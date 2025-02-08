Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира

Уникальная экскурсия по Каиру: музей с артефактами, пирамиды Гизы и Саккара. История оживает на ваших глазах, оставляя неизгладимые впечатления
Эта индивидуальная экскурсия в Каире предлагает вам возможность увидеть уникальные артефакты в недавно открытом Большом Египетском музее. Вас ждут статуи великих фараонов, саркофаги и мумии.

Затем отправляйтесь к пирамидам Гизы, где
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сможете посетить одно из семи чудес света - пирамиду Хеопса. Завершите день в Саккаре, где подниметесь на пирамиду Джосера и осмотрите Серапеум. Экскурсия включает услуги гида и трансфер, а программа может быть изменена по вашему желанию

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты в музее
  • 🗿 Пирамиды Гизы - чудо света
  • 📜 Древние тексты в Саккаре
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальный подход
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Большой Египетский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Пирамида Джосера
  • Серапеум Саккары

Описание экскурсии

Большой Египетский музей

Был открыт совсем недавно, 16 октября 2024 года. В главном зале вы увидите статуи великих царей Египта, в том числе Рамзеса II, которой более 3200 лет. А на главное лестнице полюбуетесь саркофагами, колоннами и стелами. После этого мы отправимся на третий этаж, включающий 7000 артефактов, не встречающихся нигде в мире.

Пирамиды Гизы

Величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых есть и одно из «семи чудес света» — пирамида Хеопса. Их использовали в качестве гробниц для фараонов. По желанию вы сможете зайти внутрь. Гид расскажет, кто построил первую пирамиду 4700 лет назад и какие легенды ходят об этих необычных сооружениях.

Саккара

Вы подниметесь на пирамиду Джосера — первое каменное сооружение в Египте. А в пирамиде Унаса познакомитесь с уникальными текстами на древнеегипетском языке. Также мы осмотрим Серапеум Саккары — некрополь с впечатляющими саркофагами — и раскроем его тайну. А после пройдём в музей Имхотепа, где находится множество любопытных артефактов, найденных в Серапеуме.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35)
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в пирамиды ($14 — взрослые, $8 — дети 6-12 лет) и обед (по желанию)
  • Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $27
  • Программа может быть изменена по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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2
1
Татяна
8 фев 2025
Спасибо двум Мухаммедам за отдичное время в Каире
Мы осмотрели всё самое классное, Мухаммед рекомендовал маме лучшее
Спасибо двум Мухаммедам за отдичное время в Каире
М
27 янв 2025
Хорошо организованная экскурсия-посетили все, что было запланировано и даже больше (не обошлось и без шоппинга). Огромное впечатление произвел новый музей (обязателен к посещению). Благодаря Мухаммеду сделали много классных фотографий. Спасибо за экскурсию!
Е
26 янв 2025
Большое спасибо за интересную и насыщенную экскурсию! Мухаммед - очень приятный в общении, грамотно и живо подает материал, рассказал и показал на музейных экспонатах основные моменты истории Египта. Новый египетский
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музей впечатлил, ещё далеко не все экспонаты выставлены, но уже достаточно, чтобы провести там целый день. Очень грамотная организация маршрута экскурсии (музей, пирамиды, Саккара). Саккара также произвела огромное впечатление, особенно посещение гробницы с настенными росписями. Также Мухаммед показал все лучшие места для фотографий. Данную экскурсию рекомендую всем, но прежде всего тем, кто хочет узнать и увидеть больше, чем на стандартной экскурсии.

С
9 янв 2025
Провели прекрасный день с гидом Мухаммедом. Отличный рассказчик, знает много интересных историй, быстро реагирует на любые вопросы! В Новом Каирском музее, несмотря на ограниченное время и его невероятные размеры, успел показать нам все самое интересное! Спасибо ему за замечательный день!
T
6 янв 2025
Спасибо Мухаммеду за отлично организованную экскурсию.
Прекрасно провели время, посмотрели все самое лучшее в Каире за 8 часов. Особенно впечатлила Саккара
Мухаммед великолепно владеет русским языком без акцента, а еще замечательно шутит
Спасибо Мухаммеду за отлично организованную экскурсию.
А
5 янв 2025
Все было прекрасно! Большое спасибо Мохаммеду и его помощнику/водителю, замечательные ребята! Прилетали на один день в Каир и увидели все, что хотели, приобщились к древней истории. Все благодаря отличному сопровождению Мохаммедом. Ребенок (9 лет) в восторге. Забрали и отвезли в аэропорт.
V
3 янв 2025
Очень хороший дружелюбный гид с хорошим знанием русского языка. Проводит только индивидуальные туры без больших групп. Ориентирован на слушателей, готов подстраивать экскурсию под интересы и запросы туристов. Хорошо знает древнюю историю Египта. Готов прийти на помощь в общении с местными при решении обыденных вопросов в качестве переводчика
Инна
2 янв 2025
Нас очень понравилась экскурсия. Мохаммед отличный гид, очень эрудированный человек, сразу видно его хорошее образование, неплохой русский язык. Приятно, что не навязываются дополнительные «опции», не стремятся что-то навязчиво продать. Очень опекал нас, когда мы посещали пирамиды Гизы, ни один попрошайка к нам не подошел. Предельно комфортно и познавательно провели день в Каире. Новый большой каирский музей просто огонь! Всем рекомендую!
Нас очень понравилась экскурсия. Мохаммед отличный гид, очень эрудированный человек, сразу видно его хорошее образование, неплохой
Д
30 дек 2024
Очень интересная программа, Мухаммед большой молодец, все рассказывал, все показывал, покупал билеты,отвечал на все вопросы. Мы были в восторге. Спасибо большое!
A
19 дек 2024
Экскурсия была замечательная! Все благодаря Мухамеду!
Встречал прямо в аэропорту, подстроил график и план экскурсии под нас, предложил опцию покататься по Нилу рано утром.
Очень нам помог с оплатой музея - можно
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только картой, помог с покупкой воды, мелочи, пока мы не разменяли деньги.
Он прекрасно разбирается в истории, мы интересуемся историей и перед Вали что у нас будет гид не очень осведомленный, рассказал и про династии, и родственные связи фараонов и отвечал на все вопросы.
В конце довезли до отеля.
Ни одного неудобства
Только супер эмоции
Спасибо
Буду рекомендовать именно Мухамеда!!!

В
11 дек 2024
Были на экскурсии Мухамедом в новом Каирском музее, плюс добавили к экскурсии посещение Цитадели, рынка, старого города. Экскурсия прошла хорошо. Посмотрели основные места, особенно понравилась экскурсия в новом музее, информативно и с душой.
Е
23 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась, приезжали специально на 1 день, чтобы увидеть пирамиды и музей, который открылся только в октябре этого года. Сначала мы приехали утром в музей, народу было еще не
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очень много. Вход стоит 1200 фунтов (примерно 2400 рублей). Оплатить билеты в музей и Гизу можно только картой. Карта UnionPay от ГПБ не работала, за нас везде расплачивался гид, спасибо ему за предусмотрительность. Около кассы есть банкомат, где можно поменять доллары/евро на фунты по единому курсу, что мы и сделали, наличку за билеты отдали гиду. В музее залов много, ходить можно целый день, но наш гид Мухаммед провел нас по самым интересным точкам и рассказал много всего интересного. Дальше мы поехали в Гизу смотреть на пирамиды, сделали много фото, покатались на карете до панорамы. Здесь уже было достаточно много людей. Вход стоит 700 фунтов. Покататься на карете по 10 долларов на каждого, на верблюде также. На карете очень сильно трясет и удовольствия от катания не получаешь, я бы в следующий раз выбрала верблюда)) Но больше всего нам понравилось в Саккаре, мне показалось, что энергетика там сильнее, чем у пирамид в Гизе. Может быть, потому что людей там было все-таки не так много и погружение в историю состоялось. Хотя гид говорил, что есть возможность по нашему желанию поменять Сакарру на прогулку по старому Каиру, например. Мы рады, что всё-таки ничего не поменяли. Обед был в Саккаре в ресторане, нас вкусно накормили, по 10 долларов на каждого + напитки (сок/кола примерно 100 фунтов). Если будем в Каире обязательно выберем для прогулки Мухаммеда!)

Экскурсия очень понравилась, приезжали специально на 1 день, чтобы увидеть пирамиды и музей, который открылся толькоЭкскурсия очень понравилась, приезжали специально на 1 день, чтобы увидеть пирамиды и музей, который открылся толькоЭкскурсия очень понравилась, приезжали специально на 1 день, чтобы увидеть пирамиды и музей, который открылся толькоЭкскурсия очень понравилась, приезжали специально на 1 день, чтобы увидеть пирамиды и музей, который открылся толькоЭкскурсия очень понравилась, приезжали специально на 1 день, чтобы увидеть пирамиды и музей, который открылся только
Э
19 ноя 2024
Были на потрясающей экскурсии в новом национальном музее, на пирамидах и прогулке по Нилу. Мохаммед все подробно, а самое главное понятно и интересно рассказывал. Везде проходили без очередей, или групповых историй, лодка по Нилу была индивидуальная. Отвечал на все дополнительные вопросы. Очень приятный в общении человек. Советую тем, кто первый раз в Каире взять у него экскурсии
Ш
11 ноя 2024
Тур составлен очень грамотно и интересно. Прекрасно подойдет как бывалым так и туристам, кто посещает Египет первый раз. Мухаммед давал много информации про страну, ее обычаи, историю и культуру. Он
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много шутил, рассказывал легенды, что создавало довольно дружелюбную атмосферу. В конце он нас повел попробовать традиционную кухню в маленькое кафе в Саккаре. Было вкусно. А новый музей обязателен к посещению.
В целом очень довольны поездкой и всем рекомендуем.

Тур составлен очень грамотно и интересно. Прекрасно подойдет как бывалым так и туристам, кто посещает ЕгипетТур составлен очень грамотно и интересно. Прекрасно подойдет как бывалым так и туристам, кто посещает ЕгипетТур составлен очень грамотно и интересно. Прекрасно подойдет как бывалым так и туристам, кто посещает ЕгипетТур составлен очень грамотно и интересно. Прекрасно подойдет как бывалым так и туристам, кто посещает Египет

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