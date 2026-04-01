читать дальше уменьшить

прямо в восторге, даже не взирая на относительно долгую дорогу.

Из Каира нас забрали в 7 утра, прямо из нашего хостела. Забрали без опозданий. Встретили на хорошей машине, отвезли в оазис и там мы пересели на джипы. Всю дорогу от самого Каира с нами был рускоговорящий сопровождающий. Мы замучали его вопросами. Спрашивали не только о Белой и Черной пустыне, но и о Египте, о Каире. Очень было приятно с ним общаться. Очень много узнали для себя нового о стране. Ему отдельный респект и огромное спасибо от нас.

Очень понравился обед у бедуинов. Очень вкусно, получили прямо гастрономическое удовольствие. Хотя вроде и простые блюда, но приготовлены прямо по-домашнему.

Когда пересели на джипы, делали несколько остановок: Черная рустыня, сероводородные источники, Хрустальная гора, Белая пустыня, и конечно же sandbording. Что очень понравилось, так это то, что нигде нас не торопили. Все остановки делались в комфортном для нас режиме. Давали столько времени на осмотр, сколько нам было нужно. Уезжали только тогда, когда мы готовы были двигаться дальше.

Черная пустыня - это уже мир из "Хроник Риддика". Словно мы оказались в другой Вселенной и стали героями нового фантастического фильма.

Сероводородные источники - это что-то необычное для меня. Вода в пустыне! Нужно только суметь ее найти и правильно использовать.

Белая пустыня - восторг и овации. Мы много путешествуем по миру, но такой необычной красоты еще не случалось увидеть. И находится эта красота в относительной близости от нас! То есть не нужно лететь на край земли)) Достаточно просто приехать в Египет.

Очень переживали за ночевку в пустыне, так как мы с ребенком. Но, как выяснилось, переживали зря))) Палаткой обеспечили, теплыми одеялами и спальниками тоже. Даже с запасом)). Накормили вкусным ужином. Даже устроили небольшое вечернее представление. Под вкусный бедуинский чай играли на бубнах, пели песни. Очень атмосферно все получилось. Особое впечатление на меня произвела луна в зените)). Прямо четко над головой.

Было страшно? Нет))) В начале мы конечно же волновались о безопасноти такого трипа)) Но правильно говорят, что при хорошей огранизации поездка проходит гладко. И шансов отравиться в отеле на "все включено" больше, чем попасть в заварушку в пустыне.

Хочу отметить честность организаторов. Они большие молодцы! Получилось так, что за ребенка вернули деньги за вход в национальный парк "Белая пустыня". Просто наш сопровождающий подошел к нам и сказал, что за ребенка деньги за вход в национальный парк не взяли и нам их возвращают. Было неожиданно и приятно. Это я к тому, что можно доверять организаторам. Все честно и с уважением к туристам.

Рассвет и закат в пустыне бомбические просто! Очень яркие впечатления.

Очень понравилась Хрустальная гора. Дочка была в восторге перебирая хрусталики с горы. Они лежат там буквально под ногами. Ну дети же любят камешки)) А как они искрятся и переливаются на солнце!

Особая любовь ребенка - это sandbording. Она готова была бесконечно кататься с дюн)) В ее личном рейтинге это даже круче, чем лыжи и сноуборд.

Утром накормили вкусным и сытным завтраком с горячим чаем.

Мы очень довольны и всем теперь будем рекомендовать поездку именно с Мухаммедом.

Спасибо большое за орагнизацию и осуществление мечты! Это другой Египет, не такой каким привыкли выдеть его туристы из окна отеля 5*. Это другой мир, в котором обязательно нужно побывать!