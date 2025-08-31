Вас ждет, пожалуй, самый экзотичный вечер путешествия в Египет! Когда спадет жара, вы отправитесь к легендарным пирамидам Гизы, где подружитесь с верблюдами — они прокатят вас по пустыне. Вы полюбуетесь барханами и заходящим солнцем, сделаете отличные фото. А с меня комфортная организация этого приключения, полное сопровождение и рассказы о прошлом и настоящем нашей страны.

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Описание экскурсии

Яркая прогулка на верблюдах

Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы. По пути расскажу об их тайнах, о жизни в Древнем и современном Египте; с радостью отвечу на ваши вопросы.

Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть. Прогулка займет 30 минут: мы пофотографируемся на площадке с видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а потом поедем в пустыню, чтобы проводить закат.

После прогулки можно поужинать в ресторане в Гизе: вы будете сидеть под шатром и пробовать вкуснейшие блюда египетской кухни.

Организационные детали