во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Луксора. Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут. Погрузитесь в их историю, расшифруете особенности древней архитектуры и полюбуетесь сохранившимися фресками.

Долина Царей. Это гигантский некрополь фараонов, членов их семей и особо важных вельмож Древнего Египта. Вы впечатлитесь роскошным убранством гробниц и узнаете о местных погребальных обрядах.

Прогулка по Нилу. Вы переправитесь на лодках по Нилу, насладитесь окружающими пейзажами и пообедаете в ресторане на берегу.

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