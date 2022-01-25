во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор

Поразиться величию древних храмов, проникнуться культурой Египта и насладиться прогулкой по реке Нил

В группе
до 35 чел.
Это будет длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора.

В группе до 35 человек вы посетите величественный храм богини Хатхор в Дендере, а в Луксоре — прикоснетесь к тайнам Города живых и Города мертвых.

Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров.
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Храм богини Хатхор в Дендере

Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.

Исторические памятники Луксора

После мы переедем в Луксор. Здесь, помимо обеда в формате шведского стола и катания на лодке по великой реке Нил, вас ждут:

  • Город Живых. Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет. Прогуляетесь вдоль Священного озера и встретите статую жука-скарабея.
  • Город Мертвых. Перед вами предстанут Колоссы Мемнона — статуи высотой в 20 метров и весом в 700 тонн. А затем в знаменитом скальном комплексе Хатшепсут вы приглядитесь к красочным изображениям со сценами из жизни этой царицы — уже одно это место заслуживает того, чтобы отправиться в Луксор.

В конце экскурсии по желанию за доплату вы можете отправиться на Банановый остров и полюбоваться рощей из бананов и зарослями сахарного тростника.
Кроме того, во время экскурсии вы также посетите алебастровую фабрику, где можно приобрести любопытные сувениры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
  • На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 35 человек
  • Время начала зависит от места, где находится ваш отель, и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования экскурсии

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, входные билеты, обед
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение Бананового острова (10$ за человека); напитки; трансфер из отелей Сахл Хашиш (5$ за человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

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