Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Пирамиды, гробницы, саркофаги… Каких сокровищ только нет в пустыне Египта! Благодаря уникальным условиям многие из них дошли до нас в прекрасном состоянии. Вы побываете в первой египетской столице, Мемфисе. Оцените древнейшую пирамиду в комплексе Саккара и необычные пирамиды некрополя Дахшур. А наш гид познакомит вас с легендарной цивилизацией и историей Египта.
Сперва отправимся туда, где находится первая в мире пирамида — Джосера (ступенчатая). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.
Дахшур
В другом некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.
Древний мегаполис Мемфис
И конечно, навестим первую столицу Египта. Вы услышите об основании этого города фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером
Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
Мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно
По вашему желанию программа может быть изменена
Возможен трансфер из/до аэропорта, стоимость уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в комплекс Саккара — $12 с человека
Вход в Ступенчатую пирамиду — $8 с человека
Вход в Красную + Изогнутую пирамиды — $6 с человека
Вход в пирамиду Униса — $1 с человека
Обед (по желанию)
Если вас от 3 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — $20 за всех
По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Marina
Дата посещения: 30 апр 2026
Вся экскурсия была очень интересная и познавательная. Нас встретили в аэропорту и повезли в Саккару. Водитель Али вел машину очень аккуратно. Гид Мухамед провел по всем локациям и увлекательно рассказывал о прошлом Египта. Большое спасибо за очень организованную экскурсию.
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Т
Татьяна
Это была просто замечательная экскурсия! Нашим гидом был Петр - он прекрасно говорит по-русски, отлично провел для нас экскурсию, рассказал и объяснил много интересных фактов об истории древнего Египта. Ездили читать дальшеуменьшить
мы очень много: расстояния между локациями была значительными. Нас возили на отличной машине (вместительная, работал кондиционер), водитель был очень вежливый и учтивый, неоднократно предлагал нам воду, что было очень кстати в жаркую погоду. Атмосфера на экскурсии была очень веселая! Обед у нас проходил в отличном ресторане на крыше с видом на пирамиды Гизы - кормили очень вкусно, еды было много!
В общем, экскурсия была отличная, спасибо Петру за интересный рассказ, водителю - за комфортную поездку, а Саиду - за отличную организацию👍
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V
Vladimir
Саккара и Дахшур - древнейшие некрополи, приоткрывшие нам сегодня свои тайны. Я пересилила себя и тоже вошла в одну из пирамид, ура, ибо моя клаустрофобия в Гизе не дала мне читать дальшеуменьшить
такого опыта! Муж с сыном облазили их все, мы с гидом терпеливо их ждали в машине с кондиционером))))) Теперь мы не только наглядно,но и на ощупь знаем, чем отличаются пирамиды. Ступенчатые, изогнутые, из разных материалов и различных фактур. И,конечно,каждая из них пытается повествовать нам свою историю. Пока мама с восторгом бегает с гидом и читает надписи на древнеегипетском, остальные тоже не скучают и смотрят все в свое удовольствие. Потом по дороге в Мемфис муж изъявил желание увидеть,как растет манго и нас завезли на частную плантацию. Посмотрели, закупились, поулыбались местным жителям и довольные поехали дальше. В Мемфисе посмотрели на колосс Рамзеса второго величиной около 10метров (и это без ног) и весом более 100 тонн. Уму непостижимо, как древние Египтяне всё это воссоздали. А еще там стоял алебастровый сфинкс - второй по величине во всем Египте. На этот раз с носом, глазами и бородой. Впечатлились,вдохновились, купили кактусов (на вкус как перезрелые яблоки, но с косточками) и поехали радостно в отель. Кстати,из всей поездки в Каир сын запомнил в основном именно эти пирамиды. Так что экскурсию и экскурсовода советуем однозначно-не пожалели ни разу
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Е
Евгений
Спасибо огромное Мохаммеду за отличную экскурсию! Мохаммед очень профессиональный, начитанный, эрудированный и хорошо говорящий по-русски гид. Провел потрясающую экскурсию по пирамидам Дахшура и Саккара. Оказалось гораздо лучше, атмосфернее и интереснее читать дальшеуменьшить
посещения пирамид гизы- переполненных туристами, а также кричащими охранниками. Здесь же можно спокойно прикоснуться к пирамидам, которые старше пирамиды Хеопса. А в одной из них, ввиду низкого потока туристов, я находился один, что также добавило атмосферы. Мохаммед не только провел экскурсию, но и ответил на все вопросы, которые у нас остались после посещения большого египетского музея и в целом, вышел далеко за круг программы. На обратном пути угостил нас потрясающим манговым соком, который мы до этого не пробовали. Также сразу Мохаммед купил воду для всей группы, и на протяжении экскурсии уточнял, надо ли её докупить.
Также большое спасибо организатору Саиду, который с одной стороны организовал тур и был на связи. Саид также прекрасно говорит по русски. Что также очень позитивно его характеризует- при оплате я забыл, что оставлял аванс на сайте и отдал полную сумму. Саид это отметил и вернул ту сумму, которую я уже оплатил.
Очень доволен и рад, что выбрал именно это приложение на трипстере. Спасибо огромное!
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Юлия
Замечательная экскурсия, наше главное впечатление от Каира! Мы расширили ее и добавили еще пирамиды Гизы и катание на верблюдах. И все успели! Особенно благодарим нашего гида Мохаммеда, он отличный рассказчик, читать дальшеуменьшить
отвечал на все наши вопросы, много всего рассказывал интересного и взрослым, и детям, шутил и был очень приятен и легок в общении. Все было очень четко организовано. Здорово, что Сайд сам предложил нам вписать верблюдов в экскурсию, мы никак не могли понять, куда их добавить, а получилось очень органично. Смело рекомендую этот тур и организатора, с ним вы точно получите ту экскурсию, которая подходит именно вам и увидите Каир с лучшей стороны.
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A
Anastasiia
Экскурсия организована хорошо, удобно, понятно, вся обещанная программа была выполнена. С гидом (Ахмед) было комфортно, все нужные моменты пояснял, помогал, в общении приятный человек. С точки зрения исторической подкованности могло быть лучше, но в целом узнали новое и интересное для себя. Спасибо
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