ежедневно в 08:00

Что вас ожидает
- Трансфер: мы встретим вас у отеля и отвезем к станции квадроциклов.
- Инструктаж: вам расскажут о технике безопасности и о том, как управляться с этой машиной.
- Катание на квадроциклах: сквозь пески пустыни вы помчитесь к деревне бедуинов (25-30 км), наслаждаясь эмоциями от поездки. Обратно мы добираемся так же.
- Катание на верблюдах: в деревне смените «железного коня» на «корабль пустыни» — и пусть скорость снизится, впечатления будут не хуже.
- Чаепитие: вы отдохнете за чашкой чая, а еще при желании сможете раскурить кальян.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Обратите внимание: это не экскурсия, а активный отдых
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий
- Выезд из отелей — с 08:00 (время зависит от местонахождения отеля), возвращение к 13:30-14:00
Что входит в стоимость
— Трансфер
— Чай и кальян
— Катание на квадроцикле и на верблюде
Дополнительные расходы
— Трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш: 5€ за человека
— Фото- и видеосъемка (по желанию, оплата на месте)