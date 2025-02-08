Затем отправляйтесь к пирамидам Гизы, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные артефакты в музее
- 🗿 Пирамиды Гизы - чудо света
- 📜 Древние тексты в Саккаре
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨👩👧👦 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Большой Египетский музей
- Пирамиды Гизы
- Пирамида Джосера
- Серапеум Саккары
Описание экскурсии
Большой Египетский музей
Был открыт совсем недавно, 16 октября 2024 года. В главном зале вы увидите статуи великих царей Египта, в том числе Рамзеса II, которой более 3200 лет. А на главное лестнице полюбуетесь саркофагами, колоннами и стелами. После этого мы отправимся на третий этаж, включающий 7000 артефактов, не встречающихся нигде в мире.
Пирамиды Гизы
Величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых есть и одно из «семи чудес света» — пирамида Хеопса. Их использовали в качестве гробниц для фараонов. По желанию вы сможете зайти внутрь. Гид расскажет, кто построил первую пирамиду 4700 лет назад и какие легенды ходят об этих необычных сооружениях.
Саккара
Вы подниметесь на пирамиду Джосера — первое каменное сооружение в Египте. А в пирамиде Унаса познакомитесь с уникальными текстами на древнеегипетском языке. Также мы осмотрим Серапеум Саккары — некрополь с впечатляющими саркофагами — и раскроем его тайну. А после пройдём в музей Имхотепа, где находится множество любопытных артефактов, найденных в Серапеуме.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35)
- Отдельно оплачиваются входные билеты в пирамиды ($14 — взрослые, $8 — дети 6-12 лет) и обед (по желанию)
- Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $27
- Программа может быть изменена по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Мы осмотрели всё самое классное, Мухаммед рекомендовал маме лучшее
Прекрасно провели время, посмотрели все самое лучшее в Каире за 8 часов. Особенно впечатлила Саккара
Мухаммед великолепно владеет русским языком без акцента, а еще замечательно шутит
Встречал прямо в аэропорту, подстроил график и план экскурсии под нас, предложил опцию покататься по Нилу рано утром.
Очень нам помог с оплатой музея - можно