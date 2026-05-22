во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

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Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор

Поразиться величию древних храмов, проникнуться культурой Египта и насладиться прогулкой по реке Нил
Это будет длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора.

В группе до 35 человек вы посетите величественный храм богини Хатхор в Дендере, а в Луксоре — прикоснетесь к тайнам Города живых и Города мертвых. Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров.
4.5
13 отзывов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор

Описание экскурсии

Храм богини Хатхор в Дендере

Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.

Исторические памятники Луксора

После мы переедем в Луксор. Здесь, помимо обеда в формате шведского стола и катания на лодке по великой реке Нил, вас ждут:

  • Город Живых. Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет. Прогуляетесь вдоль Священного озера и встретите статую жука-скарабея.
  • Город Мёртвых. Перед вами предстанут Колоссы Мемнона — статуи высотой в 20 метров и весом в 700 тонн. А затем в знаменитом скальном комплексе Хатшепсут вы приглядитесь к красочным изображениям со сценами из жизни этой царицы — уже одно это место заслуживает того, чтобы отправиться в Луксор.

Кроме того, во время экскурсии вы также посетите алебастровую фабрику, где можно приобрести любопытные сувениры.

В конце экскурсии по желанию за доплату вы можете отправиться в Долину Цариц или на Банановый остров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
  • На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 35 человек
  • Время начала зависит от места, где находится ваш отель, и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования экскурсии

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, входные билеты, обед
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение Бананового острова — $10 за чел., Долина Царей — $10 за чел., напитки, трансфер из отелей Сахл Хашиш — $5 за чел.

в среду и воскресенье в 04:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$75
Дети до 12 лет$40
Индивидуальная 2 человек$300
Индивидуальная 3-4 человека$400
Индивидуальная 5-6 человек$650
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
3
2
2
1
Кирилл
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем грамотный. На экскурсии будут другие люди. Мы поехали на автобусе с утра раннего и
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люди некоторые возмущались, почему очень часто останавливаемся, кого-то ждем, но поверьте там все просчитано до мелочей и вас привезут на начало экскурсии в назначенное время и час. Наш гид Ибрагим (если не ошибаюсь) просто красавчик во всем смысле этого слова, везде все подробно и грамотно разъяснял, классную прогулку по Нилу устроил - банановый остров на любителя и не входит в тур, но можно оплатить и попасть на него, лично нам понравилось, а особенно детям. Впрочем могущественная история и зрелищность оставляют в памяти лишь положительные эмоции, а с таким гидом еще тягу вернуться назад. Спасибо Кариму и его команде в слаженной работе в сфере экскурсионного Туризма.

Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем+2
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
Все прошло отлично, Карим на связи 24/7 по любым вопросам. Но он организатор учтите - причем
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Софья
Нас забрали из отеля первыми в 4:20 утра и целый частзанял только сбор остальных туристов по отелям, причем маршрут сбора был осень странный, нас вполне можно было забрать попозже, так
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как автобус потом проезжал опять мимо нашего отеля. К гиду вопросов нет - хорошо знает тему, рассказ интересный, хорошо говорил по русски. Но программа для одного дня слишком насыщенная, из-за этого на каждой локации давали слишком мало свободного времени - по 20 минут, этого хватало только сделать пару кадров и вернуться в автобус. Предлагают экскурсию на банановый остров и в долину цариц за 10 долларов каждая, если не хочешь - просто сидишь в автобусе полтора часа, ждешь тех, кто поехал. В долине цариц делать абсолютно нечего - 3 одинаковые гробницы с расписанными стенами, пожалели, что взяли. Также на обед дают всего полчаса, приходилось доедать в спешке. К концу мы очень устали, уже не было сил даже фотографироваться. Мы заплатили 75 долларов, а от других туристов узнали, что они взяли эту экскурсию на другом сайте на 20 долларов дешевле.

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И
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так и через WhatsApp. Все вопросы решались оперативно! Сама экскурсия началась в 5 утра, так
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как мы жили в районе макади бэй, за нами отдельно приехал трансфер и довез до автобуса. Автобус был полностью забит туристами, все русскоговорящие, ни одного свободного места. Через пол часа пути, автобус сломался. Мы потеряли 1-1,5 часа в ожидании другого, из-за чего вся последующая экскурсия прошла в очень быстром режиме. Большую часть информации гид давал в автобусе. Гид - очень классный! Отвечал на все вопросы со знанием дела, рассказывал всё очень интересно. На каждом месте на свободную прогулку нам давалось от 10 до 20 минут, что очень мало. Не хватало времени на поблуждать, посмотреть закоулки. Автобус был комфортабельный! Почти на каждом месте было много человек, которые выпрашивали деньги, нужно к этому быть морально готовыми. Также большая часть туалетов на пути следования были платными. +были доп экскурсии за отдельную плату(Долина царей и банановый остров). Кто не хотел идти - ждали в автобусе. Ресторан, в который нас привезли был довольно отталкивающий на вид, но кормили при этом вкусно, напитки все платные за 1 доллар, очень грязный туалет. В целом поездка понравилась! Экскурсия и места действительно очень интересные и перекрывали все минусы!

Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
Отдыхали в январе 2025 года, заказали экскурсию на данном сайте. Переписывались с Каримом как здесь, так
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Р
Добрый вечер!
Ездил с Каримом вчера на экскурсию « Луксор и Дендера» и нам очень понравилось! Большая заслуга в этом нашего замечательного экскурсовода Ахмеда! Это мы поняли когда на другой экскурсии
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нам достался плохо говорящий гид! Ахмед говорил много и качественно, прошли много объектов и все успели, потом прекрасно отдохнули на лодке по пути к банановому острову и обратно! Нас угостили вкусными фруктами (бананы, инжир, манго, гуава). Ахмед сразу говорил нам о наших планах, когда мы слушаем его, а когда мы можем погулять сами и фотографироваться!
Большое спасибо Карим!!!

Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
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А
Дорога в целом нормальная, хороший автобус, поспать можно. Исторической информации не совсем хватило. На каждом месте с гидом проводили 10-15 минут, он очень быстро все рассказывал, не всегда дожидаясь всех
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участников данного мероприятия (около 50 человек).
И давал около!получаса! На самостоятельный осмотр объекта (на фотки короче говоря). В целом, для тех, кто действительно едет пофоткаться и просто поглазеть - экскурсия супер. Для тех, кто все же хочет побольше полезной информации и пищи для размышления - точно не советую. Пожалели, что не взяли индивидуальную экскурсию.

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E
Недавно вернулись с индивидуальной экскурсии в Луксор и Дендера, и впечатления просто потрясающие!
Наш гид Waled отлично говорил по-русски, поэтому не возникло никаких трудностей с пониманием, плюс ко всему очень интересно
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рассказывал и приятно было общаться и задавать интересующие вопросы. Мы узнали интересные подробности из истории о древнеегипетской культуре, жизни на берегах Нила и традициях местных жителей. Мы посетили знаменитую Долину Царей, где смогли заглянуть в усыпальницы фараонов — невероятно красиво и атмосферно. Храм царицы Хатшепсут поразил своей архитектурой и историей, а храмы в Дендере с великолепными барельефами оставили незабываемые впечатления, сегодня весь день пересматриваю сделанные фото и видео из экскурсии. Было ощущение, что мы перенеслись в древние времена!
Поездка получилась очень комфортной, а знания и харизма Waled сделали её ещё более увлекательной. Рекомендуем всем не думать, а выбирать именно эту экскурсию, особенно для тех, кто хочет не просто увидеть Египет, но и глубже понять его историю, и ехать в комфорте на легковом автомобиле со знающим дороги водителем.

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