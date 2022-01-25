во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.
После мы переедем в Луксор. Здесь, помимо обеда в формате шведского стола и катания на лодке по великой реке Нил, вас ждут:
В конце экскурсии по желанию за доплату вы можете отправиться на Банановый остров и полюбоваться рощей из бананов и зарослями сахарного тростника.
Кроме того, во время экскурсии вы также посетите алебастровую фабрику, где можно приобрести любопытные сувениры.