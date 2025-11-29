Музей находится буквально в 2 км от пирамид, он представляет собой четвертую Египтскую пирамиду на плато гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Самый большой культурный комплекс 21 века.
Описание экскурсииЧто вас ждёт Большой Египтский музей (Gem) – хранилище Египетской цивилизации, подарок Египта миру. Музей находится в 2 км. от пирамид Гизы, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато Гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Экспозиция этого музея охватывает период в 7000 лет, от додинастического периода до греко-римского периода. В музее есть 12 залов, в главном зале выставлена 83- тонная статуя рамзеса второго возрастом 3250 лет. На строительство музея потратили больше 1,5 млрда долларов. Самый большой культурный комплекс 21 века, который строили в течение 20 лет. Самый большой музей в мире, территория музея около 500 тыс кв метров. Экспозиция построена по хронологическому принципу и включает в себя блоки из крупных знаковых памятников вокруг которых размещено большое количество памятников меньше величины и значимости. Главные темы экспозиции, помимо основных вех Египетской цивилизации, Египетское общество, институт царской власти, религия древнего Египта и погребальный ритуал с акцентом на культ Осириса. В музее около 100 тыс экспонатов включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища, бесценная коллекция юного фараона - от статуй до саркофагов и мумий. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, на конец-то музей открыт для публики. Открытие GEM - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей. Важная информация: Проводит экскурсию один русскоговорящих гидов в моем коллективе. рассказываем в музее 2 -3 часа. потом даём свободнре время сколько,столько хотите.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гранд музей
- Сокровища Тутанхамона
- Аллей фараонов
- 12 залов музея
- Статуя Рамзеса
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей - 31$ взрослый, 16$ детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: После экскурсии довезем вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Проводит экскурсию один русскоговорящих гидов в моем коллективе
- Рассказываем в музее 2 - 3 часа. потом даём свободнре время сколько, столько хотите
