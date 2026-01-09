во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

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ездить на групповые Из отеля нас забрал представитель на машине, довез до места встречи автобуса, посадил - все супер 😊 Автобусы комфортабельные экскурсионные, с кондиционером и кучей места для ног даже высоким парням



Экскурсовод крутой, на все вопросы отвечал Хотелось бы, конечно, больше сопровождения по храмам и больше информации что тут, что там Но вполне понятно, что время ограничено, так что претензий нет



Имейте ввиду, что все достопримечательности под открытым небом и 27 апреля жара уже была +38С, одевайтесь закрыто и обязательно на голову что-то



Я мечтала увидеть Тутанхамона и мы взяли доп вход в его гробницу 15$ на человека Она самая небогатая, но я шла из-за мумии



Помимо него вход еще в гробницы Рамзесов I, IV, IX



❗️Единственный нюанс - я понимаю, что это специально, но это не очень приятно. Экскурсия на Банановый остров вклинивают между экскурсиями как бы и если ты отказываешься - сиди в автобусе на парковке где-то час



Мы ездили, но восторга нет: банановые деревья, деревья апельсина, манго. Кормили теми же фруктами, что есть в отеле И только жалость вызывает крокодил в небольшом резервуаре и бедные обезьянки в клетке



Лучше вообще убрать это Банановый остров из экскурсии