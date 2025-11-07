Мои заказы

Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу

Увидеть Большого Сфинкса, встретить рассвет в золоте песков и спуститься в катакомбы Александрии
Приглашаем в большое и насыщенное путешествие по Египту.

Мы добавили в программу всё самое интересное, чтобы вы получили море впечатлений за 12 дней в этой удивительной стране.

Сначала увидим пирамиды Гизы и
погуляем по Каиру, узнаем, что за город мусорщиков возник в столице, и закупимся подарками и сладостями на восточном рынке Хан аль-Халили. Посетим Александрию и некрополи Саккара и Серапеум.

Переночуем в кемпинге посреди пустыни, полюбуемся оазисом Бахария и даже застанем момент, когда барханы окрасятся в предрассветный розовый цвет. А ещё проведём несколько дней на борту корабля, следующего по Нилу.

5
4 отзыва
Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу
Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу
Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по НилуФото из отзыва от Дмитрий
Ближайшие даты:
10
ноя14
ноя26
ноя3
дек8
дек11
дек16
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой ваши паспорта, очки, крем от загара, удобная одежда, кроссовки, паспорта.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, во время круиза — трёхразовое питание.

Транспорт. Легковая машина или минивэн с кондиционером (Toyota/Hyundai), а также современный круизный лайнер.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Виза. Оформляется по прибытии, оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель.

Встреча и заселение
2 день

Пирамиды Гизы и Каирский египетский музей

Погружение в историю начнём с Гизы: вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Заглянем в Каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. После обеда отвезём вас в отель к 17:00.

Пирамиды Гизы и Каирский египетский музей
3 день

Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город мусорщиков

Утром отправимся на экскурсию по Каиру и узнаем его историю от древности до наших дней. Увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али, одну из крупнейших в столице. Прогуляемся по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: осмотрим греческий храм Святого Георгия, церкви Девы Марии и Святых Петра и Павла.

Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков. Вы окажетесь в квартале, где местные занимаются сбором мусора по всем улицам, чтобы затем его переработать. Здесь полюбуемся монастырём Святого Симона — самой большой церковью в Египте и на всём Ближнем Востоке.

Осмотрим средневековый Каир, побываем на улице Моаз, а на рынке Хан аль-Халили закупимся местными продуктами. После обеда — возвращение в отель.

Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город мусорщиков
4 день

Саккара, Серапеум и Дахшур

Сегодня отправимся в некрополь Саккара, где были похоронены многие представители правящих династий. Посетим ступенчатую пирамиду Джосера — самую древнюю из сохранившихся! А ещё увидим мастабы — гробницы знатных вельмож — и полюбуемся росписями на стенах.

Затем спустимся в Серапеум — некрополь, где покоятся 24 огромных саркофага из мрамора, базальта и гранита. Посетим Мемфис и осмотрим статую Рамсеса II. Следующая локация — некрополь Дахшур. Здесь рассмотрим пирамиды необычной формы, а ещё увидим Белую и Красную пирамиды.

Пообедаем и вернёмся в отель.

Саккара, Серапеум и Дахшур
5 день

Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей

Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Проедем 220 км и окажемся на берегу Средиземного моря в городе, который считается второй столицей и воротами Египта в Европу.

Побываем в амфитеатре 3 века, спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.

Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у новой Александрийской библиотеки. Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся в отель к 18:00.

Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей
6 день

Путешествие в пустыню

После завтрака на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем вместе с местным гидом колесить по пустыне.

Побываем на сероводородных источниках, где желающие смогут искупаться в горячей воде. Ночевать будем в кемпинге в Чёрной пустыне.

Путешествие в пустыню
7 день

Возвращение в Каир

Проснёмся рано, чтобы увидеть, как встаёт солнце. Сделаем эффектные фотографии, позавтракаем и отправимся к оазису. Здесь вы пересядете на автомобиль, который доставит вас в отель в Каире.

Возвращение в Каир
8 день

Перелёт в Луксор, Карнакский и Луксорский храмы и начало круиза

Утром поедем в аэропорт Каира и перелетим в Луксор. По приземлении нас встретит гид и покажет главные достопримечательности города — Карнакский и Луксорский храмы. Затем взойдём на борт корабля, заселимся в каюты и начнём наше путешествие по Нилу.

Перелёт в Луксор, Карнакский и Луксорский храмы и начало круиза
9 день

Долина Царей и поющие колоссы Мемнона

Сегодня побываем в Долине Царей, увидим поющие колоссы Мемнона и узнаем, почему статуи так прозвали, а ещё посетим храм Хатшепсут.

Долина Царей и поющие колоссы Мемнона
10 день

Храмы Ком-Омбо и Гора

Наш корабль двигается на юг. Побываем в храме Ком-Омбо, высеченном в скале. А ещё посетим храм Гора в Эдфу, второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского.

Храмы Ком-Омбо и Гора
11 день

Храмы в скале Абу-Симбел

Сегодня отправимся к скале Абу-Симбел, в которой высечены 2 храма времён правления Рамсеса II: один — в честь самого фараона, а другой — в честь его первой жены, царицы Нефертари Меренмут.

Храмы в скале Абу-Симбел
12 день

Экскурсия по Асуану и завершение тура

Вас ждёт экскурсия по Асуану. Посетим храм Исиды на острове Филе, построенный в 4 веке до н. э. Затем осмотрим Асуанскую плотину и Незаконченный обелиск: его начали вырезать прямо из гранитной скалы, но по какой-то причине не довели дело до конца. На нём сохранились даже разметки рабочих и маркировки от инструментов.

После доставим вас в аэропорт Асуана. Можем организовать трансфер в Хургаду или любую точку за доплату.

Экскурсия по Асуану и завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Круиз по Нилу
  • Завтраки и обеды, а также трёхразовое питание на корабле
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги водителя, русскоязычного гида с историческим образованием и местного англоязычного гида по пустыне
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно
  • Перелёт из Каира в Луксор
  • Питание вне программы и напитки
  • Трансфер из Хургады или Шарм-эль-Шейха
  • Повышение уровня отеля - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, время по договорённости. За доплату заберём вас из Хургады или Шарм-эль-Шейха
Завершение: Аэропорт Асуана, время ваших рейсов. Или за доплату доставим в любую удобную вам точку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1005 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Мария
7 ноя 2025
Хочу поделиться восхитительными впечатлениями от тура, в котором мы с мужем недавно побывали!

С самого начала поразило безупречное качество организации: всё было продумано до мелочей. Нам оперативно отвечали на вопросы, разъясняли
детали и пошли навстречу нашим пожеланиям. Особенно ценим, что по нашей просьбе маршрут немного скорректировали под наши интересы.

Отдельная благодарность господину Эмаду за команду гидов! Каждый из них — настоящий профессионал: глубокие знания истории и культуры, умение увлекательно рассказывать, готовность ответить на любые вопросы.

За время путешествия мы увидели знаковые достопримечательности, о которых мечтали годами и открыли для себя скрытые уголки, недоступные в стандартных групповых турах.

Каждый день был наполнен новыми эмоциями, а комфортная логистика позволяла наслаждаться поездкой без стресса. Этот тур стал для нас незабываемым приключением — искренне рекомендуем его всем, кто ценит качество, индивидуальный подход и атмосферу настоящего открытия. Спасибо за волшебные воспоминания!

Хочу поделиться восхитительными впечатлениями от тура, в котором мы с мужем недавно побывали!
Т
Татьяна
16 июл 2025
Хочется выразить благодарность за прекрасное путешествие по Египту. Я очень рада. что выбрала именно этот двухнедельный тур и именно в июле, когда очень мало туристов. Но, уверена, что без гида
Эмада, этот тур бы не состоялся. В первую очередь, отмечу высококлассную организацию. Эмадом была проделана колоссальная работа до поездки, и во время нашего путешествия. Египет - непростая страна со своими традициями, обычаями и культурой. Эмад был на связи в любое время. Он учитывал все наши пожелания, решал все проблемы. Было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу. Что касается насыщенности программы: если вы интересуетесь историей Египта - этот тур то, что вам нужно. Вы окунетесь во времена и эпохи легко и непринужденно, а русскоязычные гиды с удовольствием вам в этом помогут. Тур составлен так, что у вас остается время отдохнуть и набраться сил для следующего дня. Прекрасной мыслью была поездка с ночевкой в пустыню. Это нереально отличается от общепринятых экскурсий с ночевкой в кемпинге и с кучей народу. У нас была настоящая пустыня, палатки, звездная ночь, закат и рассвет и… тишина.
Особо хочется отметить круиз по Нилу из Луксора в Асуан. Хороший корабль с трехразовым питанием. Есть верхняя палуба с бассейном. Вечерами развлекают гостей. Программа с посещениями достопримечательностей выстроена так, чтобы не устать от жары. Это или раннее утро, или вечер. Эмад дал нам на 5 дней прекрасного русскоговорящего гида, который сопровождал нас везде и очень увлекательно рассказывал не только о посещаемых достопримечательностях, но и обо всем, что мы видели вокруг.
В заключении хочется сказать, что мы провели 2 чудесные недели в египетской сказке. Древние царства с фараонами и могущественными древними богами, коптские старинные кварталы, цитадели, великолепные мечети, пустыня, цветущие сады по берегам Нила и многое, многое другое - вот то, что может предложить вам Эмад за такой короткий срок. Спасибо огромное!!

Д
Дмитрий
9 июн 2025
Мы взяли у господина Эмада «Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу», рассчитанный на 12 дней. Но из-за расписания международных перелетов, это
тур получился у нас длительностью 14 дней. Господин Эмад гармонично дополнил программу тура под наше расписание.
Две недели прошли как три дня, настолько тур был интересным и грамотно составленным.
Это не просто экскурсия — это путешествие сквозь века, эпохи и слои культуры. Каждый день этого маршрута — как отдельная глава великой книги, написанной временем, песком и камнем.
Это тур для настоящих интеллектуалов, любителей истории, культуры и искусства.
Мы остановились в гостинице с видом на пирамиды Гизы и в течение пяти ночей любовались великолепным зрелищем - восходы и закаты на фоне пирамид.
С первых минут у пирамид Гизы дух захватывает: быть рядом с единственным уцелевшим чудом света — это незабываемо. Величие Хеопса, строгая симметрия Хефрена, спокойствие Сфинкса — всё это живёт и дышит историей. Каирский музей и Музей цивилизаций добавляют глубины: мумии, артефакты, настоящие сокровища — всё представлено бережно и с уважением к наследию.
Прогулка по Каиру открыла город с разных сторон — от крепости Саладина до христианских храмов коптского квартала и удивительного «города мусорщиков», где переплелись быт и мистика. Монастырь Святого Симона — настоящий шедевр, спрятанный среди холмов.
Саккара, Серапеум и Давшую — словно тень древности, говорящая на языке камня. Ступенчатая пирамида Джосера и гигантские саркофаги Серапеума произвели сильнейшее впечатление. Это нечто иное — ощущение присутствия в пространстве вне времени.
Александрия — элегантный контраст пустынному югу. Катакомбы, форт Кайт-Бей, амфитеатр и мечеть Абу-ль-Аббаса — всё это придаёт городу атмосферу Средиземноморского Востока, изысканного и глубокого.
Путешествие в пустыню стало настоящей медитацией. Черная пустыня, закат, звёзды над Белой пустыней, похожей на внеземной пейзаж. Утро в пустыне — это рассвет внутри самого себя.
Круиз по Нилу — как мягкое течение времени. Луксор, Карнак, Долина Царей, храм Хатшепсут, Эдфу, Ком-Омбо и, конечно, грандиозный Абу-Симбел — каждое место дарит озарение и восхищение. Завершение в Асуане — гармоничное и тёплое, как сама Исида на своём острове.
По возвращению в Каир две ночи проживали в хорошей гостинице с видом на Египетский национальный музей.
Оазис Фаюм - Солёные озера, бескрайняя пустыня, потрясающая Вади Эль Хитан - долина китов.
Организация тура — на высоте. Знающие гиды-историки, внимательные, профессиональные. Аккуратные и внимательные водители автомобилей. Перелёты, трансферы, проживание, питание — всё продумано до мелочей. Господин Эмад очень внимательный человек, мы постоянно чувствовали его ненавязчивые заботу и присутствие. Это было не просто комфортно — это было глубоко, осмысленно и по-настоящему красиво.
Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Египет, а понять его душу.

Мы взяли у господина Эмада «Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне
Алена
Алена
21 апр 2025
Я давно мечтала о поездки в Египте по историческим места. Этот тур я выбрала, потому что в него входило все экскурсии, что я хотела+круиз, я проехала весь Египет от Александрии
до Абу Симбел.
Мне очень понравилась, организация данного тура, заранее со мной связался Имад Али и мы обсудили все детали, он ответил подробно на все вопросы.

Хочу выразить огромную благодарность за его великолепную и кропотливую работу, это сложно организовать столько всего.

Мне очень понравились экскурсии в его исполнении, а так же другие гиды в других городах, были образованны, хорошо говорили на русском языке и говорили с душой и теплотой.

Все гостиницы, где я останавливались, были простые, но там было все, чтобы отдохнуть после целого дня приключений. Еда на обедах везде была вкусная.
Круиз был просто великолепен, столько красивых видов я посмотрела, столько мест мы проплыли, это было волшебно.

На протяжении всего тура, Имад Али был всегда на связи и был готов всегда помочь, подгорать транспорт если надо, подсказать где поменять $, где лучше и что купить.

Я осталась в восторге, всем горяче рекомендую данный тур!!!!!
С наилучшими пожеланиями:)))

Я давно мечтала о поездки в Египте по историческим места. Этот тур я выбрала, потому что

