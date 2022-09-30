Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы. По пути расскажу об их тайнах, о жизни в Древнем и современном Египте; с радостью отвечу на ваши вопросы.
Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть. Прогулка займет 30 минут: мы пофотографируемся на площадке с видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а потом поедем в пустыню, чтобы проводить закат.
После прогулки можно поужинать в ресторане в Гизе: вы будете сидеть под шатром и пробовать вкуснейшие блюда египетской кухни.