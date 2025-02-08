Археология раскрывает тайны Древнего Египта, и эта экскурсия позволяет вам увидеть величайшие достижения древней цивилизации. Включает посещение Большого Египетского музея, где представлена обширная коллекция артефактов, и плато Гизы с его величественными пирамидами и Сфинксом. Гид-египтолог расскажет о каждом экспонате и истории пирамид. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Египта, ощутить атмосферу древности и насладиться великолепием архитектуры

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Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг:

9:00 — встреча с гидом на ресепшене вашего отеля

9:40 — приезд в Гизу, посещение плато, на котором расположены главные достопримечательности Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой сфинкс

12:00 — отправление в новый большой музей GEM (Grand Egyptian Museum). Экскурсия с гидом, потом свободное время в музее. Вы сможете самостоятельно погулять среди 100000 шедевров (среди них — предметы Тутанхамона и 83-тонная статуя Рамзеса), а также пообедать

15:00 — отправление в отель

С вами будет русскоязычный гид-египтолог, который расскажет о пирамидах и экспонатах музея.

Организационные детали