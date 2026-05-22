во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Это будет длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора.
В группе до 35 человек вы посетите величественный храм богини Хатхор в Дендере, а в Луксоре — прикоснетесь к тайнам Города живых и Города мертвых. Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров.
В группе до 35 человек вы посетите величественный храм богини Хатхор в Дендере, а в Луксоре — прикоснетесь к тайнам Города живых и Города мертвых. Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров.
Описание экскурсии
Храм богини Хатхор в Дендере
Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.
Исторические памятники Луксора
После мы переедем в Луксор. Здесь, помимо обеда в формате шведского стола и катания на лодке по великой реке Нил, вас ждут:
- Город Живых. Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет. Прогуляетесь вдоль Священного озера и встретите статую жука-скарабея.
- Город Мёртвых. Перед вами предстанут Колоссы Мемнона — статуи высотой в 20 метров и весом в 700 тонн. А затем в знаменитом скальном комплексе Хатшепсут вы приглядитесь к красочным изображениям со сценами из жизни этой царицы — уже одно это место заслуживает того, чтобы отправиться в Луксор.
Кроме того, во время экскурсии вы также посетите алебастровую фабрику, где можно приобрести любопытные сувениры.
В конце экскурсии по желанию за доплату вы можете отправиться в Долину Цариц или на Банановый остров.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
- На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 35 человек
- Время начала зависит от места, где находится ваш отель, и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования экскурсии
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер, входные билеты, обед
- Дополнительные расходы (по желанию): посещение Бананового острова — $10 за чел., Долина Царей — $10 за чел., напитки, трансфер из отелей Сахл Хашиш — $5 за чел.
в среду и воскресенье в 04:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
|Дети до 12 лет
|$40
|Индивидуальная 2 человек
|$300
|Индивидуальная 3-4 человека
|$400
|Индивидуальная 5-6 человек
|$650
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем грамотный. На экскурсии будут другие люди. Мы поехали на автобусе с утра раннего и
+2
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Нас забрали из отеля первыми в 4:20 утра и целый частзанял только сбор остальных туристов по отелям, причем маршрут сбора был осень странный, нас вполне можно было забрать попозже, так
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И
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так и через WhatsApp. Все вопросы решались оперативно! Сама экскурсия началась в 5 утра, так
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Р
Добрый вечер!
Ездил с Каримом вчера на экскурсию « Луксор и Дендера» и нам очень понравилось! Большая заслуга в этом нашего замечательного экскурсовода Ахмеда! Это мы поняли когда на другой экскурсии
Ездил с Каримом вчера на экскурсию « Луксор и Дендера» и нам очень понравилось! Большая заслуга в этом нашего замечательного экскурсовода Ахмеда! Это мы поняли когда на другой экскурсии
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А
Дорога в целом нормальная, хороший автобус, поспать можно. Исторической информации не совсем хватило. На каждом месте с гидом проводили 10-15 минут, он очень быстро все рассказывал, не всегда дожидаясь всех
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E
Недавно вернулись с индивидуальной экскурсии в Луксор и Дендера, и впечатления просто потрясающие!
Наш гид Waled отлично говорил по-русски, поэтому не возникло никаких трудностей с пониманием, плюс ко всему очень интересно
Наш гид Waled отлично говорил по-русски, поэтому не возникло никаких трудностей с пониманием, плюс ко всему очень интересно
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