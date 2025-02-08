Эта индивидуальная экскурсия в Каире предлагает вам возможность увидеть уникальные артефакты в недавно открытом Большом Египетском музее. Вас ждут статуи великих фараонов, саркофаги и мумии.Затем отправляйтесь к пирамидам Гизы, где

сможете посетить одно из семи чудес света - пирамиду Хеопса. Завершите день в Саккаре, где подниметесь на пирамиду Джосера и осмотрите Серапеум. Экскурсия включает услуги гида и трансфер, а программа может быть изменена по вашему желанию

Описание экскурсии

Большой Египетский музей

Был открыт совсем недавно, 16 октября 2024 года. В главном зале вы увидите статуи великих царей Египта, в том числе Рамзеса II, которой более 3200 лет. А на главное лестнице полюбуетесь саркофагами, колоннами и стелами. После этого мы отправимся на третий этаж, включающий 7000 артефактов, не встречающихся нигде в мире.

Пирамиды Гизы

Величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых есть и одно из «семи чудес света» — пирамида Хеопса. Их использовали в качестве гробниц для фараонов. По желанию вы сможете зайти внутрь. Гид расскажет, кто построил первую пирамиду 4700 лет назад и какие легенды ходят об этих необычных сооружениях.

Саккара

Вы подниметесь на пирамиду Джосера — первое каменное сооружение в Египте. А в пирамиде Унаса познакомитесь с уникальными текстами на древнеегипетском языке. Также мы осмотрим Серапеум Саккары — некрополь с впечатляющими саркофагами — и раскроем его тайну. А после пройдём в музей Имхотепа, где находится множество любопытных артефактов, найденных в Серапеуме.

Организационные детали