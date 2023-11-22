2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире

Посетить известные на весь мир пирамиды и рассмотреть артефакты Древнего Египта в историческом музее

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пирамиды Гизы и Национальный музей — must see для путешественников. С них обычно начинается знакомство с Каиром и окрестностями.

В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт Национальный музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Ближайшие даты:
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите три великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Я расскажу, как и для чего они строились, есть ли у них аналоги в мире, что позволило им дойти до наших дней и сколько ещё они простоят. А также вы рассмотрите знаменитого Большого сфинкса — стража с телом льва и головой фараона. Я поделюсь связанными с ним легендами и удивительными историями.

Национальный музей в Каире

Мы посетим крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте: в нём находится более 150 тысяч экспонатов. Я покажу вам самые значимые из них: золотую маску Тутанхамона, древние манускрипты, каменные саркофаги, мумии, предметы быта и украшения. Помогу вам погрузиться в древнеегипетскую цивилизацию и раскрыть её секреты.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: комфортабельный транспорт (автомобиль или микроавтобус), входные билеты, обед в середине экскурсии
  • Напитки в кафе оплачиваются дополнительно
  • Пирамиды мы осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Пирамиды Гизы
Популярные места
Египетский музей
Музеи
Самое главное
Большой сфинкс
Исторический музей

Похожие туры из Каира

Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день
Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
235188 за всё до 4 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Прикоснуться к древности, исследуя памятники Саккары, Дашура и Мемфиса
По договору с туристом
Завтра
23 ноя
24 ноя
26 ноя
215151 за всё до 10 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
195166 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ