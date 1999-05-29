ежедневно в 08:00

Это небольшое путешествие на полдня оставит у вас яркие впечатления: сперва вы пронесетесь по пустыне на квадроциклах, вздымая за собой пески.



В деревне бедуинов пересядете на более «неспешный» транспорт и пообщаетесь с дружелюбными верблюдами.



А после за расслабитесь за чашкой чая и раскурите кальян.