанной пустыне, рядом с цивилизацией и с больших количеством других групп туристов. Багги слишком убитые, еле едут. Посещение деревни впечатлило только из-за самой пустыни, а так она выглядела как специально построенное туристическое место
В
30 сен 2022
П
20 сен 2022
Заявленная программа соответствует действительности, однако сразу говорю вас везут не в деревню к бедуинам, а на "созданную" деревушку под видом деревни бедуинов, обязательно с собой берите воду, так как кружечки чая размером с детскую руку. А так рекомендую, классный вид активного отдыха!
Т
4 мар 2022
Очень круто!
И
4 мар 2022
A
25 фев 2022
В целом, экскурсия интересная, насыщенная, хорошо организованная. Катание на квадриках и баги мало по времени и скорости. Но посмотреть пустыню интересно, плюс верблюды, ужин с концертом. Рекомендую.
И
17 фев 2022
Супер!!!
K
16 фев 2022
Слабовато, понравилось только катание на багги и квадроциклах.

А теперь по порядку. В описании к экскурсии указано:
1)"мы покинем побережье Красного моря и отправимся на исследование песчаных барханов" - никаких песчаных барханов
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там нет, пустыня каменная…. стоит поправить описание, чтобы не вводить туристов в заблуждении
2)" Вы прокатитесь на джипах, баги, квадроциклах и верблюдах." Эта часть программы самая интересная. Нам понравилось. На верблюдах правда катание это 2 метра в одну сторону, фото и обратно. Катанием не назовешь конечно.
3)"Мы доберемся до бедуинской деревни — вы познакомитесь с бытом местных" - До деревни бедуинов вы доберетесь конечно… но бедуинов там почему то нет… мы никого не увидели, кроме одной женщины, которая печет лепешки. Про быт и вообще про бедуинов вы ничего не узнаете, ничего не покажут, не расскажут. Даже про эту одну единственную женщину ничего сказано не было… почему она там сидит, что за лепешки. Короче полное разочарование….
4)"угощение бедуинским чаем и кальян" - кальян не подают… предполагаю, что изза ковида, но тогда так же уберите из описания
5) Восточное шоу (танец с юбками, факир-шоу, танец живота) - слабенькое шоу…. особенно танец живота… у нас в отеле гости танцевали лучше)

Вывод: Берите просто отдельно катание на багги и квадриках. Это самое интересное. Остальная программа того не стоит.

В
3 фев 2022
Шикарная экскурсия!
Сначала мы прошли инструктаж покатались на баги, потом были квадроциклы…. пересев на джипы мы поехали в деревню бедуинов останавливаясь по пути в интересных местах для того чтобы насладиться пейзажем
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и сделать фото… в деревне бедуинов нам рассказали про их быт, поужинали, а затем было потресающее шоу …. вообщем всё супер! Одна из лучших экскурсий в моей жизни. Гиды и фоторграф молодцы старались по максимуму уделить нам внимание.

A
11 янв 2022
У нас был очень классный водитель, всю дорогу с нами разговаривал, травил шутки, рассказывал много полезного о городе и предстоящем отдыхе
Н
13 окт 2021
Интересно, многое входит в экскурсию
Е
22 сен 2021
Разносторонняя насыщенная программа, не скучно, интересно и познавательно.

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