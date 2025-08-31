Вас ждет, пожалуй, самый экзотичный вечер путешествия в Египет! Когда спадет жара, вы отправитесь к легендарным пирамидам Гизы, где подружитесь с верблюдами — они прокатят вас по пустыне. Вы полюбуетесь барханами и заходящим солнцем, сделаете отличные фото.
А с меня комфортная организация этого приключения, полное сопровождение и рассказы о прошлом и настоящем нашей страны.
А с меня комфортная организация этого приключения, полное сопровождение и рассказы о прошлом и настоящем нашей страны.
Описание экскурсии
Яркая прогулка на верблюдах
Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы. По пути расскажу об их тайнах, о жизни в Древнем и современном Египте; с радостью отвечу на ваши вопросы.
Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть. Прогулка займет 30 минут: мы пофотографируемся на площадке с видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а потом поедем в пустыню, чтобы проводить закат.
После прогулки можно поужинать в ресторане в Гизе: вы будете сидеть под шатром и пробовать вкуснейшие блюда египетской кухни.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном минивэне из Каира или Гиза, поездка на верблюдах и вода включены в стоимость
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
- Если вы живёте в Каире, продолжительность экскурсии — 3 часа, если вы в Гизе — 2 часа
- Ужин по желанию и оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 4254 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и удобным из всех на которых мы были на экскурсиях. Верблюды очень спокойные и послушные. Прокатились на верблюдах, сделали много отличных фотографий. Потом Шериф рассказывал исторические факты и альтернативные истории создания и предназначения пирамид. Это было очень интересно и впечатляюще
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Сегодня встретили закат на верблюдах, одни эмоции!
Пока добирались до перевалочного пункта на машине, гид знакомил нас с тонкостями арабского быта египтян.
Пересев на верблюдов и испытав незабываемые ощущения в первые минуты
Пока добирались до перевалочного пункта на машине, гид знакомил нас с тонкостями арабского быта египтян.
Пересев на верблюдов и испытав незабываемые ощущения в первые минуты
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И
Спасибо Сайду! Наша большая компания получила огромное удовольствие! 👍
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Только что вернулись с вечерней прогулки на верблюдах. Очень понравилось! Огромное спасибо Саиду и египтянину Бола, который сопровождал нас на верблюдах. Сначала Саид угостил нас вкусным кофе, за чашечкой которого
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Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось! Саид очень доброжелательный и приятный экскурсовод. Мы попили вкусный кофе в местной кофейне и послушали историю пирамид. Далее нас привезли к верблюдам, там нас
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И
Саид, спасибо за чудесную экскурсию!
Понравилось все:
1. Саид быстро и четко отвечал на мои вопросы, а их было много)
2. Организация экскурсии очень удобная. Заехали в отель точно как договорились, провели экскурсию,
Понравилось все:
1. Саид быстро и четко отвечал на мои вопросы, а их было много)
2. Организация экскурсии очень удобная. Заехали в отель точно как договорились, провели экскурсию,
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Входит в следующие категории Каира
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