Пирамиды Гизы и Египетский музей — must-see для путешественников. С них обычно начинается знакомство с Каиром и окрестностями.
В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.
В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.
Описание экскурсии
Большой Египетский музей
Мы посетим крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте: в нём находится более 150 тысяч экспонатов. Я покажу вам самые значимые из них: золотую маску Тутанхамона, древние манускрипты, каменные саркофаги, мумии, предметы быта и украшения. Помогу вам погрузиться в древнеегипетскую цивилизацию и раскрыть её секреты.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
Вы увидите три великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Я расскажу, как и для чего они строились, есть ли у них аналоги в мире, что позволило им дойти до наших дней и сколько ещё они простоят. А также вы рассмотрите знаменитого Большого сфинкса — стража с телом льва и головой фараона. Я поделюсь связанными с ним легендами и удивительными историями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён комфортабельный транспорт на 3 участников
- Для группы от 4 человек доплата за транспорт — $35 за всех
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $40
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— пирамиды — $14 взрослые, $7 дети 6-12 лет
— музей — $33 взрослые, $18 дети 6-12 лет
- Пирамиды мы осматриваем снаружи, билеты внутрь — $30 с чел.
- Прогулку можно дополнить обедом (без напитков) — $15 за чел. Уточняйте подробности у гида в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самар — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 112 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Самар, я египтянка и профессиональный гид в Каире. С радостью стану вашим проводником по египетской столице и её окрестностям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Самар очень приятная девушка с большим багажом знаний и очень трепетно относящаяся к культуре и традициям родной страны. Рассказывает интересно, увлекательно, у нас была разновозрастная группа, скучно не было никому. Все было прекрасно организовано, мы отлично провели день. Новый музей, конечно, невероятен 🌸🙏
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Е
Оргомное спасибо Самер, что организовала замечательную экскурсию по пирамидам и музею для нашей большой компании с детьми.
Было очень интересно и познавательно взрослым и детям. Было очень комфортно.
Было очень интересно и познавательно взрослым и детям. Было очень комфортно.
+2
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Н
Большое спасибо, Самар за увлекательную экскурсию! Посетили пирамиды и Гранд музей, прогулялись по Каиру, посетили старый Каир, Было очень интересно по содержанию, легко, доступно, не перегружено по информации. Нам с
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Отличный день, Изначально оперативно встретил водитель в аэропорту с онлайн поддержкой от гида.
Приехали в Национальный музей достаточно рано, из-за чего нас провезли по центру Каира и показали достопримечательности.
Затем у музея
Приехали в Национальный музей достаточно рано, из-за чего нас провезли по центру Каира и показали достопримечательности.
Затем у музея
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А
Отличная экскурсия!
Было весело, отлично организовано!
Забрали от отеля, вернули в отель.
Веселая гид, интересно рассказывала!
А новый музей просто бомба:)
Было весело, отлично организовано!
Забрали от отеля, вернули в отель.
Веселая гид, интересно рассказывала!
А новый музей просто бомба:)
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Е
Самар, спасибо огромное за хорошую экскурсию!
Посетили знаковые места - Пирамиды Гизы и новый Гранд музей.
Все очень понравилось
Посетили знаковые места - Пирамиды Гизы и новый Гранд музей.
Все очень понравилось
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Входит в следующие категории Каира
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