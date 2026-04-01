Вас ждут Хрустальная гора, загадочные карстовые формации в Белой пустыне, серные источники
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные ландшафты Белой и Черной пустыни
- 🚙 Индивидуальное джип-сафари на Land Cruiser
- 🏕 Ночевка в пустыне под звездами
- 🌴 Посещение оазиса Бахария
- 🦅 Возможность увидеть редкие природные объекты
Что можно увидеть
- Хрустальная гора
- Белая пустыня
- Черная пустыня
- Серные источники
Описание экскурсии
Сюрреалистические ландшафты
Из Каира мы отправимся на автобусе в оазис Бахария — зеленый уголок с пальмовыми рощами и глинобитными домами. Здесь нас будут ждать полноприводные внедорожники, на которых мы поедем покорять пустыню. И не просто пустыню, а настоящий биологический музей под открытым небом! Вы увидите Хрустальную гору из сверкающего кварцевого кристалла, серные источники, гигантские карстовые фигуры в Белой пустыне и покрытый лавой песок в Черной пустыне.
Ночь в пустыне
Встретив закат, мы разобьем лагерь в тихой и безопасной части пустыни. Приготовим на огне вкусный ужин, попьем бедуинский чай и поговорим по душам на любые темы. А затем отправимся спать до восхода солнца — в окружении бескрайних песков и ярких звезд на небе. Позавтракав в кемпинге, завершим исследование Белой пустыни и поедем обратно в Каир, вдохновленные фантастическими пейзажами и новым необычным опытом.
Организационные детали
В стоимость все включено: билеты на автобус из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на индивидуальном внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту, ночевка в пустыне, билеты в заповедник.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
у него замечательно подобранная команда гидов и водителей на хороших и чистых авто. Все вежливые, внимательные и что самое главное
Про организацию. Нас забрали из отеля вовремя. Был водитель и русскоговорящий сопровождающий. Не то, чтобы он сильно много нам рассказывал, но на
Заказывали у Мухаммеда экскурсию в Белую и Черную пустыни! с 1 ночевкой.
Оцениваю организацию на 5 баллов! Нам очень понравилось.
Мы ездили семьей. Я, супруг и наша дочка 10 лет. Дочка