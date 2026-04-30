Пирамиды, гробницы, саркофаги… Каких сокровищ только нет в пустыне Египта! Благодаря уникальным условиям многие из них дошли до нас в прекрасном состоянии. Вы побываете в первой египетской столице, Мемфисе. Оцените древнейшую пирамиду в комплексе Саккара и необычные пирамиды некрополя Дахшур. А наш гид познакомит вас с легендарной цивилизацией и историей Египта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Саккара

Сперва отправимся туда, где находится первая в мире пирамида — Джосера (ступенчатая). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.

Дахшур

В другом некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.

Древний мегаполис Мемфис

И конечно, навестим первую столицу Египта. Вы услышите об основании этого города фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 2022 года с кондиционером

Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан

Мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно

По вашему желанию программа может быть изменена

Возможен трансфер из/до аэропорта, стоимость уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы