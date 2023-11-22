Посетить известные на весь мир пирамиды и рассмотреть артефакты Древнего Египта в историческом музее
Пирамиды Гизы и Национальный музей — must see для путешественников. С них обычно начинается знакомство с Каиром и окрестностями.
В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт Национальный музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.
В первой половине дня мы отправимся к пирамидам и Большому сфинксу: вы рассмотрите их вблизи и услышите их многовековую историю. А после обеда вас ждёт Национальный музей, где вы сможете оценить находки местных археологов.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
Вы увидите три великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Я расскажу, как и для чего они строились, есть ли у них аналоги в мире, что позволило им дойти до наших дней и сколько ещё они простоят. А также вы рассмотрите знаменитого Большого сфинкса — стража с телом льва и головой фараона. Я поделюсь связанными с ним легендами и удивительными историями.
Национальный музей в Каире
Мы посетим крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте: в нём находится более 150 тысяч экспонатов. Я покажу вам самые значимые из них: золотую маску Тутанхамона, древние манускрипты, каменные саркофаги, мумии, предметы быта и украшения. Помогу вам погрузиться в древнеегипетскую цивилизацию и раскрыть её секреты.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: комфортабельный транспорт (автомобиль или микроавтобус), входные билеты, обед в середине экскурсии
- Напитки в кафе оплачиваются дополнительно
- Пирамиды мы осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самар — ваш гид в Каире
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Самар, я египтянка и профессиональный гид в Каире. С радостью стану вашим проводником по египетской столице и её окрестностям.
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