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Прогулка к закату на верблюдах

Покататься на «кораблях пустыни» и полюбоваться пирамидами в теплом свете
Вас ждет, пожалуй, самый экзотичный вечер путешествия в Египет! Когда спадет жара, вы отправитесь к легендарным пирамидам Гизы, где подружитесь с верблюдами — они прокатят вас по пустыне. Вы полюбуетесь барханами и заходящим солнцем, сделаете отличные фото.

А с меня комфортная организация этого приключения, полное сопровождение и рассказы о прошлом и настоящем нашей страны.
5
32 отзыва
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах
Прогулка к закату на верблюдах

Описание экскурсии

Яркая прогулка на верблюдах

Я заберу вас из отеля, и мы поедем к чуду света — пирамидам Гизы. По пути расскажу об их тайнах, о жизни в Древнем и современном Египте; с радостью отвечу на ваши вопросы.

Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть. Прогулка займет 30 минут: мы пофотографируемся на площадке с видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а потом поедем в пустыню, чтобы проводить закат.

После прогулки можно поужинать в ресторане в Гизе: вы будете сидеть под шатром и пробовать вкуснейшие блюда египетской кухни.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном минивэне из Каира или Гиза, поездка на верблюдах и вода включены в стоимость
  • Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
  • Если вы живёте в Каире, продолжительность экскурсии — 3 часа, если вы в Гизе — 2 часа
  • Ужин по желанию и оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$70
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 4254 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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3
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1
А
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и удобным из всех на которых мы были на экскурсиях. Верблюды очень спокойные и послушные. Прокатились на верблюдах, сделали много отличных фотографий. Потом Шериф рассказывал исторические факты и альтернативные истории создания и предназначения пирамид. Это было очень интересно и впечатляюще
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и
Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и
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Анастасия
Сегодня встретили закат на верблюдах, одни эмоции!
Пока добирались до перевалочного пункта на машине, гид знакомил нас с тонкостями арабского быта египтян.
Пересев на верблюдов и испытав незабываемые ощущения в первые минуты
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поездки, мы наслаждались видами пирамид вдалеке и сделали очень запоминающиеся фотографии не без помощи нашего извозчика!
Нашим пунктом остановки была антуражная, очень экстравагантная и атмосферная зона отдыха в бедуинском стиле. Там помимо горячего кофе и чая, нас также угощали прохладной водой, газировкой и кучей историй, подробности которых вы вряд ли сможете найти даже на Википедии!
За неторопливым разговором с гидом об истории Древнего Египта, по ощущениям, мы провели не один час - так хорошо способствовала погружению в прошлое атмосфера в зоне отдыха бедуинов.
На обратном пути до машины нашему взору предстали пирамид совершенно в другом образе: во тьме ночной они освещались светом прожекторов, и мы даже смогли одним глазком застать проведение традиционного светового шоу на пирамидах!
Данная экскурсия - отличный вариант для легкого и непринужденного погружения в атмосферу Египта и его древних традиций и легенд!

Сегодня встретили закат на верблюдах, одни эмоции!
Сегодня встретили закат на верблюдах, одни эмоции!
Сегодня встретили закат на верблюдах, одни эмоции!
Сегодня встретили закат на верблюдах, одни эмоции!
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И
Спасибо Сайду! Наша большая компания получила огромное удовольствие! 👍
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Kovalev
Только что вернулись с вечерней прогулки на верблюдах. Очень понравилось! Огромное спасибо Саиду и египтянину Бола, который сопровождал нас на верблюдах. Сначала Саид угостил нас вкусным кофе, за чашечкой которого
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мы поговорили о пирамидах и истории Египта. Саид бегло говорит по-русски и интересно рассказывает. Потом нас посадили на верблюдов, и мы ушли небольшим караваном в пустыню с Бола. Оказалось, что катание на верблюдах осень похоже на катание на лошадях, они тоже могут идти рысью и тогда так же трясет. На галоп не переходили, не знаю, способны ли на него верблюды. Нам устроили прекрасную фотосессию на фоне пирамид на закате. Потом мы доехали до бедуинской стоянки и пили прекрасный горячий чай. Пока мы наслаждались общением и чаем, на пустыню спустилась ночь. Здесь очень пригодились теплые вещи. Возвращались уже в ночи по пустыне, а впереди нас ждали огни Каира. Отличные впечатления! Большое спасибо!

Только что вернулись с вечерней прогулки на верблюдах. Очень понравилось! Огромное спасибо Саиду и египтянину Бола,
Только что вернулись с вечерней прогулки на верблюдах. Очень понравилось! Огромное спасибо Саиду и египтянину Бола,
Только что вернулись с вечерней прогулки на верблюдах. Очень понравилось! Огромное спасибо Саиду и египтянину Бола,
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Алиса
Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось! Саид очень доброжелательный и приятный экскурсовод. Мы попили вкусный кофе в местной кофейне и послушали историю пирамид. Далее нас привезли к верблюдам, там нас
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встретил другой экскурсовод, Он провел нас на верблюдах по пустыне недалеко от пирамид, сделал нам красивые фотографии. когда мы вернулись назад, Саид забрал нас на машине, по нашей просьбе отвёз нас в магазин с фруктами и потом в отель. Большое спасибо, у нас остались очень приятные впечатления!

Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось! Саид очень доброжелательный и приятный экскурсовод. Мы попили вкусный кофе
Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось! Саид очень доброжелательный и приятный экскурсовод. Мы попили вкусный кофе
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И
Саид, спасибо за чудесную экскурсию!
Понравилось все:
1. Саид быстро и четко отвечал на мои вопросы, а их было много)
2. Организация экскурсии очень удобная. Заехали в отель точно как договорились, провели экскурсию,
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привезли обратно. Пунктуально, комфортно, безопасно.
3. Сам гид Саид замечательно говорит по-русски, знает очень много о Древнем Египет и заряжает своим позитивным настроем с первых минут экскурсии:)
4. Верблюд дружелюбный и никуда не спешит. Можно не беспокоится, а спокойно ехать на нем верхом и любоваться картиной заката, пирамид и пустыни. Просто фантастика!

Саид, спасибо за чудесную экскурсию!
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