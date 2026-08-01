Пирамиды Гизы и Египетский музей — must-see для путешественников. С них обычно начинается знакомство с Каиром и окрестностями. В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.

Описание экскурсии

Большой Египетский музей

Мы посетим крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте: в нём находится более 150 тысяч экспонатов. Я покажу вам самые значимые из них: золотую маску Тутанхамона, древние манускрипты, каменные саркофаги, мумии, предметы быта и украшения. Помогу вам погрузиться в древнеегипетскую цивилизацию и раскрыть её секреты.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите три великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Я расскажу, как и для чего они строились, есть ли у них аналоги в мире, что позволило им дойти до наших дней и сколько ещё они простоят. А также вы рассмотрите знаменитого Большого сфинкса — стража с телом льва и головой фараона. Я поделюсь связанными с ним легендами и удивительными историями.

Организационные детали