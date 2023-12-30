Говорят, как новый год встретишь, так его и проведёшь. Приглашаем встретить 2024 под жарким солнцем Египта, в золоте песков Сахары и на берегу Красного моря. Вы увидите знаменитые пирамиды, не только в Гизе, но и в Саккаре и Дахшуре, проведёте 2 дня в оазисе посреди пустыни и расслабитесь на роскошных пляжах Хургады. А ещё побываем в коптских церквях Каира, заглянем на шумный арабский рынок, сделаем фотографии на фоне Сфинкса и побываем в Долине Царей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.