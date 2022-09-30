Прогулка к закату на верблюдах

Покататься на «кораблях пустыни» и полюбоваться пирамидами в теплом свете

Вас ждет, пожалуй, самый экзотичный вечер путешествия в Египет! Когда спадет жара, вы отправитесь к легендарным пирамидам Гизы, где подружитесь с верблюдами — они прокатят вас по пустыне. Вы полюбуетесь барханами и заходящим солнцем, сделаете отличные фото.

А с меня комфортная организация этого приключения, полное сопровождение и рассказы о прошлом и настоящем нашей страны.
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Ближайшие даты:
29
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яркая прогулка на верблюдах

Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы. По пути расскажу об их тайнах, о жизни в Древнем и современном Египте; с радостью отвечу на ваши вопросы.

Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть. Прогулка займет 30 минут: мы пофотографируемся на площадке с видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а потом поедем в пустыню, чтобы проводить закат.

После прогулки можно поужинать в ресторане в Гизе: вы будете сидеть под шатром и пробовать вкуснейшие блюда египетской кухни.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером, поездка на верблюдах и вода включены в стоимость
  • Ужин по желанию и оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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