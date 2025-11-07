Мы добавили в программу всё самое интересное, чтобы вы получили море впечатлений за 12 дней в этой удивительной стране.
Сначала увидим пирамиды Гизы и
Описание тура
Организационные детали
С собой ваши паспорта, очки, крем от загара, удобная одежда, кроссовки, паспорта.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, во время круиза — трёхразовое питание.
Транспорт. Легковая машина или минивэн с кондиционером (Toyota/Hyundai), а также современный круизный лайнер.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Виза. Оформляется по прибытии, оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель.
Пирамиды Гизы и Каирский египетский музей
Погружение в историю начнём с Гизы: вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.
Заглянем в Каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. После обеда отвезём вас в отель к 17:00.
Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город мусорщиков
Утром отправимся на экскурсию по Каиру и узнаем его историю от древности до наших дней. Увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али, одну из крупнейших в столице. Прогуляемся по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: осмотрим греческий храм Святого Георгия, церкви Девы Марии и Святых Петра и Павла.
Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков. Вы окажетесь в квартале, где местные занимаются сбором мусора по всем улицам, чтобы затем его переработать. Здесь полюбуемся монастырём Святого Симона — самой большой церковью в Египте и на всём Ближнем Востоке.
Осмотрим средневековый Каир, побываем на улице Моаз, а на рынке Хан аль-Халили закупимся местными продуктами. После обеда — возвращение в отель.
Саккара, Серапеум и Дахшур
Сегодня отправимся в некрополь Саккара, где были похоронены многие представители правящих династий. Посетим ступенчатую пирамиду Джосера — самую древнюю из сохранившихся! А ещё увидим мастабы — гробницы знатных вельмож — и полюбуемся росписями на стенах.
Затем спустимся в Серапеум — некрополь, где покоятся 24 огромных саркофага из мрамора, базальта и гранита. Посетим Мемфис и осмотрим статую Рамсеса II. Следующая локация — некрополь Дахшур. Здесь рассмотрим пирамиды необычной формы, а ещё увидим Белую и Красную пирамиды.
Пообедаем и вернёмся в отель.
Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей
Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Проедем 220 км и окажемся на берегу Средиземного моря в городе, который считается второй столицей и воротами Египта в Европу.
Побываем в амфитеатре 3 века, спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.
Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у новой Александрийской библиотеки. Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся в отель к 18:00.
Путешествие в пустыню
После завтрака на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем вместе с местным гидом колесить по пустыне.
Побываем на сероводородных источниках, где желающие смогут искупаться в горячей воде. Ночевать будем в кемпинге в Чёрной пустыне.
Возвращение в Каир
Проснёмся рано, чтобы увидеть, как встаёт солнце. Сделаем эффектные фотографии, позавтракаем и отправимся к оазису. Здесь вы пересядете на автомобиль, который доставит вас в отель в Каире.
Перелёт в Луксор, Карнакский и Луксорский храмы и начало круиза
Утром поедем в аэропорт Каира и перелетим в Луксор. По приземлении нас встретит гид и покажет главные достопримечательности города — Карнакский и Луксорский храмы. Затем взойдём на борт корабля, заселимся в каюты и начнём наше путешествие по Нилу.
Долина Царей и поющие колоссы Мемнона
Сегодня побываем в Долине Царей, увидим поющие колоссы Мемнона и узнаем, почему статуи так прозвали, а ещё посетим храм Хатшепсут.
Храмы Ком-Омбо и Гора
Наш корабль двигается на юг. Побываем в храме Ком-Омбо, высеченном в скале. А ещё посетим храм Гора в Эдфу, второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского.
Храмы в скале Абу-Симбел
Сегодня отправимся к скале Абу-Симбел, в которой высечены 2 храма времён правления Рамсеса II: один — в честь самого фараона, а другой — в честь его первой жены, царицы Нефертари Меренмут.
Экскурсия по Асуану и завершение тура
Вас ждёт экскурсия по Асуану. Посетим храм Исиды на острове Филе, построенный в 4 веке до н. э. Затем осмотрим Асуанскую плотину и Незаконченный обелиск: его начали вырезать прямо из гранитной скалы, но по какой-то причине не довели дело до конца. На нём сохранились даже разметки рабочих и маркировки от инструментов.
После доставим вас в аэропорт Асуана. Можем организовать трансфер в Хургаду или любую точку за доплату.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Круиз по Нилу
- Завтраки и обеды, а также трёхразовое питание на корабле
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги водителя, русскоязычного гида с историческим образованием и местного англоязычного гида по пустыне
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно
- Перелёт из Каира в Луксор
- Питание вне программы и напитки
- Трансфер из Хургады или Шарм-эль-Шейха
- Повышение уровня отеля - по запросу
Отзывы и рейтинг
