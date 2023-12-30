Спуститься внутрь пирамиды, побывать в Чёрной пустыне и проводить закат посреди песчаных дюн
Приглашаем встретить 2024 под жарким солнцем Египта, в золоте песков Сахары и на берегу Красного моря.
Вы увидите знаменитые пирамиды, не только в Гизе, но и в Саккаре и Дахшуре, проведёте 2 дня в оазисе посреди пустыни и расслабитесь на роскошных пляжах Хургады.
А ещё побываем в коптских церквях Каира, заглянем на шумный арабский рынок, сделаем фотографии на фоне Сфинкса и побываем в Долине Царей.
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Описание
Организационные детали
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель.
Египетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базар
Знакомство со столицей начнём с Египетского музея, где будем рассматривать мумий, саркофаги, старинные украшения и сокровища Тутанхамона.
Дальше отправимся в южную часть Каира. Здесь находится несколько коптских святынь: церковь Святой Варвары, Святого Сергия, Вакха и Висячая церковь. Пообедаем в местном ресторане и поедем дальше, теперь держим курс на восток.
Пройдём через ворота, пропускающие в Старый город, и будем гулять по исламскому району Каира. Заглянем на атмосферный арабский базар, где отовсюду зазывают продавцы, предлагают ароматные специи, роскошные украшения и местные деликатесы.
Пирамиды Джосера, Дахшура и Гизы
Путешествие в Египет без пирамид? Невозможно! В 09:00 отправимся к самым известным достопримечательностям страны. Доберёмся до Саккары и увидим ступенчатую пирамиду Джосера. Это древнейшее крупное каменное сооружение, сохранившееся в мире!
Дальше переедем в Дахшур. Здесь вас ждёт посещение Изогнутой пирамиды. Необычное название она получила из-за своей причудливой формы — при строительстве был изменён угол граней. Считается, что это было сделано для большей прочности постройки. А ещё спустимся в Розовую пирамиду к погребальным камерам.
Продолжаем тур по пирамидам. На очереди Гиза. Перед нам возникнут легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а ещё фигура Сфинкса.
Вечером вернёмся в отель.
Путешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустыне
Отправляемся в пустыню Сахара. Начнём путешествие в 07:00, ехать предстоит около 4-5 часов. После обеда посетим Чёрную пустыню. Горные породы здесь размылись и покрыли окружающее пространство слоем тёмной каменной пыли. Пейзаж суровый и завораживающий!
Вы увидите Чёрную и Хрустальную горы и горячий источник, а ещё полюбуетесь вулканическими холмами, которые когда-то давно извергали вулканический материал долерит.
По бездорожью помчим в Белую пустыню. Побываем в регионе Агапат и увидим Розу пустыни, сфотографируемся в песчаных дюнах Старой Белой пустыни и рассмотрим высеченные ветром каменные грибы. В Новой Белой пустыне встретим невероятный закат.
В завершении дня насладимся барбекю. Ночевать будем в кемпинге в пустыне.
Перелёт в Луксор
Позавтракаем и продолжим путешествие по Белой пустыне. Затем вернёмся в оазис, пообедаем и поедем в аэропорт Каира, откуда вечерним рейсом вылетим в Луксор. По прилёте заселимся в отель.
Долина Царей, Карнакский и Луксорский храмы
В Долине Царей будем исследовать гробницы фараонов, а в храме царицы Хатшепсут сделаем эффектные кадры на фоне масштабного сооружения.
Потом рассмотрим Карнакский и Луксорский храмы. Каждый фараон стремился оставить свой след в святынях, поэтому на стенах храмов можно увидеть барельефы, изображения и надписи, увековечившие великих правителей.
Ночевать будем в Луксоре.
Пляжный отдых на берегу Красного моря
Утром отправимся к морю. Дорога займёт около 4 часов — и вот мы уже в Хургаде. Заселимся в отель и пойдём на пляж, получать идеальный бархатный загар, нежиться в воде и расслабляться.
Свободный день
Сегодня никаких экскурсий и активностей — весь день вы сможете провести на пляже или у бассейна.
Отъезд
Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт Хургады.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Каира, выбирайте вечерние или ночные рейсыЗавершение: Аэропорт Хургады, время зависит от ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.