Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!

Джип-сафари, ночевка в пустыне, природные заповедники и фантастические пейзажи

Что вы представляете себе при слове «пустыня»? Скорее всего, бескрайние пески.

Наше путешествие по Египту развеет этот стереотип! Вы увидите причудливые карстовые фигуры в виде животных и грибов, серные источники, деревни бедуинов и зеленые оазисы.

А чтобы прочувствовать мир пустыни изнутри, переночуете в кемпинге, наслаждаясь волшебной природой и звенящей тишиной.
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!

Что вас ожидает

Сюрреалистические ландшафты

Из Каира мы отправимся на автобусе в оазис Бахария — зеленый уголок с пальмовыми рощами и глинобитными домами. Здесь нас будут ждать полноприводные внедорожники, на которых мы поедем покорять пустыню. И не просто пустыню, а настоящий биологический музей под открытым небом! Вы увидите Хрустальную гору из сверкающего кварцевого кристалла, серные источники, гигантские карстовые фигуры в Белой пустыне и покрытый лавой песок в Черной пустыне.

Ночь в пустыне

Встретив закат, мы разобьем лагерь в тихой и безопасной части пустыни. Приготовим на огне вкусный ужин, попьем бедуинский чай и поговорим по душам на любые темы. А затем отправимся спать до восхода солнца — в окружении бескрайних песков и ярких звезд на небе. Позавтракав в кемпинге, завершим исследование Белой пустыни и поедем обратно в Каир, вдохновленные фантастическими пейзажами и новым необычным опытом.

Организационные детали

В стоимость все включено: билеты на автобус из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на индивидуальном внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту, ночевка в пустыне, билеты в заповедник.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мухаммед
Мухаммед
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
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