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Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня

Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Представьте, как вы покидаете шумный Каир и оказываетесь в мире, где природа создала уникальные скульптуры из песка и камня.

Вас ждут Хрустальная гора, загадочные карстовые формации в Белой пустыне, серные источники
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и ночь под бескрайним звездным небом. Все это включено в стоимость: трансфер из Каира, джип-сафари, питание и ночевка в пустыне. Приключение, которое изменит ваше представление о пустыне и оставит неизгладимые впечатления

4.9
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные ландшафты Белой и Черной пустыни
  • 🚙 Индивидуальное джип-сафари на Land Cruiser
  • 🏕 Ночевка в пустыне под звездами
  • 🌴 Посещение оазиса Бахария
  • 🦅 Возможность увидеть редкие природные объекты
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня

Что можно увидеть

  • Хрустальная гора
  • Белая пустыня
  • Черная пустыня
  • Серные источники

Описание экскурсии

Сюрреалистические ландшафты

Из Каира мы отправимся на автобусе в оазис Бахария — зеленый уголок с пальмовыми рощами и глинобитными домами. Здесь нас будут ждать полноприводные внедорожники, на которых мы поедем покорять пустыню. И не просто пустыню, а настоящий биологический музей под открытым небом! Вы увидите Хрустальную гору из сверкающего кварцевого кристалла, серные источники, гигантские карстовые фигуры в Белой пустыне и покрытый лавой песок в Черной пустыне.

Ночь в пустыне

Встретив закат, мы разобьем лагерь в тихой и безопасной части пустыни. Приготовим на огне вкусный ужин, попьем бедуинский чай и поговорим по душам на любые темы. А затем отправимся спать до восхода солнца — в окружении бескрайних песков и ярких звезд на небе. Позавтракав в кемпинге, завершим исследование Белой пустыни и поедем обратно в Каир, вдохновленные фантастическими пейзажами и новым необычным опытом.

Организационные детали

В стоимость все включено: билеты на автобус из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на индивидуальном внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту, ночевка в пустыне, билеты в заповедник.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Где место нахождения туристов в Каире или из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
От всей души хотим поблагодарить Мухаммеда за организацию всех наших экскурсий!
у него замечательно подобранная команда гидов и водителей на хороших и чистых авто. Все вежливые, внимательные и что самое главное
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пунктуальные! плюс чувствуешь себя в безопасности и комфорте, что немаловажно в путешествии.

Начну с пустыни: дорога до пустыни прошла комфортно, 350 км по хорошей дороге, с остановкой, далее нас ждал колоритный обед в доме нашего водителя-проводника, далее пересели в джип и началось наше приключение, водитель очень аккуратный, виды потрясающие, катание на досках по песку -детский восторг, простая и вкусная еда, посиделки у костра, водитель очень старался и всячески нас развлекал, и песнями, и шутками и всегда предлагал фоткать. чай на костре под звездами и ночевка в палатке - впечатления которые будут с нами на долго. Проснуться с рассветом, а тут сразу такой простой, но вкусный завтрак последи пустыни, кайф! еще так получилось, что с нами в поездке был братик водителя,Ахмед, ему 9 лет, так нас поразил этот мальчишка, и стол накрывал, и палатки собирал, ни минуты не сидел на месте, все время был в работе и очень старался!
однозначно стоит поехать, да запастись терпением на дорогу туда-обратно, ну и обязательно теплыми вещами!
все остальное сделает команда Мухаммеда!

еще Мухаммед организовал для нас:
1. Фаст трак в аэропорту Каира и трансфер в Гизу: четко, быстро прошли весь контроль, очень удобно, чтобы не мучаться после долгого перелета 2. Пирамиды Саккары и Гизы- проводил лично, благодарим за организацию, комфорт, интересные рассказы, четкий тайминг. А еще Мухаммед знает все удачные ракурсы для фотографий и делает отличные кадры, за что отдельное спасибо.
3. Обзорную экскурсию по Каиру: здесь тоже все четко, по времени, организации, учел наши пожелания, несмотря на плохую погоду и дождь удалось попасть в Город мусорщиков и храм Симеона Сапожника 4. трансфер из аэропорта в Асуане, все вовремя, встретили с табличкой в аэропорте, комфортно на хорошем авто довезли до отеля.
5. водителя и лодки в Асуане: здесь большое спасибо, четкий водитель, который в том числе помог сопроводить нас в храм Исиды на острове, так как там есть нюанс с лодками, которые тебя оставляют на острове и нужно договариваться с местными чтобы вернулись за тобой обратно (эти лодочники часто обманывают), все сделал за нас, так еще и походил по острову, показал где лучшие места для фотографий. ну и была лодка только для нас для прогулки по Нилу и посещения Нубийской деревни.
6. авто по маршруту Асуан-Луксор, с заездом в храмы Ком-Омбо, Эдфу и Эсну: здесь снова все четко и вовремя, обращаю внимание путешественников, что дорога сама по себе трудная, через населенные пункты, местами без асфальта, с активным движением, (выехали в 7-30, с учетом заездов и посещения каждого храма в среднем по часу в Луксор приехали в 16-30) поэтому очень важно чтобы был аккуратный и надежный водитель(в Асуане куча местных предлагает свои услуги, но на такой маршрут ни за что бы не решилась без обращения к проверенному гиду)
7. трансфер в Луксоре: опять-таки все вовремя и безопасно, в Луксоре сплошная местная мафия, ужасные приставалы, которые разводят на деньги, поэтому лучше организованный трансфер, где заранее понятные условия.

в общем смело обращайтесь к Мухаммеду, чтобы получить положительные эмоции от вашего путешествия.

Марина и Алексей

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А
Пустыня потрясающая! Если вы любите природу, то вам сюда!

Про организацию. Нас забрали из отеля вовремя. Был водитель и русскоговорящий сопровождающий. Не то, чтобы он сильно много нам рассказывал, но на
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вопросы отвечал. Это не будет поездка с исторической справкой, цель у экскурсии другая.
Далее перед въездом в пустыню вы меняете машину и водителя, который становится вам и поваром, и музыкантом, и певцом на эти сутки. (гид также остается с вами. Нам повезло и ночью было около +13. Вам выдадут спальники и одеяла. Но обязательно берите теплую одежду на вечер и для сна.

В целом к организации вопросов нет. Кроме 2 нюансов:
1. На всем пути следования водители не включали кондиционеры. В обеих машинах. Хотя мы даже просили, но вместо этого в нас просто подул вентилятор с теплым потоком. И если утром это еще терпимо, то часам к 10 становится жарко. Позаботьтесь о туристах, мы не привыкли к таким температурам.
2. Машина для пустыни довольно старая. В отличии от других, наш водитель не мог проехать к некоторым местам и мы шли пешком. Очевидно у других туристов машинки были поновее.

В целом это не испортило впечатления. Но раз уж цена у всех одна, то и комфорт должен быть одинаковый.
Места потрясающие. Спасибо за экскурсию!

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Н
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по причине возможности окунуться реально в дикие места без цивилизации. Муххамед организовал все четко и
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было очень интересно, его водитель показал самые интересные места. Согласен с другими отзывами, даже согласен с тем что не было биотуалета (во всех пустынях стоит за каждой дюной, а тут нет), не было горячей воды, хорошего интернета и махрового полотенца. Если вы без этого не можете, эта экскурсия не для вас, если вы настоящий путешественник и любите дикую природу, вам понравиться). Рекомендую и экскурсию, и Муххамеда, как гида и по другим экскурсиям.

Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по+2
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
Выбор этой экскурсии был по причине её эксклюзивности, мало кто предлагал аналогичные, а так же по
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И
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего путешествия и даже при вылете из Каира. Заказывали 2 экскурсии на 3 дня (белая
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пустыня и пирамиды).
Трансфер организован вовремя, машина комфортная. Никаких «сувенирных» остановок, защищал нас от приставаний местных. Мухаммед оперативно отвечал на все наши вопросы. Интересные рассказы, теплая и безопасная атмосфера. Все договоренности были выполнены.

Путешествие в пустыню - это восторг! Космические пейзажи, Млечный Путь, барабаны у костра, магический закат, спокойная тишина. Жаль, что сейчас нельзя ночевать в белой пустыне, остановка на ночь была организована в пустыне рядом.

Благодаря Мухаммеду успели за один день посетить пирамиды Гиза, музей Каира, крепость Саладина, пирамиды в Саккаре. Очень насыщенно, любопытно, содержательно.

Спасибо! Буду рекомендовать друзьям:)

Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
Большое спасибо Мухаммеду за помощь и организацию нашей поездки! Прекрасный ответственный гид. Помогал на протяжении всего
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М
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания, это красиво, насыщенно и оставляет море впечатлений. Однозначно могу рекомендовать экскурсию, при всей насыщенности,
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она остается комфортной в перемещении на джипе и ночевке. Мохамеда могу порекомендовать и как человека способного организовать и провести для вас насыщенный отпуск, всю программу путешествия в Египет. С сервисом так же все прекрасно, гид отлично говорит по-русски и знает, что такое туристический сервис. Все четко, как в аптеке, без сотен заездов в магазины и лавки под видом музеев.

Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
Мохамед лучший гид, который встретился нам в Египте. Экскурсия в пустыню на 150% процентов оправдывает ожидания,
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Ирина
Всем привет!
Заказывали у Мухаммеда экскурсию в Белую и Черную пустыни! с 1 ночевкой.
Оцениваю организацию на 5 баллов! Нам очень понравилось.
Мы ездили семьей. Я, супруг и наша дочка 10 лет. Дочка
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прямо в восторге, даже не взирая на относительно долгую дорогу.
Из Каира нас забрали в 7 утра, прямо из нашего хостела. Забрали без опозданий. Встретили на хорошей машине, отвезли в оазис и там мы пересели на джипы. Всю дорогу от самого Каира с нами был рускоговорящий сопровождающий. Мы замучали его вопросами. Спрашивали не только о Белой и Черной пустыне, но и о Египте, о Каире. Очень было приятно с ним общаться. Очень много узнали для себя нового о стране. Ему отдельный респект и огромное спасибо от нас.
Очень понравился обед у бедуинов. Очень вкусно, получили прямо гастрономическое удовольствие. Хотя вроде и простые блюда, но приготовлены прямо по-домашнему.
Когда пересели на джипы, делали несколько остановок: Черная рустыня, сероводородные источники, Хрустальная гора, Белая пустыня, и конечно же sandbording. Что очень понравилось, так это то, что нигде нас не торопили. Все остановки делались в комфортном для нас режиме. Давали столько времени на осмотр, сколько нам было нужно. Уезжали только тогда, когда мы готовы были двигаться дальше.
Черная пустыня - это уже мир из "Хроник Риддика". Словно мы оказались в другой Вселенной и стали героями нового фантастического фильма.
Сероводородные источники - это что-то необычное для меня. Вода в пустыне! Нужно только суметь ее найти и правильно использовать.
Белая пустыня - восторг и овации. Мы много путешествуем по миру, но такой необычной красоты еще не случалось увидеть. И находится эта красота в относительной близости от нас! То есть не нужно лететь на край земли)) Достаточно просто приехать в Египет.
Очень переживали за ночевку в пустыне, так как мы с ребенком. Но, как выяснилось, переживали зря))) Палаткой обеспечили, теплыми одеялами и спальниками тоже. Даже с запасом)). Накормили вкусным ужином. Даже устроили небольшое вечернее представление. Под вкусный бедуинский чай играли на бубнах, пели песни. Очень атмосферно все получилось. Особое впечатление на меня произвела луна в зените)). Прямо четко над головой.
Было страшно? Нет))) В начале мы конечно же волновались о безопасноти такого трипа)) Но правильно говорят, что при хорошей огранизации поездка проходит гладко. И шансов отравиться в отеле на "все включено" больше, чем попасть в заварушку в пустыне.
Хочу отметить честность организаторов. Они большие молодцы! Получилось так, что за ребенка вернули деньги за вход в национальный парк "Белая пустыня". Просто наш сопровождающий подошел к нам и сказал, что за ребенка деньги за вход в национальный парк не взяли и нам их возвращают. Было неожиданно и приятно. Это я к тому, что можно доверять организаторам. Все честно и с уважением к туристам.
Рассвет и закат в пустыне бомбические просто! Очень яркие впечатления.
Очень понравилась Хрустальная гора. Дочка была в восторге перебирая хрусталики с горы. Они лежат там буквально под ногами. Ну дети же любят камешки)) А как они искрятся и переливаются на солнце!
Особая любовь ребенка - это sandbording. Она готова была бесконечно кататься с дюн)) В ее личном рейтинге это даже круче, чем лыжи и сноуборд.
Утром накормили вкусным и сытным завтраком с горячим чаем.
Мы очень довольны и всем теперь будем рекомендовать поездку именно с Мухаммедом.
Спасибо большое за орагнизацию и осуществление мечты! Это другой Египет, не такой каким привыкли выдеть его туристы из окна отеля 5*. Это другой мир, в котором обязательно нужно побывать!

Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!+2
Всем привет!
Всем привет!
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