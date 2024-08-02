Однодневные – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Хургаде, цены от $186, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
На машине
скидка
40%
67 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
309$186 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
На автобусе
скидка
30%
149 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
288$202 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
На машине
скидка
30%
68 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
6 авг в 02:00
7 авг в 02:00
350$245 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    2 августа 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Мы были с семьей на индивидуальной экскурсии в Луксор. Нашим гидом был Ахмед. И мы все остались в полном восторге
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    от этой экскурсии! Организация была на высоте начиная с самой покупки экскурсии- Ахмед давал максимально подробную информацию и всегда был на связи. Во время самой экскурсии также Ахмед очень понятно и интересно рассказывал о достопримечательностях, исторических фактах, давал ценные советы о поведении в разных ситуациях по ходу экскурсии, в общем делал абсолютно всё, чтобы нам было комфортно и познавательно! В программу входит посещение в том числе Луксорского храма, что делает ее более насыщенной, чем у конкурентов! Несмотря на августовскую жару, все, включая детей, перенесли это путешествие очень хорошо благодаря тому, что было очень интересно, а также были отлично сбалансированы периоды прогулок под палящим солнцем и периоды отдыха в тени или в прохладных помещениях. Выбрав экскурсию с Ахмедом вы точно останетесь довольны!

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Наше путешествие было невероятно комфортным. Подача материала оказалась очень интересной и отличалась от стандартных групповых экскурсий. Вся наша поездка была
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    сосредоточена исключительно на нас, без ненужных остановок в магазинах. Гид Шаркави - настоящий профессионал, который увлекательно рассказывает и является приятным собеседником.

    Наше путешествие было невероятно комфортным. Подача материала оказалась очень интересной и отличалась от стандартных групповых экскурсийНаше путешествие было невероятно комфортным. Подача материала оказалась очень интересной и отличалась от стандартных групповых экскурсий
  • С
    Сергей
    31 июля 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Только вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждал нас. Два водителя постоянно
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    менялись по дороге. Программа поездки была насыщенной и познавательной, Ахмед много и интересно рассказывал и хорошо что мы были только семьей иначе вряд ли получилось бы столько посмотреть. Конечно было жарковато, но Ахмед постоянно обеспечивал нас мороженным, водой и другими напитками + прогулка по Нилу не плохо освежает. А под завершение Ахмед сделал подарок - 4 килограмма вкуснейшего манго))) Отличная организация, все понравилось. Рекомендую

    Только вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждалТолько вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждалТолько вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждалТолько вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждалТолько вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждал
  • З
    Зарина
    25 июля 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Экскурсия была очень классная, всем советую! По пунктам Трансфер из Хургады В обозначенное время приехал микроавтобус, водитель подождал у рецепшн. Водитель англоговорящий,
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    очень приятный у меня был. Старался помочь во всём. К примеру, у меня не было мелких денег египетских, а крупные никто нигде не хотел разменивать, водитель мне давал. Пожелания по музыке, кондиционеру все учитывал. Содержание экскурсии Все пункты экскурсии были классные. У меня был экскурсовод Таха. Очень интересно рассказывал, во всем помогал: покупал водичку, предлагал кофе, мороженое. Купил тростниковый сок, прикольный экспириенс попробовать, очень понравилось. Бонус для девушек, Таха везде предлагал сфотографировать и фоткал красиво:) Сама экскурсия была интересная, интерактивная. Таха рисовал всякие моменты, рассказывал детали про места, которые мы посещали. Заранее купил все билеты, почти нигде в очереди не стояли. Орг. момент Тут информация, которую я искала во многих отзывах, может кому-то пригодится. Я ездила одна девушка. В целом всю экскурсию было ощущение расслабленное, безопасное. Никаких проблем не возникало. Таха подсказывал, где надо игнорировать торговцев и прочие детали. Так что, если тоже хотите одна или с ребенком поехать, все оки. Атмосфера на экскурсии была веселая, постоянно шутили, обсуждали что-то. Экипировка Я в июле была, после обеда было уже очень жарко. Видела некоторые с собой вентиляторы и термальную воду брали. Может быть это выход Обязательно нужно что-то на голову брать и одеждой прикрыться, если сгораете. Организаторы экскурсии все это тоже пишут заранее, слушайте их) В целом экскурсия такая достаточно масштабная для неподготовленного человека, советую выспаться, взять все для своего комфорта. Между пунктами экскурсии вы ездите на микроавтобусе и все сможете там оставить, на себе таскать не нужно. Приятные бонусы экскурсии были прогулка на Ниле и обед, хотя от них ничего такого не ожидала. Ещё раз спасибо за экскурсию Тахе и Ахмеду. Хотела бы встретиться ещё:)

    Экскурсия была очень классная, всем советую! По пунктамЭкскурсия была очень классная, всем советую! По пунктамЭкскурсия была очень классная, всем советую! По пунктамЭкскурсия была очень классная, всем советую! По пунктамЭкскурсия была очень классная, всем советую! По пунктамЭкскурсия была очень классная, всем советую! По пунктамЭкскурсия была очень классная, всем советую! По пунктам
  • Н
    Надежда
    23 июня 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Очень рекомендую именно индивидуальную экскурсию! Мы готовились к этой поездке, как к самому тяжелому дню в нашем путешествии. Нас было
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    двое взрослых и 2 подростка. Нас в 1.30 забрал микроавтобус с двумя отличными водителями, часов в 8-9 были в Каире. К нам подсел экскурсовод Хамди. Сначала поехали на пирамиды, пока не так жарко. Но все равно очень жарко от пустыни, города и дорог (это не как у воды). Небольшой рассказ про пирамиды от гида, потом мы отправились внутрь пирамиды. Там достаточно крутой подъем в очень тесном коридоре (двигались согнувшись), но ни капельки не жалеем). Потом сделалили фотки у пирамиды, поехали еще в одну точку фоткаться. Потом съездили посмотрели Сфинкса. Уже достаточно быстро, так как ребенок уже устал от солнца к тому времени, да и мы уже хотели только взглянуть и дальше ехать. Даже не представляю, как ехали бы большим автобусом от отельного гида: ждать, пока 40 человек соберутся (кто на верблюде уехал, кто на лошади, кто туалет пошел искать и т. д.), а все это под палящим солнцем. Одевайте все что можно закрытое! После Пирамид и Сфинкса поехали кушать ранний обед с видом на Пирамиды. Потом поехали в Каирский музей. Там тоже недолго были, опять же просто у нас не было сил после непростой ночи и жаркого утра. Посмотрели несколько залов. Очень понравилось, что Хамди честно говорил, что многое у Древних Египтян остается загадкой. Рассказывал разные версии, про разные исследования. Очень мы оценили, что по нашему желанию мы больше никуда не заезжали (ни магазины, ни папирусы, ни фабрики). Это было очень комфортное путешествие, хотя это все равно был очень тяжелый день. Обратно доехали быстро, так как утром все автобусы собираются вместе, чтобы их сопровождал конвой, а на обратной дороге такого нет. Мы выехали из Каира около 13.00, в отеле Хургады были в 18.30. А я думала, что вернемся затемно). Спасибо за это отдельное! В микроавтобусе на заднем сидении можно даже лежать поочереди) Спасибо организаторам за такое путешествие! Мы очень хотели увидеть вживую Пирамиды, мечта сбылась) Все затраты стоили того. Ничуть не пожалели о потраченных деньгах и времени!

  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Всё прошло замечательно
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в Дендеру и не прогадала.
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    Все было организовано так, чтобы избежать толп туристов, насладиться архитектурой, историей Египта и получить удовольствие от каждой локации. Сначала немного боялась ехать в одиночку, но если вы такой же соло путешественник как я, не беспокойтесь, потому что все было организовано максимально комфортно. Гид Шаркави очень увлекательно рассказывал про каждое место, а также дал информацию про современный Египет. Также я смогла прокатиться по Нилу на корабле, рекомендую как дополнительную опцию. Обед прошел в ориентальном ресторане, без толп туристов и очередей, все было очень вкусно! А путь через живописную дорогу с видом на плантации смог порадовать глаз и показать настоящий быт жителей Кены. Рекомендую экскурсию!

    Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в
  • И
    Инна
    18 июня 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Это было, без преувеличения, самое прекрасное наше путешествие! Мы выбрали индивидуальную экскурсию в Каир. Трансфер забрал нас из отеля строго
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    в оговоренное время. Новенький автомобиль с двухзонной системой кондиционирования. Водитель - профессионал. Дорога туда и обратно прошла в атмосфере дружеского общения. Остановки по любому требованию. В самом Каире нас ждала увлекательнейшая экскурсия с действительно знающим историю своей страны гидом. Помощь в выборе сувениров, увлекательные рассказы о истории Египта, сверхчуткое и внимательно отношение к мелочам и т. д! Искренне рекомендую данную компанию!

    Это было, без преувеличения, самое прекрасное наше путешествие! Мы выбрали индивидуальную экскурсию в Каир. Трансфер забрал
  • С
    Софья
    13 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Забронировали экскурсию, выбрав по отзывам. Понравились: - сами гробницы и храмы) грандиозное наследие. - пунктуальность, организованность, везде не стояли очередей, все шустро, успели
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    многое осмотреть. - клиентоориентированность и честность (не знали, что старые доллары в Египте не в ходу, оплачивали всю сумму на карту Сбера за день до экскурсии); - в салоне чисто и аккуратно - обед простой и вкусный с нотками египетской кухни, порции приличные. Спасибо Мухамеду, Шаркави и водителям (не уточнила имён) за проведенную экскурсию.

    Забронировали экскурсию, выбрав по отзывам

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
  2. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
  3. Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 245 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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