Музей находится буквально в 2 км от пирамид, он представляет собой четвертую Египтскую пирамиду на плато гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Самый большой культурный комплекс 21 века.

Описание экскурсии Что вас ждёт Большой Египтский музей (Gem) – хранилище Египетской цивилизации, подарок Египта миру. Музей находится в 2 км. от пирамид Гизы, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато Гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до греко-римского периода. В музее есть 12 залов, в главном зале выставлена 83- тонная статуя рамзеса второго возрастом 3250 лет. На строительство музея потратили больше 1,5 млрда долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века, который строили в течение 20 лет. Самый большой музей в мире, территория музея около 500 тыс кв метров. Экспозиция построена по хронологическому принципу и включает в себя блоки из крупных знаковых памятников вокруг которых размещено большое количество памятников меньше величины и значимости. Главные темы экспозиции, помимо основных вех Египетской цивилизации, Египетское общество, институт царской власти, религия древнего Египта и погребальный ритуал с акцентом на культ Осириса. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища, бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, на конец-то музей открыт для публики. Открытие GEM - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей. Важная информация: Проводит экскурсию один русскоговорящих гидов в моем коллективе. рассказываем в музее 2 -3 часа. потом даём свободнре время сколько,столько хотите.

