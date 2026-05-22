во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Это будет длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите величественный храм богини Хатхор в Дендере, а в Луксоре — прикоснетесь к тайнам Города живых и Города мертвых. Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Храм богини Хатхор в Дендере

Эту могущественную богиню, дочь солнечного божества, особо почитали женщины. Вы оцените удивительную архитектуру комплекса и приглядитесь к росписям и барельефам, а в одном из святилищ сможете увидеть знаменитый зодиакальный календарь, где, как считается, указаны переломные моменты в истории человечества.

Исторические памятники Луксора

После мы переедем в Луксор. Здесь, помимо обеда в формате шведского стола и катания на лодке по великой реке Нил, вас ждут:

Город Живых . Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет. Прогуляетесь вдоль Священного озера и встретите статую жука-скарабея.

. Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет. Прогуляетесь вдоль Священного озера и встретите статую жука-скарабея. Город Мёртвых. Перед вами предстанут Колоссы Мемнона — статуи высотой в 20 метров и весом в 700 тонн. А затем в знаменитом скальном комплексе Хатшепсут вы приглядитесь к красочным изображениям со сценами из жизни этой царицы — уже одно это место заслуживает того, чтобы отправиться в Луксор.

Кроме того, во время экскурсии вы также посетите алебастровую фабрику, где можно приобрести любопытные сувениры.

В конце экскурсии по желанию за доплату вы можете отправиться в Долину Цариц или на Банановый остров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 35 человек

Время начала зависит от места, где находится ваш отель, и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования экскурсии

Что входит в стоимость, а что — нет