Луксор с посещением долины Царей

Оценить старинные храмы, мечети, гробницы и прокатиться на лодке по Нилу

В группе до 20 человек вы отправитесь исследовать «город живых и мертвых» Луксор.

Рассмотрите храмы с величественными колоннами и цветными барельефами, вырубленные в скалах гробницы и статуи фараонов.

Переправитесь на лодке с одного берега Нила на другой и удивитесь соседству тысячелетних памятников истории с современными жилыми массивами.
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей
Луксор с посещением долины Царей

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Луксора. Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут. Погрузитесь в их историю, расшифруете особенности древней архитектуры и полюбуетесь сохранившимися фресками.

Долина Царей. Это гигантский некрополь фараонов, членов их семей и особо важных вельмож Древнего Египта. Вы впечатлитесь роскошным убранством гробниц и узнаете о местных погребальных обрядах.

Прогулка по Нилу. Вы переправитесь на лодках по Нилу, насладитесь окружающими пейзажами и пообедаете в ресторане на берегу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Обед в формате шведского стола включен в стоимость
  • Дополнительно возможно посещение Бананового острова — 10$ с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Махмуд
Махмуд
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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