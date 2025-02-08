Археология раскрывает тайны Древнего Египта, и эта экскурсия позволяет вам увидеть величайшие достижения древней цивилизации.
Включает посещение Большого Египетского музея, где представлена обширная коллекция артефактов, и плато Гизы с его величественными пирамидами и Сфинксом. Гид-египтолог расскажет о каждом экспонате и истории пирамид.
Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Египта, ощутить атмосферу древности и насладиться великолепием архитектуры
Включает посещение Большого Египетского музея, где представлена обширная коллекция артефактов, и плато Гизы с его величественными пирамидами и Сфинксом. Гид-египтолог расскажет о каждом экспонате и истории пирамид.
Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Египта, ощутить атмосферу древности и насладиться великолепием архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальная коллекция артефактов
- 🗿 Величественные пирамиды Гизы
- 📚 Экскурсия с гидом-египтологом
- 🚐 Удобный трансфер из отеля
- 🌍 Погружение в историю Древнего Египта
Что можно увидеть
- Большой Египетский музей
- Пирамиды Хеопса
- Пирамиды Хефрена
- Пирамиды Микерина
- Большой сфинкс
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг:
9:00 — встреча с гидом на ресепшене вашего отеля
9:40 — приезд в Гизу, посещение плато, на котором расположены главные достопримечательности Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой сфинкс
12:00 — отправление в новый большой музей GEM (Grand Egyptian Museum). Экскурсия с гидом, потом свободное время в музее. Вы сможете самостоятельно погулять среди 100000 шедевров (среди них — предметы Тутанхамона и 83-тонная статуя Рамзеса), а также пообедать
15:00 — отправление в отель
С вами будет русскоязычный гид-египтолог, который расскажет о пирамидах и экспонатах музея.
Организационные детали
- Мы заберём вас из вашего отеля. Бесплатный трансфер — из центра Каира или Гизы. Если вы за городом, то стоимость трансфера — $20. Либо встретимся уже на месте
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: некрополь в Гизе — $16/чел., Большой Египетский музей (по официальному тарифу музея)
- Экскурсия проводится на минивэне для группы более 4 человек, на легковой машине — для 1–3 человек
- Программа не изнурительная, пирамиды находятся недалеко от музея
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 705 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Valdas
8 фев 2025
Очень интересная экскурсия. Гид Имад на высшем уровне. Спасибо.
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