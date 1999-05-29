Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах

Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов

Это небольшое путешествие на полдня оставит у вас яркие впечатления: сперва вы пронесетесь по пустыне на квадроциклах, вздымая за собой пески.

В деревне бедуинов пересядете на более «неспешный» транспорт и пообщаетесь с дружелюбными верблюдами.

А после за расслабитесь за чашкой чая и раскурите кальян.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах

Что вас ожидает

  • Трансфер: мы встретим вас у отеля и отвезем к станции квадроциклов.
  • Инструктаж: вам расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с этой машиной.
  • Катание на квадроциклах: сквозь пески пустыни вы помчитесь к деревне бедуинов (25-30 км), наслаждаясь эмоциями от поездки. Обратно мы добираемся так же.
  • Катание на верблюдах: в деревне смените «железного коня» на «корабль пустыни» — и пусть скорость снизится, впечатления будут не хуже.
  • Чаепитие: вы отдохнете за чашкой чая, а еще при желании сможете раскурить кальян.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а активный отдых
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий
  • Выезд из отелей — с 08:00 (время зависит от местонахождения отеля), возвращение к 13:30-14:00

Что входит в стоимость

— Трансфер
— Чай и кальян
— Катание на квадроцикле и на верблюде

Дополнительные расходы

— Трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш: 5€ за человека
— Фото- и видеосъемка (по желанию, оплата на месте)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Саид
Саид
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🏍На мотоцикле🧒Для детей🏆Активный отдых🏡Выездные🐫Сафари#Развлечения и билеты🛻На квадроциклах🐫На верблюдах

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

Сафари на квадроциклах после обеда
4.9
7
$20
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах после обеда
На этом трёхчасовом сафари вас ждёт незабываемый и увлекательный экстрим в пустыне на квадроциклах в...
Ежедневно в 13:30
Утреннее сафари на квадроциклах
5
6
$20
за 1 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
Ежедневно с 07:30
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
5
11
$25
за 1 чел.
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни
Ежедневно в 13:30
На квадроциклах по пустыне
5
3
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Почувствуйте себя настоящим гонщиком, исследуя пустыню Хургады на квадроцикле
Ежедневно в 8:00
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
4.8
11
$22
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах,...
Ежедневно около 13:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
4.8
9
$60
за 1 чел.
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Эль-Гуна - кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне...
Ежедневно с 8:00 до 16:00
Восход солнца в пустыне
5
7
$20
за 1 чел.
Восход солнца в пустыне
А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Индивидуальная экскурсия
5
4
40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Морское путешествие на остров Парадайз
6ч 30м
33
за 1 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
ежедневно в 08:00
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
Индивидуальная экскурсия
5
16
$45
за 1 чел.
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
Приглашаем новичков и опытных всадников на прогулки на прекрасных и спокойных лошадях
Ежедневно по договоренности
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
4.9
9
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00

Саид проводит ещё 10 экскурсий

Парасейлинг в Хургаде
5
1
25
за 1 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
ежедневно в 10:00
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
ежедневно в 12:00
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
4.5
2
13ч
55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
5
1
30
за 1 чел.
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
ежедневно в 08:00
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер
30
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Из Хургады в древний Луксор
4
5
13ч
50
за 1 чел.
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
во вторник, четверг и воскресенье в 04:30
Дайвинг в Хургаде
30
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
ежедневно в 08:00
Гранд Аквариум в Хургаде
40
за 1 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде
Познакомиться с обитателями Красного моря и впечатлиться их разнообразием
ежедневно в 11:00
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
30
за 1 чел.
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
Посетить уютный спа-комплекс с пенным массажем, сауной и парной
ежедневно в 10:00
Морская прогулка на батискафе
20
за 1 чел.
Морская прогулка на батискафе
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
ежедневно в 11:00 и 15:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬