Мои заказы

Большой Египетский музей и пирамиды Гизы

Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Пирамиды Гизы и Египетский музей — must-see для путешественников. С них обычно начинается знакомство с Каиром и окрестностями.

В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.
4.9
17 отзывов
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы

Описание экскурсии

Большой Египетский музей

Мы посетим крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте: в нём находится более 150 тысяч экспонатов. Я покажу вам самые значимые из них: золотую маску Тутанхамона, древние манускрипты, каменные саркофаги, мумии, предметы быта и украшения. Помогу вам погрузиться в древнеегипетскую цивилизацию и раскрыть её секреты.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите три великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Я расскажу, как и для чего они строились, есть ли у них аналоги в мире, что позволило им дойти до наших дней и сколько ещё они простоят. А также вы рассмотрите знаменитого Большого сфинкса — стража с телом льва и головой фараона. Я поделюсь связанными с ним легендами и удивительными историями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён комфортабельный транспорт на 3 участников
  • Для группы от 4 человек доплата за транспорт — $35 за всех
  • Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $40
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — пирамиды — $14 взрослые, $7 дети 6-12 лет
    — музей — $33 взрослые, $18 дети 6-12 лет
  • Пирамиды мы осматриваем снаружи, билеты внутрь — $30 с чел.
  • Прогулку можно дополнить обедом (без напитков) — $15 за чел. Уточняйте подробности у гида в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самар
Самар — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 112 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Самар, я египтянка и профессиональный гид в Каире. С радостью стану вашим проводником по египетской столице и её окрестностям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
1
2
1
N
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям родной страны. Рассказывает интересно, увлекательно, у нас была разновозрастная группа, скучно не было никому. Все было прекрасно организовано, мы отлично провели день. Новый музей, конечно, невероятен 🌸🙏
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Было очень интересно и познавательно взрослым и детям. Было очень комфортно.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.+2
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Большое спасибо, Самар за увлекательную экскурсию! Посетили пирамиды и Гранд музей, прогулялись по Каиру, посетили старый Каир, Было очень интересно по содержанию, легко, доступно, не перегружено по информации. Нам с
читать дальшеуменьшить

Самар очень повезло, в ее лице мы встретили человека, кореного жителя Египта, глубоко любящего свою родину, трепетно относящаяся к истории, культуре своей страны! Самар очень расположена к общению, была открыта, дружелюбна. Меня восхитил ее самоотверженный труд в овладении несолькими языками. Очень здорово говорит на русском! Будущим путешественникам Египта, очень рекомендуем Самар как гида, с которым будет комфортно, безопасно, не скучно, легко и очень познавательно!

Вам был полезен этот отзыв?
Vladislav
Отличный день, Изначально оперативно встретил водитель в аэропорту с онлайн поддержкой от гида.
Приехали в Национальный музей достаточно рано, из-за чего нас провезли по центру Каира и показали достопримечательности.
Затем у музея
читать дальшеуменьшить

нас встретил наш гид - Ихаб и провел великолепную экскурсию, рассказав много исторической информации.
Далее нас завезли в музей папируса, где достаточно быстро узнали о его изготовления, и затем проследовали на обед, который был включен в программу.
Набравшись сил, мы отправились к пирамидам, где нас провезли со всех сторон, рассказав их истории, и где нам помогли сделать классные фотографии с лучших ракурсов.
В заключении заехали в магазин масел, где было много чего интересующего, и потом отвезли на заселения в отель.
Параллельно все это организовывать помогал наш второй гид - Самар.
Резюмируя, очень советую данную экскурсию, все прошло просто замечательно от планирования до реализации.
Вдобавок нам посоветовали провести круиз по Нилу, что мы и сделали, но это уже в другом посте!

Отличный день, Изначально оперативно встретил водитель в аэропорту с онлайн поддержкой от гида.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия!
Было весело, отлично организовано!
Забрали от отеля, вернули в отель.
Веселая гид, интересно рассказывала!
А новый музей просто бомба:)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Самар, спасибо огромное за хорошую экскурсию!
Посетили знаковые места - Пирамиды Гизы и новый Гранд музей.
Все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Большой Египетский музей и пирамиды Гизы»

Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $153 за всё до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
На машине
7 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $136 за всё до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
На машине
5.5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $150 за всё до 6 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
На машине
7 часов
-
35%
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
Увидеть главное, узнать о самом важном
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $147$226 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $220 за экскурсию