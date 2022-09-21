Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Подводная лодка Sindbad

Прогулка на субмарине, наблюдение за подводным миром Красного моря

Прогулка на субмарине, наблюдение за подводным миром Красного моря.
Подводная лодка Sindbad
Подводная лодка Sindbad
Подводная лодка Sindbad
Подводная лодка Sindbad
Подводная лодка Sindbad
Подводная лодка Sindbad
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Описание

Приглашаем Вас отправиться в подводное плавание на субмарине Sindbad. Восхитительный подводный мир Красного моря ждет Вас!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Подводное плавание на субмарине Sindbad около часа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьмиПодводная лодкаВодные развлечения

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