Вы отправитесь исследовать «город живых и мертвых» Луксор.
Рассмотрите храмы с величественными колоннами и цветными барельефами, вырубленные в скалах гробницы и статуи фараонов.
Рассмотрите храмы с величественными колоннами и цветными барельефами, вырубленные в скалах гробницы и статуи фараонов.
Описание экскурсии
Главные достопримечательности Луксора. Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут. Погрузитесь в их историю, расшифруете особенности древней архитектуры и полюбуетесь сохранившимися фресками.
Долина Царей. Это гигантский некрополь фараонов, членов их семей и особо важных вельмож Древнего Египта. Вы впечатлитесь роскошным убранством гробниц и узнаете о местных погребальных
Организационные детали
- Обед в формате шведского стола включён в стоимость
- Дополнительно возможно посещение Бананового острова или прогулка по Нилу — $10 с чел.
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 05:00, в пятницу в 04:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Дети до 12 лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00, в пятницу в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Доброго дня, нам поездка понравилась, мы рады что съездили в эти края и места, готовьтесь к долгой дороге, организатор и гид сопровождали до конца, гид в Луксоре рассказал про храмы все было интересно, река Нил впечатляет размером, очень много иностранцев, туалет везде платные, много сувениров, египетский народ очень гостеприимный!
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О
Вроде всё соотантствует описанию, Экскурсия познавательная. Луксор надо было посмотреть. но осталось двойственное вречатление. Я понимаю, что сбор экскурсантов по отелям при групповом формате неизбежно добавляет время. Но у меня
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Э
экскурсия понравилась, все организовано, все понравилось! информацию доносили понятно, интересно
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По программе плавание по Нилу на месте оказалось, что плавание по Нилу за отдельную плату, хотя в описании указано что посещение Баннаного острова за отдельную плату, но плавание по Нилу
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М
Очень понравилась экскурсия! Красочная, насыщенная, по особенному теплая. Сняла одну звезду за маршрут. Хочется больше времени на гробницах. И от себя хочу порекомендовать не пожалеть 100 фунтов и посетить гробницу рамзеса 6, вместо одной бесплатной. Вы не пожалеете ❤️ в целом я довольна на 100%
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А
Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме вас никого больше забирать не будут, наверное, не стоит
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