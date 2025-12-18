Описание экскурсииОткройте для себя тайны природы среди песков и гор. Насладитесь прекрасными природными пейзажами, отправьтесь в сафари на джипах по Западной пустыне Египта, посетите заповедник Белой пустыни и горы Чёрной пустыни, а также полюбуйтесь оазисом посреди пустыни. Проведите ночь в палатке под звёздами в тишине и покое или насладитесь музыкой в тихой атмосфере
Поездка длится одну ночь и два дня. Утром выезжаем из Каира на машине к оазисам. После обеда пересаживаемся на джип. Ночуем в пустыне и возвращаемся на следующий день после восхода солнца. Прибываем в Каир к 14:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Каира в пустыню и обратно. Ужин и завтрак. Вода
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: В отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
