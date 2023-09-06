Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
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даты
Описание
Что вас ожидает
Саккара
Сперва отправимся туда, где находится первая в мире пирамида — Джосера (ступенчатая). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.
Дахшур
В другом некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.
Древний мегаполис Мемфис
И конечно, навестим первую столицу Египта. Вы услышите об основании этого города фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером
- Мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно
- По вашему желанию программа может быть изменена
- Возможен трансфер из/до аэропорта, стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Ступенчатую пирамиду — 7$ с человека
- Вход в Красную + Изогнутую пирамиды — 4$ с человека
- Вход в пирамиду Униса — 1$ с человека
- Обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Смотрели много предложений и отзывов разных гидов. Данная экскурсия, как мы поняли, новая. По отзывам на его другие экскурсии Саид нас сразу расположил к себе. Хотели именно такую интересную программу, чтобы было полное погружение в историю Древнего Египта и ничего лишнего. Почитали отзывы Саида и решили выбрать именно его. И мы очень этому рады!))
Во-первых, Саид нам все очень подробно рассказал, мы согласовали все интересующие нас детали.
Во-вторых, отдельное спасибо за удобный и безопасный трансфер во время всей экскурсии. Авто чистое, есть кондиционер, что очень важно. Гид и водитель приехали заранее, все четко и организовано.
В-третьих, сама программа, тайминг, очередность посещения объектов подобраны очень грамотно. Были только мы с Саидом и настоящая история кругом! Никаких толп туристов, мы их как-то всегда обходили стороной.
Ни и конечно сам Саид!
Прежде всего хочу отметить, что с ним очень комфортно находится рядом. Саид помогал нам по всем вопросам, по истории Египта, по организации хорошего обеда в Каира, по трансферу и т. д.
Человек очень позитивный, доброжелательный и честный, по-русски говорит и шутит отлично))
Ну и, конечно, он профессиональный гид. Саккара, Гиза и Дахшур - это такие места, в которых обязательно нужен гид. Саид отлично владеет материалом и умеет заинтересовать своих туристов. И это не просто сухой рассказ, а именно увлекательное погружение в историю и культуру.
Итак, мы посетили комплекс Сакара, увидели первую в мире пирамиду Джосера, посетили пирамиду Унаса, потом смотрели Розовую и Изогнутую пирамиды в Дахшуре. После этого увидели прекрасные статуи сфинкса и Рамзеса II в древнем Мемфисе.
Мы очень довольны, что выбрали Саида!