Что вас ожидает

Сюрреалистические ландшафты

Из Каира мы отправимся на автобусе в оазис Бахария — зеленый уголок с пальмовыми рощами и глинобитными домами. Здесь нас будут ждать полноприводные внедорожники, на которых мы поедем покорять пустыню. И не просто пустыню, а настоящий биологический музей под открытым небом! Вы увидите Хрустальную гору из сверкающего кварцевого кристалла, серные источники, гигантские карстовые фигуры в Белой пустыне и покрытый лавой песок в Черной пустыне.

Ночь в пустыне

Встретив закат, мы разобьем лагерь в тихой и безопасной части пустыни. Приготовим на огне вкусный ужин, попьем бедуинский чай и поговорим по душам на любые темы. А затем отправимся спать до восхода солнца — в окружении бескрайних песков и ярких звезд на небе. Позавтракав в кемпинге, завершим исследование Белой пустыни и поедем обратно в Каир, вдохновленные фантастическими пейзажами и новым необычным опытом.

Организационные детали

В стоимость все включено: билеты на автобус из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на индивидуальном внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту, ночевка в пустыне, билеты в заповедник.