Эмада, этот тур бы не состоялся. В первую очередь, отмечу высококлассную организацию. Эмадом была проделана колоссальная работа до поездки, и во время нашего путешествия. Египет - непростая страна со своими традициями, обычаями и культурой. Эмад был на связи в любое время. Он учитывал все наши пожелания, решал все проблемы. Было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу. Что касается насыщенности программы: если вы интересуетесь историей Египта - этот тур то, что вам нужно. Вы окунетесь во времена и эпохи легко и непринужденно, а русскоязычные гиды с удовольствием вам в этом помогут. Тур составлен так, что у вас остается время отдохнуть и набраться сил для следующего дня. Прекрасной мыслью была поездка с ночевкой в пустыню. Это нереально отличается от общепринятых экскурсий с ночевкой в кемпинге и с кучей народу. У нас была настоящая пустыня, палатки, звездная ночь, закат и рассвет и… тишина.

Особо хочется отметить круиз по Нилу из Луксора в Асуан. Хороший корабль с трехразовым питанием. Есть верхняя палуба с бассейном. Вечерами развлекают гостей. Программа с посещениями достопримечательностей выстроена так, чтобы не устать от жары. Это или раннее утро, или вечер. Эмад дал нам на 5 дней прекрасного русскоговорящего гида, который сопровождал нас везде и очень увлекательно рассказывал не только о посещаемых достопримечательностях, но и обо всем, что мы видели вокруг.

В заключении хочется сказать, что мы провели 2 чудесные недели в египетской сказке. Древние царства с фараонами и могущественными древними богами, коптские старинные кварталы, цитадели, великолепные мечети, пустыня, цветущие сады по берегам Нила и многое, многое другое - вот то, что может предложить вам Эмад за такой короткий срок. Спасибо огромное!!